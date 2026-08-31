Die AS Monaco feierte im Stade Louis II einen beeindruckenden Heimsieg gegen den Rivalen Olympique de Marseille. Der deutsche Stürmer Paris Brunner zeigte eine starke Leistung, brachte seine Mannschaft in der 13. Minute mit einem überlegten Abschluss in Führung und baute den Vorsprung kurz nach der Pause aus (53.).

Marseille tat sich schwer, Monacos Defensivblock zu knacken, während die Gastgeber das Tempo effektiv kontrollierten und sich so einen Sieg ohne Gegentor sicherten.