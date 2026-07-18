Marc Cucurella spricht vor dem Finale der WM zwischen Spanien und Argentinien plötzlich von einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft und verknüpft diese mit einer für ihn selbst erfreulichen Bedingung.
Lionel Messi könnte es verhindern! Marc Cucurella macht irre Ankündigung und will zurücktreten
Cucurella sicher: "Könnte nichts Besseres erreichen!"
"Wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen, rufe ich Luis (de la Fuente, spanischer Nationaltrainer - Anm. d. Red.) am nächsten Tag an und sage ihm, dass er nicht mehr mit mir rechnen soll, da ich aus der Nationalmannschaft zurücktrete", erklärte der 27-Jährige bei Movistar+.
Cucurella, der gerade erst vom FC Chelsea zu Real Madrid gewechselt war und am Sonntag im Endspiel gegen die Albiceleste in der Startelf stehen wird, fügte an: "Mit einer Europameisterschaft und einer Weltmeisterschaft könnte ich nichts Besseres erreichen."
Cucurella will sich Gesicht von Trainer de la Fuente tätowieren lassen
Für Cucurella wäre ein Sieg gegen Lionel Messi & Co der zweite große Titel innerhalb von zwei Jahren, nachdem die Spanier bereits bei der EM 2024 in Deutschland erfolgreich waren, wo der Linksverteidiger mit seinem Handspiel gegen das DFB-Team für heftige Kritik gesorgt hatte.
Sollte Spanien also nach 2010 zum zweiten Mal in der Historie Weltmeister werden, wäre die internationale Karriere für Cucurella im Trikot der Furia Roja nach gerade mal 32 Länderspielen schon wieder beendet, nachdem er erst im Juni 2021 sein Debüt gegeben hatte.
Es ist die zweite große Ankündigung Cucurellas im Zusammenhang mit einem möglichen WM-Titel, nachdem er vor Turnierstart im Gespräch mit Radio Cope verlauten hatte lassen, dass er sich bei einem möglichen Triumph das Gesicht seines Trainers tätowieren lassen würde.
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