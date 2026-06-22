"Lionel Messi zerreißt die Rekordbücher": Internationale Presse verneigt sich vor dem WM-Rekordtorschützen

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Messi hört nicht auf: Er kommt auf 18 Treffer und setzt sich von Klose ab. Messi ist das unangefochtene Licht dieses soliden, kompakten, wenn auch nicht allzu spektakulären Argentiniens – abgesehen vom Kapitän selbst. Am Mittwoch wird die "10" ihren 39. Geburtstag feiern, aber er läuft wie ein Junger. Am Ende gehen sogar die Österreicher zu ihm, um ihn zu umarmen."

La Repubblica: "Unglaublicher, unaufhaltsamer Messi. Er schreibt Geschichte, wieder einmal."





SPANIEN

As: "Messi, Legende unter Legenden, ein Mythos unter Mythen."

Marca: "Wieder er. Wieder die '10'. Wieder Lionel Messi. Was dieser Junge leistet, ist erstaunlich."





ÖSTERREICH

Der Standard: "Am Ende hatte Argentinien einen Lionel Messi zu viel. Die ÖFB-Elf kämpfte wacker, doch auch an einem ineffizienten Tag war der argentinische Superstar nicht aufzuhalten."





SCHWEIZ

Blick: "Messi krönt sich zum alleinigen WM-Tor-König. 40 Jahre nach dem Tor von Diego Maradona mit der 'Hand Gottes' sorgt Lionel Messi für einen weiteren denkwürdigen WM-Moment."