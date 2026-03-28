Lionel Messi ist nach wie vor die größte Attraktion im Weltfußball, wie die chaotischen Szenen nach dem jüngsten Freundschaftsspiel Argentiniens gegen Mauretanien zeigen. Trotz des hart umkämpften Spiels (2:1) löste der Schlusspfiff einen Ansturm der gegnerischen Spieler aus, die sich ein bleibendes Andenken an den achtfachen Ballon-d’Or-Gewinner sichern wollten.
Lionel Messi wird vom Gegner für Selfies belagert! Wilde Szenen nach Abpfiff von Argentiniens Testspiel gegen Mauretanien
Gegner stürmen auf Messi zu! Chaos im La Bombonera
Das Freundschaftsspiel zwischen Argentinien und Mauretanien in Buenos Aires endete mit einer kuriosen Szene auf dem Spielfeld von La Bombonera, in die Messi verwickelt war. Nachdem Mauretanien das bemerkenswerte Kunststück gelungen war, mit einem Last-Minute-Tor gegen den Weltmeister zu treffen, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte damit den 2:1-Sieg für die Mannschaft von Lionel Scaloni.
Mitglieder des mauretanischen Trainerstabs ignorierten daraufhin das Protokoll und rannten zu Messi, um Fotos mit dem argentinischen Idol zu machen, bevor er von der Stadion-Security eskortiert werden konnte. Umringt von Kameras, Scheinwerfern, Handys und Menschen, die versuchten, näher heranzukommen, war Messi gut gelaunt genug, um für diejenigen zu posieren, die nur das beste Foto machen wollten, das sie ein Leben lang in Ehren halten werden.
VIDEO: Messi muss Selfies machen
Argentinien mit Problemen gegen Mauretanien
Auf dem Platz verlief die Partie für den Weltmeister gegen eine Mannschaft, die auf Platz 115 der Weltrangliste steht, weniger souverän, als man hätte erwarten können. Argentinien ging zwar früh durch Enzo Fernández und einen Freistoß von Nico Paz mit 2:0 in Führung, konnte das Spiel aber nicht wirklich dominieren.
Die Leistung frustrierte Scaloni, wie er nach dem Spiel zugab: "Die Mannschaft hat kein gutes Spiel gemacht. Das müssen wir sagen, damit wir daran arbeiten können, uns zu verbessern."
Torhüter Emiliano Martínez äußerte sich ebenso kritisch zur Leistung und meinte, der Mannschaft habe bei ihrem ersten Einsatz in der Länderspielpause im März die nötige Durchschlagskraft gefehlt.
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So bereitet sich Argentinien auf die WM vor
Das Freundschaftsspiel diente als wichtige Vorbereitung, da Scaloni seinen Kader im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 endgültig festzurren will. Da das 'Finalissima'-Duell gegen Spanien abgesagt wurde, musste Argentinien nach anderen Gegnern Ausschau halten, um seinen Schwung beizubehalten.
Als nächstes steht für die Albiceleste ein weiteres Heimspiel auf dem Programm, diesmal gegen Sambia, das für den 31. März angesetzt ist.