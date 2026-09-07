Monaco baute seinen perfekten Start in die Saison aus und verblüffte Meister Paris Saint-Germain im Parc des Princes. Die Gäste nutzten schnelle Konter und eine disziplinierte Defensivordnung als Waffen und schnappten sich mit einem 2–1-Sieg den Erfolg, um mit drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze der Ligue-1-Tabelle zu bleiben.

Die Niederlage bedeutet, dass PSG nach den ersten drei Partien der Saison weiter sieglos ist.