Lionel Messi „musste ständig Tore schießen“ bei Barcelona, sonst war er unglücklich, verrät sein ehemaliger Teamkollege.
Der bescheidene Messi hilft seinen Teamkollegen, sich wohlzufühlen.
Umtiti wechselte 2016 zum Camp Nou und blieb bis zum Ende von Messis Zeit bei Barca im Jahr 2021 in Katalonien. Er sah, wie der Ausnahmespieler in fünf aufeinanderfolgenden Spielzeiten mindestens 30 Mal traf – wobei er in einigen Spielzeiten sogar die 50-Tore-Marke knackte.
Messi verhalf Barcelona in dieser Zeit zu Siegen in der La Liga und der Copa del Rey, wobei der erfolgreichste Spieler der Geschichte stets nach Perfektion strebte. Er ist ein bescheidener Mensch, der seinen Teamkollegen hilft, sich in seiner Gegenwart wohlzufühlen, und individuelle Maßstäbe setzt, denen andere nacheifern.
Was macht den magischen Messi so besonders?
Der ehemalige französische Nationalspieler Umtiti hat gegenüber The Elevate House über Messis Mentalität gesprochen: „Als Mensch ist er einfach top. Man merkt, dass es sinnlos ist, sich für überlegen zu halten, selbst wenn man alles gewonnen hat.
Es gibt nur einen, und das ist Leo. Auf allen Ebenen. Er allein ist in der Lage, ein Spiel zu gewinnen, und das können nur sehr wenige. Wenn wir 4:0 gewonnen haben und er kein Tor geschossen hat, war er nicht glücklich. In seinem Kopf war klar: Er musste immer ein Tor schießen. Das ist das Zeichen der Großen.“
Umtiti, der 2018 mit Barcelona die Weltmeisterschaft gewann, fügte hinzu, was den magischen Messi so besonders macht: „Er ist ein Killer vor dem Tor. Er wusste genau, wann er beschleunigen und wann er das Spiel verlangsamen musste. Er schaut immer nach links und rechts und überprüft die Positionierung aller Spieler. Er hat immer einen Zeitvorteil. Es gibt kein Rezept, um Leo zu verteidigen, er ist unberechenbar.“
Umtiti arbeitete mit den größten Spielern aller Zeiten im Camp Nou zusammen.
Während er im Camp Nou mit gefürchteten Stürmern wie Luis Suarez und Neymar zusammenarbeitete, spielte Umtiti auch an der Seite legendärer Verteidiger.
Über einen weiteren Barca-Star, Gerard Piqué, sagte er: „Er ist einer der besten Verteidiger, mit denen ich je gespielt habe. Er war nicht der fleißigste, weil er athletisch schon fit war, aber er hatte ein unglaubliches Spielverständnis. Selbst wenn wir 3:0 oder 4:0 führten, wollte er immer nach vorne gehen, um sein Tor zu schießen!“
Barcelona ist weiterhin an der Spitze der nationalen, kontinentalen und globalen Wettbewerbe, da der Fokus stets auf sportlichen Erfolgen liegt und der Verein sein Bestes tut, um Ablenkungen zu vermeiden.
Zu diesem Ansatz sagte Umtiti: „Bei Barca kümmert sich der Spieler nur um Fußball. Alles andere wird geregelt, und das ermöglicht es dir, dich zu konzentrieren. Am Tag zuvor ging man nicht ins Hotel. Man kam zwei Stunden früher zum Stadion. Sie machen dich verantwortlich, sie behandeln dich wie einen Profi.“
Der Barcelona-Weg: Was macht den La Liga-Giganten so besonders?
Die Blaugrana sind auch dafür bekannt, eigene Superstars hervorzubringen. Das legendäre Nachwuchssystem La Masia hat Spieler wie Messi, Xavi, Andres Iniesta und Lamine Yamal hervorgebracht.
Alle, die in die erste Mannschaft aufgenommen werden, sei es aus der eigenen Jugend oder über den Transfermarkt, werden darauf hingewiesen, dass sie auf dem Boden bleiben müssen. Umtiti glaubt, dass Bescheidenheit zu positiven Ergebnissen beiträgt.
Er sagte über den Unterschied zwischen dem Leben bei Barca und dem bei Vereinen in anderen Ländern: „In Frankreich glauben manche schon bei der Unterzeichnung ihres ersten Vertrags an sich. Nicht so bei Barca. Die Leute waren bescheiden, sie kamen in den Kleidern ihrer Sponsoren zum Training. Das hält einen auf dem Boden.“
Barcelona hat in dieser Saison bereits den spanischen Supercup gewonnen. Außerdem steht der Verein im Halbfinale der Copa del Rey, im Achtelfinale der Champions League und führt die Liga-Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an. Messi, der nun bei Inter Miami, dem Gewinner des MLS Cup, unter Vertrag steht, gehört zu denen, die aus der Ferne zusehen, wie die Blaugrana auf dem Fundament aufbauen, das er einst gelegt hat.
