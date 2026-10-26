Der 8. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 bot in ganz Frankreich Dramatik von Anfang bis Ende. Olympique de Marseille überstand im Stade Vélodrome ein chaotisches Duell mit sieben Toren gegen Le Havre, während Stade Rennais dank einer Glanzleistung von Sebastian Szymański souverän gegen Strasbourg gewann. RC Lens stoppte in einem engen Duell im Bollaert-Delelis den Lauf des Paris FC.
Ligue 1, 8. Spieltag: Marseille setzt sich im Sieben-Tore-Krimi gegen Le Havre durch, Rennes fegt Straßburg vom Platz und Lens schlägt Paris FC knapp
- AFP
Olympique de Marseille 4:3 Le Havre AC
Die Zuschauer im Stade Vélodrome erlebten einen echten Klassiker, in dem sich Olympique de Marseille knapp mit 4:3 gegen Le Havre AC durchsetzte. CJ Egan-Riley eröffnete bereits nach vier Minuten den Torreigen, ehe Tim Weah (32.) und Igor Paixão früh in der zweiten Halbzeit (49.) trafen. Himad Abdelli verkürzte für die Gäste (54.), bevor Josh Maja zweimal traf (76., 88.) und auch Lamine N'Diaye ein Tor erzielte (85.). Das sorgte für eine turbulente Schlussphase. Marseille hielt dem Druck während zwölf Minuten Nachspielzeit stand und sicherte sich alle drei Punkte.
- AFP
Stade Rennais FC 3:0 RC Strasbourg Alsace
Stade Rennais FC zeigte im Roazhon Park eine dominante Heimleistung und besiegte RC Strasbourg Alsace mit 3:0, ohne ein Gegentor zu kassieren. Boulaye Dia erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer, bevor der polnische Spielmacher Sebastian Szymański das Spiel an sich riss. Szymański erhöhte kurz vor der Pause (40.) und schnürte in der 60. Minute seinen Doppelpack. Damit machte er den souveränen Sieg von Rennes perfekt.
- AFP
RC Lens 2:1 Paris FC
RC Lens fügte dem formstarken Paris FC vor begeistertem Publikum im Stade Bollaert-Delelis eine 2:1-Niederlage zu. Luca Koleosho brachte die Gäste direkt nach Wiederanpfiff in Führung (46.). Lens kämpfte sich durch den Ausgleich von Florian Thauvin zurück (62.), ehe Thorgan Hazard in der 82. Minute spät für die Gastgeber traf und die Wende perfekt machte.
- AFP
AS Monaco 1:1 LOSC Lille
Im Stade Louis II trafen mit AS Monaco und LOSC Lille zwei Titelanwärter aufeinander und trennten sich nach einem hart umkämpften Spiel 1:1. Ethan Mbappé brachte Lille in der 23. Minute in Führung, bevor Edan Diop in der 73. Minute für Monaco ausglich. Lille musste die Schlussphase in Unterzahl überstehen, nachdem Tanguy Nianzou Kouassi in der 66. Minute die Rote Karte gesehen hatte. So blieb beiden Klubs jeweils ein Punkt.
- AFP
Stade Brestois 29 1:2 OGC Nice
OGC Nizza feierte einen wichtigen Auswärtssieg und schlug Stade Brestois 29 im Stade Francis-Le Blé mit 2:1. Ludovic Ajorque brachte Brest in der 14. Minute früh in Führung. Nizza kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück und glich durch Elye Wahi nach einer Stunde (60.) aus, bevor Sofiane Diop in der 82. Minute den Siegtreffer erzielte.
- AFP
AJ Auxerre 1:1 Le Mans FC
AJ Auxerre und Le Mans FC trennten sich im Stade de l'Abbé-Deschamps 1:1. Lucas Buadés brachte Aufsteiger Le Mans kurz nach Wiederanpfiff in Führung (48.). Acht Minuten später glich Cameron Archer für Auxerre aus (56.). Der Treffer wurde vom VAR bestätigt, sodass beide Teams einen Punkt mitnahmen.
- AFP
Toulouse FC 0:0 ES Troyes AC
Toulouse FC und ES Troyes AC trennten sich im Stadium de Toulouse torlos 0:0. In der körperbetonten Partie mit acht Gelben Karten hielten beide Abwehrreihen stand, sodass klare Torchancen Mangelware blieben.
- AFP
Angers SCO 0:0 FC Lorient
Angers SCO und der FC Lorient trennten sich im Raymond-Kopa-Stadion nach einer taktisch geprägten Partie 0:0. Beide Mannschaften legten Wert auf defensive Ordnung und Disziplin, neutralisierten das Umschaltspiel des jeweils anderen und teilten sich die Punkte.
- AFP
Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyonnais
Das Spitzenspiel dieser Runde zwischen Meister Paris Saint-Germain und Olympique Lyonnais im Parc des Princes ist für Montag, den 26. Oktober, angesetzt und bildet den Abschluss des 8. Spieltags.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen