Der 5. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 bot packende Action, angeführt von einem wichtigen Auswärtssieg im Derby von Paris Saint-Germain gegen Olympique de Marseille im Stade Vélodrome. Andernorts zeigte Olympique Lyonnais gegen Rennes eine Offensiv-Gala, und Monaco holte zu Hause gegen Lens drei hart erkämpfte Punkte.
Ligue 1, 5. Spieltag: PSG besiegt Marseille im Le Classique, Lyon fertigt Rennes ab und Monaco bezwingt Lens knapp
- AFP
Olympique de Marseille 1:2 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain sicherte sich die Vorherrschaft in Le Classique mit einem 2:1-Sieg gegen den Rivalen Olympique de Marseille im Stade Vélodrome. Ferran Torres brachte die Gäste in der 66. Minute in Führung, bevor Angel Gomes in der 72. Minute für OM ausglich. Marquinhos stellte die Führung für PSG in der 74. Minute schnell wieder her. Marseille musste die letzte Viertelstunde nach einer Gelb-Roten Karte für Timothy Weah mit zehn Mann spielen.
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AS Monaco 2:1 RC Lens
Die AS Monaco hat im Stade Louis II einen knappen 2–1-Sieg gegen RC Lens eingefahren und damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Tabelle behauptet. Monaco erspielte sich im Umschaltspiel mehrere Chancen, ging dadurch in Führung und wehrte die engagierte Reaktion von Lens in der zweiten Halbzeit ab, um sich alle drei Punkte zu sichern.
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Olympique Lyonnais 4:0 Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais zeigte im Parc Olympique Lyonnais eine dominante Heimvorstellung und fertigte Stade Rennais FC mit 4:0 ab. Lyon kontrollierte das Tempo während der gesamten Partie und knackte die Abwehr von Rennes viermal, um sich einen der deutlichsten Siege des Wochenendes zu sichern.
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Paris FC 2:1 RC Strasbourg Alsace
Aufsteiger Paris FC setzte seine beeindruckende Serie mit einem 2–1-Heimsieg gegen RC Strasbourg Alsace im Stade Jean-Bouin fort. Paris FC nutzte in beiden Halbzeiten seine wichtigen Chancen, bevor das Team dem späten Druck aus Straßburg standhielt und sich den nächsten Sieg sicherte.
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OGC Nizza 2:1 LOSC Lille
OGC Nizza feierte in der Allianz Riviera einen 2:1-Sieg gegen LOSC Lille. Nizza nutzte seine Effizienz im letzten Drittel, um Lille in einer hart umkämpften Partie knapp zu bezwingen.
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Toulouse FC 3:2 Le Havre AC
Der FC Toulouse behielt in einem packenden Spiel mit fünf Toren im Stadium de Toulouse die Oberhand und besiegte Le Havre AC mit 3:2. Beide Teams hatten ihre Offensivphasen, doch Toulouse gelang spät der entscheidende Treffer und sicherte sich damit alle drei Punkte.
- AFP
Angers SCO 2:0 ES Troyes AC
Angers SCO zeigte im Raymond-Kopa-Stadion eine strukturierte Heimleistung und besiegte ES Troyes AC mit 2:0. Angers kontrollierte den Ballbesitz und blieb gegen Troyes ohne Gegentor.
- AFP
AJ Auxerre 2:1 Stade Brestois 29
AJ Auxerre besiegte Stade Brestois 29 im Stade de l'Abbé-Deschamps mit 2:1. Auxerre erspielte sich nach Standardsituationen entscheidende Chancen, um in Führung zu gehen, und verteidigte diese bis tief in die Nachspielzeit.
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Le Mans FC 2:1 FC Lorient
Le Mans FC feierte im Stade Marie-Marvingt einen starken 2:1-Heimsieg gegen den FC Lorient. Der Aufsteiger nutzte Umschaltsituationen, um in Führung zu gehen, und hielt Lorient in Schach, um die volle Ausbeute einzufahren.
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