Lionel Messi klärt ein für allemal die GOAT-Debatte: Drei Dinge, die bei Argentiniens 2:0 gegen Österreich auffielen
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Lionel Messi knackt mehr als nur den Torrekord
Es dürfte nur die Wenigsten überrascht haben, dass Lionel Messi bereits nach dem zweiten Spiel der WM 2026 alleiniger Rekordtorschütze ist. Nach seinem Dreierpack zum Auftakt gegen Algerien, der streng genommen gar nicht hätte stattfinden dürfen nach Messis rotwürdigem Foul in der ersten Halbzeit, benötigte er nur noch einen Treffer, um Miroslav Klose zu überholen.
Überraschender, aber auch keine Sensation, war dann eher, dass Messi seine erste Großchance auf den 17. WM-Treffer vergab, als er den frühen Elfmeter verschoss; es war Messis 33. vergebener Elfmeter in seiner langen Karriere und dieser hätte streng genommen gar nicht stattfinden dürfen (siehe nächster Punkt). Messi machte dann also in der 38. Minute mit seinem bei Helmut Rahn entliehenen Signature Move - kurzer Sprint aus dem Mittelfeld in den Rückraum, scharfe Flanke von einem Mitspieler, strammer, fast immer unhaltbarer Schlenzer, den Rekord fix.
Weder der Treffer an sich, noch die Art des Tores waren also überraschend bei dieser Rekord-Show von Lionel Messi. Für freudige Verwunderung sorgte aber Messis generelle Leistung gegen Österreich. Wie schon gegen Algerien zauberte Messi praktisch alleine seine Argentinier zum Sieg. War das 1:0 noch ein typisches Messi-Tor, paarte er beim wunderschönen 2:0 in der Nachspielzeit Resilienz mit Genialität: Messi leitete den Treffer selbst ein und gab auch dann nicht auf, als Alex Schlager die Chance schon zweimal vereitelt hatte.
Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag schien Messi nicht nur den Torrekord knacken zu wollen, sondern er schien der Welt endgültig zeigen zu wollen, wer der einzig wahre GOAT ist.
Messi schoss nicht nur zwei wunderbare Tore, er sicherte seinen Argentiniern nicht nur zum zweiten Mal den Sieg. Messi war ein absoluter Aktivposten, wirkte plötzlich wieder wie eine mindestens zwölf Jahre jüngere Version seiner selbst. Er spielte in fast allen Bereichen des Spielfelds mindestens einmal den Ball, kein Spieler auf dem Platz bewegte sich mit dem Ball am Fuß so viel wie Messi, nur die Innenverteidiger Kevin Danso und Lisandro Martinez erreichten ähnliche Werte.
War es in den vergangenen Jahren sehr oft eher so gewesen, dass Messi seine ausgedehnten Pausen im Spiel durch ein, zwei geniale Momente überdeckte, reihte er gegen Österreich eine wertvolle Aktion an die nächste und machte die Schwächephasen seiner Mitspieler wett.
Der VAR sorgt gleich für zwei Aufreger
Abgesehen davon, dass die ursprüngliche Entscheidung des ägyptischen Schiedsrichters Mohamed Omar, bei der ersten kniffligen Situation im österreichischen Strafraum bei der Doppelgrätsche von Simon Posch und Xaver Schlager gegen Lautaro Martinez keinen Elfmeter zu geben, tendenziell etwas zu wohlwollend für Österreich war: Eine klare Fehlentscheidung war der nicht gegebene Elfmeter nicht, sowohl Posch, als auch Schlager trafen auch den Ball, ihre Füße waren auch recht nah an der Grasnarbe.
Dass sich in dieser Situation der VAR einschaltete, war also eher unnötig. Völlig unverständlich ist aber, was der VAR und Omar da weit mehr als drei (!) Minuten diskutierten, ehe Omar sich die Szene schließlich doch anschaute und dann folgerichtig auf Elfmeter entschied.
Fast noch unverständlicher: Wieso der VAR sich dann in der 38. Minute nicht einschaltete, als Xaver Schlager im Mittelfeld von Alexis MacAllister gefoult wurde. Zugegeben: Man muss die Szene sicher nicht abpfeifen. Aber: ohne das Foul wäre Argentinien mutmaßlich gar nicht erst in die Position gekommen, Lionel Messi das typischste aller Lionel-Messi-Tore zu ermöglichen. Dass Omar die Szene nicht abpfiff, war angesichts seiner Linie, viel laufen zu lassen, folgerichtig, doch wenn der VAR sich beim Elfmeter einschaltete, hätte er es da auch tun können.
Es war wie so oft beim VAR (wenn es nicht gerade um Handspiel geht, bei dem das Regelwerk einfach unsinnig ist): Das Problem sind oft nicht die Regeln, das Problem ist die Umsetzung der Schiedsrichter, da unterscheidet sich die WM leider nicht von den nationalen Ligen oder Pokalwettbewerben.
Österreichs Spielern würde der sympathische Größenwahn ihrer Fans guttun
In den vergangenen Tagen ging ein ausnahmsweise mal sinnvolles, weil herrlich unschuldiges KI-generiertes Video mit dem simplen Titel “Weltmeister OIDA!” viral, in dem sich David Alaba, Ralf Rangnick, Marcel Sabitzer in 30 Jahren zurückerinnern an den Tag, an dem Konny Laimer am 19. Juli 2026 im Finale gegen Deutschland “mit letzter Kraft und ganz viel Mut auf das deutsche Tor” zulief - und dann…
“Es gibt Kinder, die waren 2026 noch gar nicht geboren, und trotzdem, die wissen ganz genau, wo sie damals waren”, sagt am Ende Österreichs Bundespräsident. Ein Satz für die Ewigkeit, der wohl nur von einem Ex-Fußballer kommen kann, und natürlich ist Österreichs Bundespräsident in 30 Jahren ein Weltmeister, Marko Arnautovic nämlich.
Doch virales KI-Video hin, virales KI-Video her: Natürlich wird Österreich am 19. Juli im WM-Finale nicht Deutschland besiegen, und das nicht, weil Österreich bei dieser WM weiterkommen wird als die DFB-Elf. Aber: Der gesunde Größenwahn, mit denen die Österreicher ihre erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren feiern, ist nicht völlig drüber.
Österreich, das sich beim 3:1 gegen Jordanien zum Auftakt eher schwer tat, agierte gegen Argentinien über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem Weltmeister - und hatte manchmal sogar mindestens die Nasenspitze vorne. Marcel Sabitzer lieferte in seinem 100. Länderspiel genauso wie David Alaba eine Chefleistung ab, Keeper Alex Schlager hielt fast alles, was zu halten war und Bremens Romano Schmid war wie schon gegen Jordanien ein richtiger Aktivposten.
Österreich fehlte vor allem die letzten Konsequenz im Spielaufbau und Angriff, die Spieler zogen im Pressing immer wieder zurück, statt voll anzugreifen. Bisweilen schienen sie selbst nicht dran zu glauben, wirklich eine Siegchance gegen Messi und Co haben zu können. Der Mannschaft würde ein bisschen von dem Größenwahn guttun, der gerade in der Alpenrepublik bei den Fans grassiert.
Und dennoch: Noch so eine Leistung wie gegen Argentinien im letzten Gruppenspiel gegen Algerien und mindestens ein Tor und Österreich könnte als Tabellenzweiter ins Sechzehntelfinale einziehen. Da könnte dann Spanien der Gegner sein und spätestens da müssten sich Alaba, Arnautovic, Laimer und Co. weltmeisterlich präsentieren, sollten sie noch weiterkommen wollen.