Die Zuschauer im Stade Vélodrome erlebten einen echten Klassiker, in dem sich Olympique de Marseille knapp mit 4:3 gegen Le Havre AC durchsetzte. CJ Egan-Riley eröffnete bereits nach vier Minuten den Torreigen, ehe Tim Weah (32.) und Igor Paixão früh in der zweiten Halbzeit (49.) trafen. Himad Abdelli verkürzte für die Gäste (54.), bevor Josh Maja zweimal traf (76., 88.) und auch Lamine N'Diaye ein Tor erzielte (85.). Das sorgte für eine turbulente Schlussphase. Marseille hielt dem Druck während zwölf Minuten Nachspielzeit stand und sicherte sich alle drei Punkte.