Lionel Messi wird vom Gegner für Selfies belagert! Wilde Szenen nach Abpfiff von Argentiniens Testspiel gegen Mauretanien

Das Freundschaftsspiel zwischen Argentinien und Mauretanien in Buenos Aires endete mit einer kuriosen Szene auf dem Spielfeld von La Bombonera, in die Messi verwickelt war. Nachdem Mauretanien das bemerkenswerte Kunststück gelungen war, mit einem Last-Minute-Tor gegen den Weltmeister zu treffen, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte damit den 2:1-Sieg für die Mannschaft von Lionel Scaloni.

Mitglieder des mauretanischen Trainerstabs ignorierten daraufhin das Protokoll und rannten zu Messi, um Fotos mit dem argentinischen Idol zu machen, bevor er von der Stadion-Security eskortiert werden konnte. Umringt von Kameras, Scheinwerfern, Handys und Menschen, die versuchten, näher heranzukommen, war Messi gut gelaunt genug, um für diejenigen zu posieren, die nur das beste Foto machen wollten, das sie ein Leben lang in Ehren halten werden.