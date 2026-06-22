Es dürfte nur die Wenigsten überrascht haben, dass Lionel Messi bereits nach dem zweiten Spiel der WM 2026 alleiniger Rekordtorschütze ist. Nach seinem Dreierpack zum Auftakt gegen Algerien, der streng genommen gar nicht hätte stattfinden dürfen nach Messis rotwürdigem Foul in der ersten Halbzeit, benötigte er nur noch einen Treffer, um Miroslav Klose zu überholen.

Überraschender, aber auch keine Sensation, war dann eher, dass Messi seine erste Großchance auf den 17. WM-Treffer vergab, als er den frühen Elfmeter verschoss; es war Messis 33. vergebener Elfmeter in seiner langen Karriere und dieser hätte streng genommen gar nicht stattfinden dürfen (siehe nächster Punkt). Messi machte dann also in der 38. Minute mit seinem bei Helmut Rahn entliehenen Signature Move - kurzer Sprint aus dem Mittelfeld in den Rückraum, scharfe Flanke von einem Mitspieler, strammer, fast immer unhaltbarer Schlenzer, den Rekord fix.

Weder der Treffer an sich, noch die Art des Tores waren also überraschend bei dieser Rekord-Show von Lionel Messi. Für freudige Verwunderung sorgte aber Messis generelle Leistung gegen Österreich. Wie schon gegen Algerien zauberte Messi praktisch alleine seine Argentinier zum Sieg. War das 1:0 noch ein typisches Messi-Tor, paarte er beim wunderschönen 2:0 in der Nachspielzeit Resilienz mit Genialität: Messi leitete den Treffer selbst ein und gab auch dann nicht auf, als Alex Schlager die Chance schon zweimal vereitelt hatte.

Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag schien Messi nicht nur den Torrekord knacken zu wollen, sondern er schien der Welt endgültig zeigen zu wollen, wer der einzig wahre GOAT ist.

Messi schoss nicht nur zwei wunderbare Tore, er sicherte seinen Argentiniern nicht nur zum zweiten Mal den Sieg. Messi war ein absoluter Aktivposten, wirkte plötzlich wieder wie eine mindestens zwölf Jahre jüngere Version seiner selbst. Er spielte in fast allen Bereichen des Spielfelds mindestens einmal den Ball, kein Spieler auf dem Platz bewegte sich mit dem Ball am Fuß so viel wie Messi, nur die Innenverteidiger Kevin Danso und Lisandro Martinez erreichten ähnliche Werte.

War es in den vergangenen Jahren sehr oft eher so gewesen, dass Messi seine ausgedehnten Pausen im Spiel durch ein, zwei geniale Momente überdeckte, reihte er gegen Österreich eine wertvolle Aktion an die nächste und machte die Schwächephasen seiner Mitspieler wett.