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Ligue 1, 7. Spieltag: PSG startet späte Aufholjagd in Straßburg, Marseille deklassiert Angers und Paris FC gewinnt Sieben-Tore-Spektakel

Frankreich Ligue 1
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Umfassender Rückblick auf das siebte Spielwochenende der Ligue 1. Wir analysieren die Ergebnisse des 7. Spieltags, die wichtigsten Themen, herausragende Einzelleistungen und dramatische Torfestivals vor den Partien des 8. Spieltags.

Der 7. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 bot torreiche Auftritte, dramatische späte Aufholjagden und deutliche Verschiebungen in der Tabelle. Paris Saint-Germain feierte nach einem Rückstand in Straßburg den vierten Ligasieg in Folge, Marseille erzielte fünf Tore gegen Angers SCO, und Paris FC setzte sich in einem Sieben-Tore-Spektakel knapp gegen Stade Rennais durch.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    RC Strasbourg Alsace 1:3 Paris Saint-Germain

    Paris Saint-Germain drehte einen Rückstand und besiegte RC Strasbourg Alsace im Stade de la Meinau mit 3:1. Giovanni Reyna brachte Straßburg in der 17. Minute früh in Führung, die Gastgeber behaupteten ihren Vorsprung bis weit in die zweite Halbzeit hinein. Doch Illia Zabarnyi glich in der 77. Minute aus, ehe Ousmane Dembélé (85.) und Désiré Doué (90.+3) mit späten Toren PSGs vierten Sieg in Folge perfekt machten.

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    Angers SCO 2:5 Olympique Marseille

    Olympique de Marseille zeigte auswärts eine offensive Glanzleistung und besiegte Angers SCO im Raymond-Kopa-Stadion mit 5:2. OM setzte die Gastgeber mit anhaltendem Offensivdruck unter Druck und sicherte sich einen souveränen Auswärtssieg.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESAFP

    Paris FC 4:3 Stade Rennais FC

    Im Stade Jean-Bouin erlebten die Zuschauer ein packendes Spiel mit sieben Toren: Aufsteiger Paris FC setzte sich gegen Stade Rennais FC mit 4:3 durch. Paris FC ging früh in Führung und hielt anschließend einer furiosen Aufholjagd von Rennes stand. In der hitzigen Partie sah Rennes bereits in der ersten Halbzeit vier Gelbe Karten.

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    Olympique Lyonnais 2:1 OGC Nice

    Olympique Lyonnais erkämpfte sich im Parc Olympique Lyonnais einen 2:1-Heimsieg gegen OGC Nizza. Elye Wahi brachte Nizza in der 18. Minute in Führung, doch Lyon drehte die Partie noch vor der Pause durch Tore von Pavel Šulc (32.) und Tanner Tessmann (36.). Obwohl Keito Nakamura in der 70. Minute glatt Rot sah, verteidigte Lyon seinen Vorsprung in den letzten 20 Minuten entschlossen.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-MONACOAFP

    FC Lorient 1:0 AS Monaco

    Der FC Lorient sorgte im Stade du Moustoir für eine große Überraschung und besiegte die derzeit stark aufspielende AS Monaco mit 1:0. Lorients Defensivordnung stellte Monaco über die gesamte Partie vor Probleme. So sicherten sich die Gastgeber alle drei Punkte und fügten Monaco im Kampf um die Spitzenplätze einen Rückschlag zu.

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    ES Troyes AC 1:3 RC Lens

    RC Lens feierte im Stade de l'Aube einen überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen ES Troyes AC. Lens nutzte in beiden Halbzeiten Chancen nach Umschaltaktionen und ließ Troyes damit weiter in den unteren Tabellenregionen feststecken.

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    Le Havre AC 1:3 AJ Auxerre

    AJ Auxerre feierte mit einem 3:1 bei Le Havre AC im Stade Océane den zweiten Sieg in Folge. In der zweiten Halbzeit übernahm Auxerre die Kontrolle über die Partie und gewann auswärts mit einem komfortablen Vorsprung von zwei Toren.

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    Le Mans FC 0:3 Toulouse FC

    Der Toulouse FC zeigte auswärts eine effiziente Leistung und besiegte Le Mans FC im Stade Marie-Marvingt mit 3:0. Toulouse nutzte seine entscheidenden Chancen und ließ dem Aufsteiger keine Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-BRESTAFP

    LOSC Lille 1:1 Stade Brestois 29

    LOSC Lille und Stade Brestois 29 trennten sich in der Decathlon Arena 1:1. In einer ausgeglichenen Partie erspielten sich beide Mannschaften Chancen und teilten sich letztlich die Punkte.