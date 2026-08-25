Bruno Génésio hätte sich kein besseres Pflichtspieldebüt auf der Bank von Marseille wünschen können. OM zeigte im Stade Vélodrome nach der Pause eine dominante Vorstellung. Amine Gouiri eröffnete direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute den Torreigen, doch die Partie entglitt Straßburg in der 59. Minute völlig, als Mittelfeldspieler Samir El Mourabet nach einem zu späten Einsteigen gegen Pierre-Emile Højbjerg die Gelb-Rote Karte sah.

Mit dem zusätzlichen Raum gegen zehn Mann nutzte Gouiri die Überzahl und erhöhte in der 68. Minute per Elfmeter, nachdem es im Strafraum ein Handspiel gegeben hatte. Der eingewechselte Keyliane Abdallah drückte in der 89. Minute eine flache Hereingabe über die Linie, und Højbjerg setzte mit einem Distanzschuss in der Nachspielzeit (90.+6) den Schlusspunkt unter das 4:0, das OM dank der besseren Tordifferenz an die Spitze der Ligue-1-Tabelle brachte.