Lob für den Schiedsrichter: Boss des FC Bayern München nennt eine Aktion von Christian Dingert "sehr ehrenvoll"

Die Strafraumszene um Diaz war bei weitem nicht die einzige Aktion, die am Samstagnachmittag in der BayArena für Wirbel sorgte. Während eine Rote Karte für FCB-Stürmer Nicolas Jackson kurz vor dem Pausenpfiff allenthalben als berechtigt eingestuft wurde, rief allen voran eines der beiden aberkannten Bayern-Tore heftige Diskussionen hervor.

Nach einer Stunde hatte der kurz zuvor eingewechselte Harry Kane einen weiten Schlag von Leverkusens Keeper Blaswich mit dem Ellbogen geblockt. Diaz erkämpfte sich das Leder daraufhin in Bayers Strafraum und bediente Kane, der nur noch zum vermeintlichen Ausgleichstreffer einschieben musste. Nach VAR-Eingriff wurde der Treffer jedoch aberkannt, da Dingert auf Handspiel von Kane entschied.

Hier blieb Dingert nach Abpfiff bei seiner Bewertung: "Ich habe das aus meiner Position zunächst nicht wahrgenommen. Der VAR hat mir empfohlen, mir die Hintertor-Perspektive noch einmal anzusehen. Und da habe ich wahrgenommen: Der Arm geht leicht in die Schussbahn. Dadurch wurde die Angriffsphase eingeleitet und Bayern konnte die Aktion kontrollieren."

Bei Bayern war man anderer Meinung. "Das ist für mich eindeutig ein reguläres Tor", betonte Kompany und Innenverteidiger Jonathan Tag gab bei Sky zu Protokoll: "Für mich ist das kein Handspiel. Er dreht sich weg., der Arm ist nicht weit weg vom Körper. Daher ist es für mich kein Handspiel, aber der Schiedsrichter hat es so entschieden."

Dass Bayern nach dem frühen Rückstand (Aleix Garcia, 6. Minute) doch noch einen Punkt aus Leverkusen mitnahm, war dem Treffer von Diaz zum 1:1-Endstand in der 69. Minute zu verdanken. Da Borussia Dortmund zeitgleich mit 2:0 gegen den FC Augsburg gewann, ist der Vorsprung des FCB auf den ärgsten Verfolger auf neun Zähler geschrumpft. Dennoch dürfte den Bayern der nächste Meistertitel an den verbleibenden acht Spieltagen kaum noch zu nehmen sein.