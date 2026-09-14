Ligue 1, 4. Spieltag: PSG feiert ersten Sieg in Brest, Rennes bezwingt Marseille knapp und Monaco spielt in Straßburg nur remis

Stade Rennais FC besiegte Olympique de Marseille im Roazhon Park in einem intensiven Duell knapp mit 1–0. Rennes erzielte das einzige Tor der Partie und schränkte Marseilles Offensivdrang über die gesamte Spielzeit ein. Die Frustration bei OM entlud sich in vier Gelben Karten, zudem kassierte das Team die zweite Liganiederlage in Folge.