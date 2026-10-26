Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP
Übersetzt von

Ligue 1, 8. Spieltag: Marseille setzt sich im Sieben-Tore-Krimi gegen Le Havre durch, Rennes fegt Straßburg vom Platz und Lens schlägt Paris FC knapp

Frankreich Ligue 1
Marseille
Rennes
Lens
Nizza
AS Monaco
Lille
Paris Saint-Germain
Lyon
Paris FC
Auxerre
Le Mans
Brest
Toulouse
Angers
Lorient
Le Havre
Straßburg

Umfassender Rückblick auf den 8. Spieltag der Ligue 1: Wir analysieren die Ergebnisse, die wichtigsten Geschichten, herausragende Einzelleistungen und dramatische Torfestivals vor den nächsten Partien.

Der 8. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 bot in ganz Frankreich Dramatik von Anfang bis Ende. Olympique de Marseille überstand im Stade Vélodrome ein chaotisches Duell mit sieben Toren gegen Le Havre, während Stade Rennais dank einer Glanzleistung von Sebastian Szymański souverän gegen Strasbourg gewann. RC Lens stoppte in einem engen Duell im Bollaert-Delelis den Lauf des Paris FC.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    Olympique de Marseille 4:3 Le Havre AC

    Die Zuschauer im Stade Vélodrome erlebten einen echten Klassiker, in dem sich Olympique de Marseille knapp mit 4:3 gegen Le Havre AC durchsetzte. CJ Egan-Riley eröffnete bereits nach vier Minuten den Torreigen, ehe Tim Weah (32.) und Igor Paixão früh in der zweiten Halbzeit (49.) trafen. Himad Abdelli verkürzte für die Gäste (54.), bevor Josh Maja zweimal traf (76., 88.) und auch Lamine N'Diaye ein Tor erzielte (85.). Das sorgte für eine turbulente Schlussphase. Marseille hielt dem Druck während zwölf Minuten Nachspielzeit stand und sicherte sich alle drei Punkte.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-STRASBOURGAFP

    Stade Rennais FC 3:0 RC Strasbourg Alsace

    Stade Rennais FC zeigte im Roazhon Park eine dominante Heimleistung und besiegte RC Strasbourg Alsace mit 3:0, ohne ein Gegentor zu kassieren. Boulaye Dia erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer, bevor der polnische Spielmacher Sebastian Szymański das Spiel an sich riss. Szymański erhöhte kurz vor der Pause (40.) und schnürte in der 60. Minute seinen Doppelpack. Damit machte er den souveränen Sieg von Rennes perfekt.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-PARIS FCAFP

    RC Lens 2:1 Paris FC

    RC Lens fügte dem formstarken Paris FC vor begeistertem Publikum im Stade Bollaert-Delelis eine 2:1-Niederlage zu. Luca Koleosho brachte die Gäste direkt nach Wiederanpfiff in Führung (46.). Lens kämpfte sich durch den Ausgleich von Florian Thauvin zurück (62.), ehe Thorgan Hazard in der 82. Minute spät für die Gastgeber traf und die Wende perfekt machte.

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LILLEAFP

    AS Monaco 1:1 LOSC Lille

    Im Stade Louis II trafen mit AS Monaco und LOSC Lille zwei Titelanwärter aufeinander und trennten sich nach einem hart umkämpften Spiel 1:1. Ethan Mbappé brachte Lille in der 23. Minute in Führung, bevor Edan Diop in der 73. Minute für Monaco ausglich. Lille musste die Schlussphase in Unterzahl überstehen, nachdem Tanguy Nianzou Kouassi in der 66. Minute die Rote Karte gesehen hatte. So blieb beiden Klubs jeweils ein Punkt.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    Stade Brestois 29 1:2 OGC Nice

    OGC Nizza feierte einen wichtigen Auswärtssieg und schlug Stade Brestois 29 im Stade Francis-Le Blé mit 2:1. Ludovic Ajorque brachte Brest in der 14. Minute früh in Führung. Nizza kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück und glich durch Elye Wahi nach einer Stunde (60.) aus, bevor Sofiane Diop in der 82. Minute den Siegtreffer erzielte.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-LE MANSAFP

    AJ Auxerre 1:1 Le Mans FC

    AJ Auxerre und Le Mans FC trennten sich im Stade de l'Abbé-Deschamps 1:1. Lucas Buadés brachte Aufsteiger Le Mans kurz nach Wiederanpfiff in Führung (48.). Acht Minuten später glich Cameron Archer für Auxerre aus (56.). Der Treffer wurde vom VAR bestätigt, sodass beide Teams einen Punkt mitnahmen.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-TROYESAFP

    Toulouse FC 0:0 ES Troyes AC

    Toulouse FC und ES Troyes AC trennten sich im Stadium de Toulouse torlos 0:0. In der körperbetonten Partie mit acht Gelben Karten hielten beide Abwehrreihen stand, sodass klare Torchancen Mangelware blieben.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LORIENTAFP

    Angers SCO 0:0 FC Lorient

    Angers SCO und der FC Lorient trennten sich im Raymond-Kopa-Stadion nach einer taktisch geprägten Partie 0:0. Beide Mannschaften legten Wert auf defensive Ordnung und Disziplin, neutralisierten das Umschaltspiel des jeweils anderen und teilten sich die Punkte.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyonnais

    Das Spitzenspiel dieser Runde zwischen Meister Paris Saint-Germain und Olympique Lyonnais im Parc des Princes ist für Montag, den 26. Oktober, angesetzt und bildet den Abschluss des 8. Spieltags.