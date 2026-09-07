Der dritte Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 brachte in ganz Frankreich gewaltige Überraschungen, starke Ausrufezeichen in Auswärtsspielen und Tore en masse. Von Monaco, das mit einem Sieg im Parc des Princes die Kontrolle im Rennen um den Meistertitel übernahm, über den überraschenden Sieg des Paris FC in Marseille bis hin zu Straßburgs Acht-Tore-Spektakel in Troyes bot der 3. Spieltag Dramatik pur.
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Ligue-1-Spieltag 3 im Überblick: Monaco schockt PSG im Parc des Princes, Paris FC und Straßburg sorgen in der Runde für Aufsehen
- AFP
Paris Saint-Germain 1:2 AS Monaco
Monaco baute seinen perfekten Start in die Saison aus und verblüffte Meister Paris Saint-Germain im Parc des Princes. Die Gäste nutzten schnelle Konter und eine disziplinierte Defensivordnung als Waffen und schnappten sich mit einem 2–1-Sieg den Erfolg, um mit drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze der Ligue-1-Tabelle zu bleiben.
Die Niederlage bedeutet, dass PSG nach den ersten drei Partien der Saison weiter sieglos ist.
- AFP
Olympique Marseille 2:3 Paris FC
Lassine Sinayoko lieferte im Stade Vélodrome eine Heldendarbietung ab, als Aufsteiger Paris FC Marseille in einem packenden 3:2 bezwang. Sinayoko traf früh in der 1. Minute und legte in der 19. Minute seinen zweiten Treffer nach.
Amine Gouiri erzielte zwei Tore und hielt OM im Spiel, doch Sinayoko vollendete seinen Hattrick in der 86. Minute per Elfmeter und besiegelte damit einen berühmten Sieg der Gäste.
- AFP
ES Troyes AC 2:6 RC Strasbourg Alsace
Das Stade de l'Aube war Schauplatz eines absoluten Torfestivals, als Straßburg bei Troyes mit einem dominanten 6:2-Auswärtssieg gleich sechs Tore erzielte. Strasbourgs Offensive war bei Umschaltsituationen nicht zu stoppen, überrannte die Abwehr der Gastgeber und sicherte dem Team den zweiten Sieg der laufenden Saison.
- AFP
Olympique Lyonnais 3:1 AJ Auxerre
Olympique Lyonnais setzte seinen starken Saisonstart mit einem souveränen 3:1-Heimsieg gegen das Tabellen-Schlusslicht AJ Auxerre im Parc Olympique Lyonnais fort. Lyon kontrollierte den Ballbesitz und agierte im letzten Drittel effizient, rückte damit auf den zweiten Tabellenplatz vor und ließ Auxerre nach drei Spielen weiter ohne Punkt dastehen.
- AFP
RC Lens 0:1 FC Lorient
FC Lorient erkämpfte sich im Stade Bollaert-Delelis bei RC Lens einen Auswärtssieg ohne Gegentor. Lorients Defensivordnung hielt dem Druck von Lens stand, bevor das Team den entscheidenden Treffer erzielte, während Lens die Partie nach einer zweiten Gelben Karte in der Nachspielzeit mit zehn Mann beendete.
- AFP
Angers SCO 1–2 Stade Rennais FC
Stade Rennais FC feierte einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen Angers SCO im Stade Raymond Kopa. Rennes übernahm früh in der zweiten Halbzeit die Kontrolle und hielt dem späten Druck von Angers stand, um nach drei Spieltagen ungeschlagen zu bleiben.
- AFP
Le Havre AC 1:2 Stade Brestois 29
Stade Brestois 29 fuhr im ereignisreichen Auswärtsspiel im Stade Océane den ersten Saisonsieg ein. Le Havre spielte nach einer Roten Karte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl, sodass Brest den numerischen Vorteil nutzen und alle drei Punkte mitnehmen konnte.
- AFP
Toulouse FC 0:1 LOSC Lille
LOSC Lille erkämpfte sich im Stadium de Toulouse einen souveränen 1:0-Sieg gegen den FC Toulouse. Ein einziger entscheidender Treffer reichte Lille, um die Ungeschlagen-Serie zu wahren und im oberen Tabellenbereich den Anschluss zu halten.
- AFP
OGC Nizza 1:1 Le Mans FC
OGC Nizza und Le Mans FC teilten sich beim 1:1 in der Allianz Riviera die Punkte. Nizza dominierte das Tempo, ließ aber die nötige Effizienz vermissen und ermöglichte dem Aufsteiger Le Mans so einen respektablen Auswärtspunkt.
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