Lionel Messi und Co. verspielen zwei Führungen! Argentinien ringt Kap Verde nach Verlängerung nieder

Erst ein Eigentor von Diney Borges (111.) erlöste den Titelverteidiger und sorgte für den Einzug ins Achtelfinale. In Atlanta wartet am Dienstag (18 Uhr) Ägypten.

"Hier gibt es keine Geschenke. Es ist alles sehr ausgeglichen, das macht die WM aus. Auch wenn wir schlecht spielen, kommen wir zurück", sagte Messi, der Respekt für die Leistung des Gegners zollte: "Wir wussten, dass es eine starke Mannschaft ist. Sie haben nicht umsonst gegen Spanien und Uruguay nicht verloren." Das Wichtigste sei nun, "dass wir uns ausruhen und das Positive aus dem Spiel mitnehmen".

Dass es überhaupt so weit kommen musste, lag nicht zuletzt an Kap Verdes Torhüter Vozinha, der gegen die bisweilen zu lässigen Argentinier zahlreiche Glanzparaden zeigte. Deroy Duarte (59.) und Sidny Lopes Cabral (103.), der bis vor einem Jahr bei Viktoria Köln gespielt hatte, gelangen die umjubelten Ausgleichstreffer für die Kapverdier, die sich zu keiner Zeit des Spiels aufgaben.

Nach der ersten Halbzeit hatte Argentinien die Kontrolle völlig unnötig aus der Hand gegeben - und wurde prompt durch Duarte bestraft. Kap Verde hoffte - und spielte auch in der Verlängerung mutig nach vorne. Lopes Cabral glich mit einem Traumtor aus. Und doch reichte es nicht. Der afrikanische Inselstaat, der sich sensationell als kleinste Nation der Geschichte für die K.o.-Runde qualifiziert hatte, schied durch die erste WM-Niederlage aus.