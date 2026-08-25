Die Ligue-1-Saison 2026/27 ist mit einer Torflut, taktischen Duellen und dramatischen Auftaktspielen in ganz Frankreich gestartet. Von Marseilles Ausrufezeichen-Sieg im Vélodrome über Lens, das die Anzeigetafel zum Leuchten brachte, bis hin zu PSG, das in einem klassischen Thriller ausgebremst wurde, bot der 1. Spieltag reichlich Gesprächsstoff.
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Ligue 1, 1. Spieltag: Ferran rettet PSG in Rennes, während Marseille und Lens ihre Rivalen überrollen
- AFP
Olympique Marseille 4:0 RC Straßburg Alsace
Bruno Génésio hätte sich kein besseres Pflichtspieldebüt auf der Bank von Marseille wünschen können. OM zeigte im Stade Vélodrome nach der Pause eine dominante Vorstellung. Amine Gouiri eröffnete direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute den Torreigen, doch die Partie entglitt Straßburg in der 59. Minute völlig, als Mittelfeldspieler Samir El Mourabet nach einem zu späten Einsteigen gegen Pierre-Emile Højbjerg die Gelb-Rote Karte sah.
Mit dem zusätzlichen Raum gegen zehn Mann nutzte Gouiri die Überzahl und erhöhte in der 68. Minute per Elfmeter, nachdem es im Strafraum ein Handspiel gegeben hatte. Der eingewechselte Keyliane Abdallah drückte in der 89. Minute eine flache Hereingabe über die Linie, und Højbjerg setzte mit einem Distanzschuss in der Nachspielzeit (90.+6) den Schlusspunkt unter das 4:0, das OM dank der besseren Tordifferenz an die Spitze der Ligue-1-Tabelle brachte.
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RC Lens 5:2 AJ Auxerre
Lens von Dino Toppmöller bot im Stade Bollaert-Delelis in einem Sieben-Tore-Thriller eine Offensiv-Gala. Florian Thauvin eröffnete den Torreigen in der 12. Minute per Elfmeter, doch der Schlüsselmoment kam in der 35. Minute, als Auxerres Verteidiger Christ Makosso nach einem Foul an Franjo Ivanović außerhalb des Strafraums wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance mit glatt Rot vom Platz gestellt wurde.
Lens überrannte Auxerres Hintermannschaft nach dem Wiederanpfiff und legte durch Treffer von Ivanović (49.), Saud Abdulhamid (54.) und Ismaëlo Ganiou (66.) nach. Auxerre kämpfte sich durch einen Elfmeter von Danny Namaso (61.) und einen Treffer von Lamine Sy (69.) zurück, doch Thauvin verwandelte in der 88. Minute einen weiteren Elfmeter und schnürte damit seinen Doppelpack zum 5:2-Sieg.
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Stade Rennais 2:2 Paris Saint-Germain
Titelverteidiger Paris Saint-Germain ließ am Eröffnungsabend Punkte liegen, nachdem das Team im Roazhon Park einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen musste. Rennes schockte die Gäste früh: Sebastian Szymański jagte den Ball in der 8. Minute aus 25 Yards in den Winkel, ehe Estéban Lepaul in der 37. Minute nach einem schnellen Konter auf 2:0 erhöhte.
Luis Enrique brachte zur Pause Ferran Torres, und der spanische Stürmer wurde zum Retter: Zunächst verwertete er in der 70. Minute eine flache Hereingabe, dann köpfte er in der 81. Minute nach einer Ecke zum hart erkämpften 2:2-Ausgleich ein.
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Toulouse FC 0:2 Olympique Lyonnais
Lyon ist mit einem abgeklärten Auswärtsauftritt im Stadium de Toulouse in die Saison gestartet. Nach einer körperbetonten, defensiv geprägten ersten Stunde brach OL in der 68. Minute den Bann, als Joker Pavel Šulc eine flache Hereingabe nach innen brachte, die Noah Nartey aus kurzer Distanz verwertete.
Malick Fofana machte in der 85. Minute alles klar, als er nach einer flüssigen Passstafette unter der Regie von Corentin Tolisso vollendete und damit einen 2:0-Sieg sowie eine Weiße Weste in der Fremde sicherte.
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Angers SCO 0–2 LOSC Lille
Lille holte im Stade Raymond Kopa auswärts problemlos drei Punkte. Routinierter Stürmer Olivier Giroud markierte seine Rückkehr in die Liga mit dem Führungstreffer in der 10. Minute, als er nach einer Ecke am höchsten sprang und den Ball per Kopf im Tor unterbrachte.
Angers tat sich schwer, Lilles gut organisierte Abwehr zu überwinden, und Verteidiger Tiago Santos baute die Führung in der 30. Minute mit einem abgefälschten Schuss vom Rand des Strafraums aus und sicherte so einen souveränen 2:0-Sieg.
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Le Havre AC 0–1 AS Monaco
Monaco erkämpfte unter dem neuen Trainer Filipe Luís im Stade CMA CGM Océane einen knappen 1:0-Auswärtssieg. Das entscheidende Tor fiel früh in der 13. Minute, als Verteidiger Eric Dier seinen Gegenspieler im Luftduell überragte und einen Eckball per wuchtigem Kopfball verwertete.
Le Havre startete in der Schlussphase der zweiten Halbzeit eine massive Flankenoffensive auf der Suche nach dem Ausgleich, doch Monacos Abwehr hielt trotz fünf Gelber Karten stand und wahrte die weiße Weste.
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Le Mans FC 2:2 Stade Brestois 29
Aufsteiger Le Mans FC feierte seine Rückkehr in die höchste Spielklasse mit einem unterhaltsamen 2:2 gegen Stade Brestois 29 im Stade Marie-Marvingt.
Romain Del Castillo brachte Brest nach einer halben Stunde mit einem Schlenzer in Führung, doch Dame Guèye glich für Le Mans in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+1). Louis Mafouta brachte die Gastgeber dann in der 54. Minute nach einem Abstauber in Führung, ehe Kamory Doumbia Brest sieben Minuten später (61.) mit einem flachen Schuss wieder auf Gleichstand brachte und damit die Punkte teilte.
- AFP
OGC Nizza 0:0 FC Lorient
Die taktische Disziplin stand in der Allianz Riviera im Mittelpunkt, als sich Nizza und Lorient in einem torlosen Unentschieden trennten. Nizza hatte über 60 % Ballbesitz, doch Lorients gut organisierter tiefer 5-4-1-Block war nur schwer zu knacken.
Nizzas Flügelspieler Jérémie Boga kam dem Siegtreffer am nächsten, als sein Schuss in der 76. Minute an die Latte krachte, sodass beide Teams mit einem Punkt dastanden.
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ES Troyes AC 0:0 Paris FC
Im Stade de l'Aube lieferten sich Troyes und Paris FC ein enges, defensiv geprägtes Duell, das torlos endete. Klare Torchancen waren Mangelware, beide Teams brachten im gesamten Spiel zusammen nur drei Schüsse auf das Tor zustande.
Paris FC glaubte, in der 84. Minute den späten Siegtreffer erzielt zu haben, als Jean-Philippe Krasso per Kopf auf das Tor zielte, doch eine Rettungstat auf der Linie bewahrte das 0:0.
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