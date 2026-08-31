Die zweite Woche der Ligue-1-Saison brachte Wechsel an der Tabellenspitze, defensive Schlagabtausche und Dramatik in der Nachspielzeit in ganz Frankreich. Von Monacos Demontage von Marseille im Stade Louis II über den Ausrufezeichen-Sieg des Paris FC bis hin zu PSG, das auswärts spät noch einen Punkt holte, hielt der 2. Spieltag die Fans in Atem.
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Ligue-1-Spieltag 2 im Überblick: Monaco schlägt Marseille, Marquinhos rettet PSG und Paris FC schockt Nizza
- AFP
AS Monaco 2:0 Olympique de Marseille
Die AS Monaco feierte im Stade Louis II einen beeindruckenden Heimsieg gegen den Rivalen Olympique de Marseille. Der deutsche Stürmer Paris Brunner zeigte eine starke Leistung, brachte seine Mannschaft in der 13. Minute mit einem überlegten Abschluss in Führung und baute den Vorsprung kurz nach der Pause aus (53.).
Marseille tat sich schwer, Monacos Defensivblock zu knacken, während die Gastgeber das Tempo effektiv kontrollierten und sich so einen Sieg ohne Gegentor sicherten.
- AFP
LOSC Lille 2:2 Paris Saint-Germain
Titelverteidiger Paris Saint-Germain überstand in der Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy einen gewaltigen Schreckmoment und rettete in der tiefen Nachspielzeit noch einen Punkt.
Lille schien nach einem engagierten Auftritt vor heimischem Publikum auf dem Weg zu allen drei Punkten. Doch PSG startete in der Schlussphase eine unerbittliche Offensive, die in einem Ausgleich durch Marquinhos in der 95. Minute gipfelte und in diesem hochintensiven Thriller für eine Punkteteilung sorgte.
- AFP
Paris FC 3:0 OGC Nizza
Aufsteiger Paris FC feierte einen der größten Siege des Wochenendes und dominierte OGC Nizza im eigenen Stadion. Paris FC übernahm vom Anpfiff an die Kontrolle, spielte starke Konter und zeigte sich eiskalt im Abschluss, erzielte drei Treffer gegen Nizza und fuhr damit den ersten Saisonsieg auf eindrucksvolle Weise ein.
- AFP
Stade Rennais 3:2 Le Mans FC
Stade Rennais setzte sich im Roazhon Park in einem hektischen Fünf-Tore-Thriller gegen Le Mans FC durch. Rennais sorgte über die Außenbahnen immer wieder für Gefahr, doch Le Mans kämpfte tapfer und blieb bis zum Schlusspfiff in Schlagdistanz.
Eine späte Rote Karte für Le Mans in der 68. Minute ließ das Momentum klar zugunsten von Rennes kippen.
- AFP
RC Strasbourg Alsace 2:1 RC Lens
RC Straßburg hat sich von der Niederlage am ersten Spieltag erholt und sich im Stade de la Meinau knapp gegen RC Lens durchgesetzt. Straßburg legte in der ersten Halbzeit den Grundstein und nutzte die Abwehrfehler von Lens konsequent aus.
Lens gelang spät im Spiel noch der Anschlusstreffer, doch Straßburg blieb standhaft und sicherte sich einen hart erkämpften 2–1-Sieg.
- AFP
AJ Auxerre 1:3 Angers SCO
Angers SCO zeigte im Stade de l'Abbé-Deschamps eine effiziente Auswärtsleistung und bezwang AJ Auxerre. Angers nutzte seine Chancen nach Standardsituationen und schlug in Umschaltsituationen zu, wodurch sich das Team eine komfortable Führung erarbeitete, bevor Auxerre erst spät noch ein Anschlusstor gelang.
- AFP
Stade Brestois 29 2:2 Toulouse FC
Stade Brestois 29 und der Toulouse FC trennten sich im Stade Francis-Le Blé in einem unterhaltsamen 2:2-Unentschieden. In einer offenen Partie wechselte die Führung mehrfach, ehe Toulouse spät ausglich, Brests Führung aus der zweiten Halbzeit zunichtemachte und so einen Punktgewinn erzwang.
- AFP
Olympique Lyonnais 1:1 Le Havre AC
Olympique Lyonnais kam im Parc Olympique Lyonnais gegen ein entschlossenes Le Havre AC nicht über ein 1:1 hinaus. Lyon dominierte den Ballbesitz und erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen, doch der disziplinierte tiefe Abwehrblock von Le Havre hielt die Gastgeber in Schach und sicherte den Gästen einen wertvollen Auswärtspunkt.
- AFP
FC Lorient 1:2 ES Troyes AC
ES Troyes AC fuhr im Stade du Moustoir einen wichtigen Auswärtssieg gegen den FC Lorient ein. Troyes nutzte in beiden Halbzeiten Abwehrfehler von Lorient aus, um sich eine Zwei-Tore-Führung zu erspielen, bevor das Team die späte Druckphase der Gastgeber überstand.
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