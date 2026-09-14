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Ligue 1, 4. Spieltag: PSG feiert ersten Sieg in Brest, Rennes bezwingt Marseille knapp und Monaco spielt in Straßburg nur remis

Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain
Rennes
AS Monaco
Lille
Straßburg
Auxerre
Lens
Brest
Lyon
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Lorient
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Angers
Le Havre
Le Mans
Troyes
Nizza

Umfassender Spieltagsrückblick auf das vierte Wochenende in der Ligue 1. Wir analysieren die Ergebnisse des 4. Spieltags, die wichtigsten Geschichten, herausragende individuelle Leistungen und dramatische Torfestivals vor der fünften Runde der Spielpaarungen.

Der vierte Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 lieferte entscheidende taktische Duelle, hart erkämpfte Siege und wichtige Entwicklungen in ganz Frankreich. Paris Saint-Germain brachte seine Titelverteidigung mit einem knappen Sieg in Brest ins Rollen, während Stade Rennais Marseille eine weitere Niederlage zufügte und Monaco in Straßburg Punkte liegen ließ.

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    Stade Brestois 29 0–1 Paris Saint-Germain

    Paris Saint-Germain feierte mit einem disziplinierten 1:0-Auswärtssieg bei Stade Brestois 29 den ersten Ligasieg der Saison. Ferran Torres erzielte bereits in der 5. Minute das entscheidende Tor und verwandelte mit einem präzisen Abschluss. Das Team von Luis Enrique verteidigte trotz späten Drucks und Gelber Karten für Vitinha und Dro Fernández konsequent.

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    Stade Rennais FC 1:0 Olympique de Marseille

    Stade Rennais FC besiegte Olympique de Marseille im Roazhon Park in einem intensiven Duell knapp mit 1–0. Rennes erzielte das einzige Tor der Partie und schränkte Marseilles Offensivdrang über die gesamte Spielzeit ein. Die Frustration bei OM entlud sich in vier Gelben Karten, zudem kassierte das Team die zweite Liganiederlage in Folge.

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    RC Straßburg Elsass 1:1 AS Monaco

    Tabellenführer AS Monaco kam im Stade de la Meinau gegen RC Strasbourg Alsace nicht über ein 1:1 hinaus. Straßburg brachte Monacos starke Angriffsreihe unter Kontrolle, sodass sich beide Teams in einem eng umkämpften taktischen Duell die Punkte teilten.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-TROYESAFP

    LOSC Lille 2:0 ES Troyes AC

    LOSC Lille kehrte mit einem souveränen 2–0-Heimsieg gegen ES Troyes AC aus der unteren Tabellenhälfte in der Decathlon Arena in die Erfolgsspur zurück. Lille kontrollierte das Tempo vom Anpfiff an und nutzte seine Chancen konsequent, während Troyes keine klaren Möglichkeiten zugelassen wurden.

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    Paris FC 0:0 Olympique Lyonnais

    Paris FC und Olympique Lyon spielten im Stade Jean-Bouin 0:0. Klare Chancen waren Mangelware, da beide Defensivreihen das Spiel prägten und beide Teams damit fest im Rennen um die oberen Tabellenplätze hielten.

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    AJ Auxerre 1:0 OGC Nizza

    AJ Auxerre holte am Stade de l'Abbé-Deschamps mit einem 1:0 gegen OGC Nice den ersten Sieg in dieser Ligue-1-Saison. Ein einzelner Treffer reichte Auxerre, das die Führung in den Schlussminuten mit körperbetontem Spiel verteidigte.

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    Le Mans FC 2:2 RC Lens

    Aufsteiger Le Mans FC erkämpfte im Stade Marie-Marvingt ein packendes 2:2 gegen RC Lens. Beide Teams lieferten sich in einer offenen Partie wechselnde Drangphasen und teilten sich nach dem Schlusspfiff die Punkte.

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    FC Lorient 2:2 Toulouse FC

    FC Lorient und Toulouse FC teilten sich in einem torreichen Thriller im Stade du Moustoir die Punkte (2:2). Toulouse kam nach einem Rückstand zurück und sicherte sich auswärts einen hart erkämpften Punkt.

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    Le Havre AC 0:0 Angers SCO

    Le Havre AC und Angers SCO trennten sich im Stade Océane 0:0. Beide Teams taten sich im letzten Drittel schwer, Abschlusssituationen zu kreieren, und teilten am Ende die Punkte.