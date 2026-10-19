Der FC Lorient sorgte im Stade du Moustoir für eine große Überraschung und besiegte die derzeit stark aufspielende AS Monaco mit 1:0. Lorients Defensivordnung stellte Monaco über die gesamte Partie vor Probleme. So sicherten sich die Gastgeber alle drei Punkte und fügten Monaco im Kampf um die Spitzenplätze einen Rückschlag zu.