Der vierte Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 lieferte entscheidende taktische Duelle, hart erkämpfte Siege und wichtige Entwicklungen in ganz Frankreich. Paris Saint-Germain brachte seine Titelverteidigung mit einem knappen Sieg in Brest ins Rollen, während Stade Rennais Marseille eine weitere Niederlage zufügte und Monaco in Straßburg Punkte liegen ließ.
Übersetzt von
Ligue 1, 4. Spieltag: PSG feiert ersten Sieg in Brest, Rennes bezwingt Marseille knapp und Monaco spielt in Straßburg nur remis
- AFP
Stade Brestois 29 0–1 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain feierte mit einem disziplinierten 1:0-Auswärtssieg bei Stade Brestois 29 den ersten Ligasieg der Saison. Ferran Torres erzielte bereits in der 5. Minute das entscheidende Tor und verwandelte mit einem präzisen Abschluss. Das Team von Luis Enrique verteidigte trotz späten Drucks und Gelber Karten für Vitinha und Dro Fernández konsequent.
- AFP
Stade Rennais FC 1:0 Olympique de Marseille
Stade Rennais FC besiegte Olympique de Marseille im Roazhon Park in einem intensiven Duell knapp mit 1–0. Rennes erzielte das einzige Tor der Partie und schränkte Marseilles Offensivdrang über die gesamte Spielzeit ein. Die Frustration bei OM entlud sich in vier Gelben Karten, zudem kassierte das Team die zweite Liganiederlage in Folge.
- AFP
RC Straßburg Elsass 1:1 AS Monaco
Tabellenführer AS Monaco kam im Stade de la Meinau gegen RC Strasbourg Alsace nicht über ein 1:1 hinaus. Straßburg brachte Monacos starke Angriffsreihe unter Kontrolle, sodass sich beide Teams in einem eng umkämpften taktischen Duell die Punkte teilten.
- AFP
LOSC Lille 2:0 ES Troyes AC
LOSC Lille kehrte mit einem souveränen 2–0-Heimsieg gegen ES Troyes AC aus der unteren Tabellenhälfte in der Decathlon Arena in die Erfolgsspur zurück. Lille kontrollierte das Tempo vom Anpfiff an und nutzte seine Chancen konsequent, während Troyes keine klaren Möglichkeiten zugelassen wurden.
- AFP
Paris FC 0:0 Olympique Lyonnais
Paris FC und Olympique Lyon spielten im Stade Jean-Bouin 0:0. Klare Chancen waren Mangelware, da beide Defensivreihen das Spiel prägten und beide Teams damit fest im Rennen um die oberen Tabellenplätze hielten.
- AFP
AJ Auxerre 1:0 OGC Nizza
AJ Auxerre holte am Stade de l'Abbé-Deschamps mit einem 1:0 gegen OGC Nice den ersten Sieg in dieser Ligue-1-Saison. Ein einzelner Treffer reichte Auxerre, das die Führung in den Schlussminuten mit körperbetontem Spiel verteidigte.
- AFP
Le Mans FC 2:2 RC Lens
Aufsteiger Le Mans FC erkämpfte im Stade Marie-Marvingt ein packendes 2:2 gegen RC Lens. Beide Teams lieferten sich in einer offenen Partie wechselnde Drangphasen und teilten sich nach dem Schlusspfiff die Punkte.
- AFP
FC Lorient 2:2 Toulouse FC
FC Lorient und Toulouse FC teilten sich in einem torreichen Thriller im Stade du Moustoir die Punkte (2:2). Toulouse kam nach einem Rückstand zurück und sicherte sich auswärts einen hart erkämpften Punkt.
- AFP
Le Havre AC 0:0 Angers SCO
Le Havre AC und Angers SCO trennten sich im Stade Océane 0:0. Beide Teams taten sich im letzten Drittel schwer, Abschlusssituationen zu kreieren, und teilten am Ende die Punkte.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen