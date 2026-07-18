Lionel Messi könnte es verhindern! Marc Cucurella macht irre Ankündigung und will zurücktreten

Für Cucurella wäre ein Sieg gegen Lionel Messi & Co der zweite große Titel innerhalb von zwei Jahren, nachdem die Spanier bereits bei der EM 2024 in Deutschland erfolgreich waren, wo der Linksverteidiger mit seinem Handspiel gegen das DFB-Team für heftige Kritik gesorgt hatte.

Sollte Spanien also nach 2010 zum zweiten Mal in der Historie Weltmeister werden, wäre die internationale Karriere für Cucurella im Trikot der Furia Roja nach gerade mal 32 Länderspielen schon wieder beendet, nachdem er erst im Juni 2021 sein Debüt gegeben hatte.

Es ist die zweite große Ankündigung Cucurellas im Zusammenhang mit einem möglichen WM-Titel, nachdem er vor Turnierstart im Gespräch mit Radio Cope verlauten hatte lassen, dass er sich bei einem möglichen Triumph das Gesicht seines Trainers tätowieren lassen würde.