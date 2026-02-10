Lionel Messi „musste ständig Tore schießen“ bei Barcelona, sonst war er unglücklich, verrät sein ehemaliger Teamkollege.

Der ehemalige französische Nationalspieler Umtiti hat gegenüber The Elevate House über Messis Mentalität gesprochen: „Als Mensch ist er einfach top. Man merkt, dass es sinnlos ist, sich für überlegen zu halten, selbst wenn man alles gewonnen hat.

Es gibt nur einen, und das ist Leo. Auf allen Ebenen. Er allein ist in der Lage, ein Spiel zu gewinnen, und das können nur sehr wenige. Wenn wir 4:0 gewonnen haben und er kein Tor geschossen hat, war er nicht glücklich. In seinem Kopf war klar: Er musste immer ein Tor schießen. Das ist das Zeichen der Großen.“

Umtiti, der 2018 mit Barcelona die Weltmeisterschaft gewann, fügte hinzu, was den magischen Messi so besonders macht: „Er ist ein Killer vor dem Tor. Er wusste genau, wann er beschleunigen und wann er das Spiel verlangsamen musste. Er schaut immer nach links und rechts und überprüft die Positionierung aller Spieler. Er hat immer einen Zeitvorteil. Es gibt kein Rezept, um Leo zu verteidigen, er ist unberechenbar.“