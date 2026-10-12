Der 6. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 bot offensiven Fußball, hochkarätige Duelle und entscheidende Wendungen in Frankreichs höchster Spielklasse. Titelverteidiger Paris Saint-Germain feierte den dritten Sieg in Folge, Stade Brestois 29 setzte sich in einem Sechs-Tore-Spektakel deutlich gegen Angers SCO durch, und Marseille meldete sich mit einem souveränen Auswärtssieg zurück.
Ligue 1, 6. Spieltag: PSG feiert dritten Sieg in Folge, Brest fertigt Angers ab und Rennes zerlegt Auxerre
- AFP
Paris Saint-Germain 3:1 Le Mans FC
Paris Saint-Germain feierte mit einem 3:1 gegen Aufsteiger Le Mans FC im Parc des Princes den dritten Sieg in Folge. Nachdem Le Mans in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erkämpft hatte, zeigte PSG seine Klasse: Kvicha Kvaratskhelia und Maghnes Akliouche trafen und sicherten der Mannschaft von Luis Enrique die drei Punkte.
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Stade Brestois 29 5:1 Angers SCO
Stade Brestois 29 zeigte im Stade Francis-Le Blé eine offensive Glanzleistung und fertigte Angers SCO mit 5:1 ab. Brest nutzte die defensiven Schwächen von Angers aus, die nach einer direkten Roten Karte für die Gäste in der 59. Minute noch stärker ins Gewicht fielen. Brest schlug daraus gnadenlos Kapital und feierte den bislang überzeugendsten Sieg der Saison.
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Stade Rennais FC 4:1 AJ Auxerre
Stade Rennais FC zeigte im Roazhon Park eine abgeklärte Heimleistung und schlug AJ Auxerre mit 4:1. Mit drei Toren ohne Gegentreffer übernahm Rennes früh in der zweiten Halbzeit die Kontrolle und ließ Auxerre kaum eine Chance, noch einmal zurückzukommen.
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RC Lens 2:1 Olympique Lyonnais
RC Lens feierte im Stade Bollaert-Delelis einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Olympique Lyonnais. Lens ging mit zwei Toren in Führung, ehe Lyon spät noch einmal aufkam. Trotz einer Roten Karte in der 84. Minute hielten die Gastgeber auch in der Nachspielzeit stand und sicherten sich die drei Punkte.
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ES Troyes AC 0:2 Olympique de Marseille
Olympique de Marseille beendete seine jüngste Negativserie mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen ES Troyes AC im Stade de l'Aube. Amine Harit erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer, ehe Himad Abdelli tief in der Nachspielzeit per Elfmeter den Sieg besiegelte (90.+8).
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AS Monaco 2:2 Toulouse FC
AS Monaco musste sich im Stade Louis II nach einem unterhaltsamen 2:2 gegen Toulouse FC mit einem Punkt begnügen. Monaco erspielte sich mehrere Chancen, konnte Toulouse aber nicht bezwingen. Die Gäste kämpften sich zurück und sicherten sich einen wertvollen Auswärtspunkt.
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OGC Nizza 2:1 RC Straßburg Alsace
OGC Nizza feierte an der Allianz Riviera einen 2:1-Heimsieg gegen RC Strasbourg Alsace. In der zweiten Hälfte kontrollierte Nizza wichtige Bereiche des Spielfelds und setzte sich in einer umkämpften Partie knapp gegen Straßburg durch.
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LOSC Lille 1:0 Le Havre AC
LOSC Lille feierte in der Decathlon Arena einen professionell herausgespielten 1:0-Heimsieg gegen Le Havre AC. Nach einer Roten Karte in der 61. Minute spielte Le Havre die letzten 30 Minuten zu zehnt. Lille konnte den Vorsprung verwalten und blieb ohne Gegentor.
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FC Lorient 1:0 Paris FC
Der FC Lorient gewann im Stade du Moustoir mit 1:0 gegen Paris FC und blieb ohne Gegentor. Lorient verteidigte seine frühe 1:0-Führung gegen einen hitzig auftretenden Paris FC, der in einer spannungsgeladenen zweiten Halbzeit fünf Gelbe Karten kassierte.
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