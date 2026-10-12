RC Lens feierte im Stade Bollaert-Delelis einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Olympique Lyonnais. Lens ging mit zwei Toren in Führung, ehe Lyon spät noch einmal aufkam. Trotz einer Roten Karte in der 84. Minute hielten die Gastgeber auch in der Nachspielzeit stand und sicherten sich die drei Punkte.