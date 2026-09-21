Paris Saint-Germain sicherte sich die Vorherrschaft in Le Classique mit einem 2:1-Sieg gegen den Rivalen Olympique de Marseille im Stade Vélodrome. Ferran Torres brachte die Gäste in der 66. Minute in Führung, bevor Angel Gomes in der 72. Minute für OM ausglich. Marquinhos stellte die Führung für PSG in der 74. Minute schnell wieder her. Marseille musste die letzte Viertelstunde nach einer Gelb-Roten Karte für Timothy Weah mit zehn Mann spielen.