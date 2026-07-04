Trotz zweimaliger Führung durch Lionel Messi (29.) und Lisandro Martinez (92.) musste die Albiceleste beim 3:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung gegen das Überraschungsteam lange zittern.
Lionel Messi und Co. verspielen zwei Führungen! Argentinien ringt Kap Verde nach Verlängerung nieder
Erst ein Eigentor von Diney Borges (111.) erlöste den Titelverteidiger und sorgte für den Einzug ins Achtelfinale. In Atlanta wartet am Dienstag (18 Uhr) Ägypten.
"Hier gibt es keine Geschenke. Es ist alles sehr ausgeglichen, das macht die WM aus. Auch wenn wir schlecht spielen, kommen wir zurück", sagte Messi, der Respekt für die Leistung des Gegners zollte: "Wir wussten, dass es eine starke Mannschaft ist. Sie haben nicht umsonst gegen Spanien und Uruguay nicht verloren." Das Wichtigste sei nun, "dass wir uns ausruhen und das Positive aus dem Spiel mitnehmen".
Dass es überhaupt so weit kommen musste, lag nicht zuletzt an Kap Verdes Torhüter Vozinha, der gegen die bisweilen zu lässigen Argentinier zahlreiche Glanzparaden zeigte. Deroy Duarte (59.) und Sidny Lopes Cabral (103.), der bis vor einem Jahr bei Viktoria Köln gespielt hatte, gelangen die umjubelten Ausgleichstreffer für die Kapverdier, die sich zu keiner Zeit des Spiels aufgaben.
Nach der ersten Halbzeit hatte Argentinien die Kontrolle völlig unnötig aus der Hand gegeben - und wurde prompt durch Duarte bestraft. Kap Verde hoffte - und spielte auch in der Verlängerung mutig nach vorne. Lopes Cabral glich mit einem Traumtor aus. Und doch reichte es nicht. Der afrikanische Inselstaat, der sich sensationell als kleinste Nation der Geschichte für die K.o.-Runde qualifiziert hatte, schied durch die erste WM-Niederlage aus.
Messi trifft sehenswert zum 1:0
Natürlich stand Messi anders als beim Gruppenabschluss wieder in der Startelf. Für Kap Verdes Spieler ging ein Traum in Erfüllung, etwa für Torhüter Vozinha, der in 90 Minuten gegen Spanien zum WM-Star wurde und sich vor dem Turnier ein Duell mit Messi erhofft hatte. Im größten Spiel der kapverdischen Geschichte leistete der Underdog auch dank seiner Paraden bis zum Schluss große Gegenwehr.
Die Argentinier, die mit drei Siegen durch die Gruppe gerauscht waren, kontrollierten aber zunächst Ball und Gegner. Sie suchten immer wieder Messi - und näherten sich an. Der erste Abschluss des 39-Jährigen zischte knapp vorbei (15.), sein Freistoß wenig später war kein Problem für Vozinha (18.).
Argentinien legte sich den Außenseiter, der in der Vorrunde zweimal zu null gespielt hatte, zurecht, bis Messi zuschlug. Sehenswert nahm der achtmalige Weltfußballer einen langen Ball mit dem ersten Kontakt an, ehe er mit dem zweiten zur Führung traf.
Kap Verde spielte in der zweiten Halbzeit mutiger nach vorne und kam durch Duarte (54.) zur ersten guten Chance. Der argentinische Keeper Emiliano Martínez hielt den Ball sicher, kurz darauf war er beim nicht unverdienten Ausgleich machtlos.
Messi verpasste dagegen im 100. Spiel von Nationaltrainer Lionel Scaloni gleich zweimal die Chance auf die erneute Führung, Vozinha reagierte jeweils stark (63./73.). Argentinien fehlte die Leichtigkeit des ersten Durchgangs, und auch der zweite Führungstreffer sorgte in dem offenen Schlagabtausch nicht für Sicherheit.
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Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".