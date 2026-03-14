Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat trotz des Unmuts über einige strittige Entscheidungen beim 1:1 bei Bayer Leverkusen ein Lob an Schiedsrichter Christian Dingert verteilt.
Lob für den Schiedsrichter: Boss des FC Bayern München nennt eine Aktion von Christian Dingert "sehr ehrenvoll"
FC Bayern München: Eberl lobt Eingeständnis von Dingert
Zwar habe es "sich so angefühlt, als ob so alles, was 50/50 war, gegen uns war", sagte Eberl nach dem Spiel in der Mixed Zone. Nach einem Austausch mit dem Unparteiischen zeigte sich der Bayern-Boss aber versöhnlich: "Ich habe gerade da mit dem Schiedsrichter gesprochen, alles in Ordnung, es war ein guter Dialog gewesen."
Dass Dingert nach erneuter Betrachtung der Bilder eingestanden habe, dass er Bayerns Luis Diaz für eine vermeintliche Schwalbe fälschlicherweise mit Gelb-Rot vom Platz gestellt hatte, sei "sehr ehrenvoll", lobte Eberl. "Für ihn war klar, dass das eine Schwalbe war, aber er hat jetzt die Bilder gesehen und sagt, es war keine Gelb-Rote Karte."
Diaz hatte in der 84. Minute im Strafraum bei Leverkusens Keeper Janis Blaswich eingefädelt und war zu Boden gegangen. Dingert interpretierte die Aktion auf dem Platz als Schwalbe und schickte den Kolumbianer mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine. "Ich will jetzt hier nicht für einen Elfmeter plädieren, aber das ist im Leben keine Schwalbe", hatte Bayerns Mittelfeldspieler Joshua Kimmich bei DAZN geschimpft. Auch Trainer Vincent Kompany polterte: "Wieso er Gelb-Rot bekommt, weiß keiner im Stadion."
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Dietmar Hamann fand Gelb-Rot für Bayerns Luis Diaz "absolut nachvollziehbar"
Mit Dietmar Hamann schlug sich derweil ein ehemaliger Bayern-Spieler auf Dingerts Seite. Für den Sky-Experten war die Entscheidung des Schiedsrichters, Diaz' Aktion als Schwalbe zu bewerten und ihn mit Gelb-Rot zu bestrafen, "absolut nachvollziehbar".
Hamann erklärte seine Sichtweise mit einer Entwicklung im Fußball, die ihn stört: "In den letzten Monaten oder sogar Jahren hat sich diese Fallerei wieder ins Spiel geschlichen, dieses Sich-Fallen-Lassen und Elfmeter provozieren. Und es war dringend an der Zeit, dass das mal unterbunden wird - auch mit einer Verwarnung und auch wenn es dann die zweite ist und sie zu einem Platzverweis führt. Deshalb bin ich da voll beim Schiedsrichter, für mich hat er das richtig entschieden."
Kompany ärgerte sich indes auch sehr darüber, dass er Diaz nun in der letzten Partie vor der Länderspielpause nicht zur Verfügung hat. Das Heimspiel gegen Union Berlin nächsten Samstag wird der 29-jährige Offensivmann gesperrt verpassen.
Harry Kanes Treffer aberkannt: "Eindeutig ein reguläres Tor"
Die Strafraumszene um Diaz war bei weitem nicht die einzige Aktion, die am Samstagnachmittag in der BayArena für Wirbel sorgte. Während eine Rote Karte für FCB-Stürmer Nicolas Jackson kurz vor dem Pausenpfiff allenthalben als berechtigt eingestuft wurde, rief allen voran eines der beiden aberkannten Bayern-Tore heftige Diskussionen hervor.
Nach einer Stunde hatte der kurz zuvor eingewechselte Harry Kane einen weiten Schlag von Leverkusens Keeper Blaswich mit dem Ellbogen geblockt. Diaz erkämpfte sich das Leder daraufhin in Bayers Strafraum und bediente Kane, der nur noch zum vermeintlichen Ausgleichstreffer einschieben musste. Nach VAR-Eingriff wurde der Treffer jedoch aberkannt, da Dingert auf Handspiel von Kane entschied.
Hier blieb Dingert nach Abpfiff bei seiner Bewertung: "Ich habe das aus meiner Position zunächst nicht wahrgenommen. Der VAR hat mir empfohlen, mir die Hintertor-Perspektive noch einmal anzusehen. Und da habe ich wahrgenommen: Der Arm geht leicht in die Schussbahn. Dadurch wurde die Angriffsphase eingeleitet und Bayern konnte die Aktion kontrollieren."
Bei Bayern war man anderer Meinung. "Das ist für mich eindeutig ein reguläres Tor", betonte Kompany und Innenverteidiger Jonathan Tag gab bei Sky zu Protokoll: "Für mich ist das kein Handspiel. Er dreht sich weg., der Arm ist nicht weit weg vom Körper. Daher ist es für mich kein Handspiel, aber der Schiedsrichter hat es so entschieden."
Dass Bayern nach dem frühen Rückstand (Aleix Garcia, 6. Minute) doch noch einen Punkt aus Leverkusen mitnahm, war dem Treffer von Diaz zum 1:1-Endstand in der 69. Minute zu verdanken. Da Borussia Dortmund zeitgleich mit 2:0 gegen den FC Augsburg gewann, ist der Vorsprung des FCB auf den ärgsten Verfolger auf neun Zähler geschrumpft. Dennoch dürfte den Bayern der nächste Meistertitel an den verbleibenden acht Spieltagen kaum noch zu nehmen sein.
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Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- 18. März: FC Bayern vs. Atalanta (Champions League)
- 21. März: FC Bayern vs. Union Berlin (Bundesliga)
- 4. April: SC Freiburg vs. FC Bayern (Bundesliga)
- 11. April: FC St. Pauli vs. FC Bayern (Bundesliga)