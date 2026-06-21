Uruguays Nationaltrainer Marcelo Bielsa (70) hat sich vor dem zweiten WM-Spiel seiner Mannschaft gegen Kap Verde mit deutlichen Worten zu den neu eingeführten Trinkpausen geäußert.
"Liefert keinen Mehrwert, dafür nimmt es eine Menge weg": WM-Trainer rechnet gnadenlos mit den Trinkpausen bei der Endrunde ab
Der als Traditionalist bekannte Bielsa, Spitzname "El Loco" ("der Verrückte"), klagte: "Vier Spielabschnitte statt zwei zu haben, ändern das Konzept, in dem wir den Fußball bislang interpretiert haben. Es liefert uns keinen Mehrwert, dafür nimmt es eine Menge weg."
Hintergrund sind die beiden verpflichtenden Unterbrechungen, welche die Schiedsrichter nun in der 22. und 67. Minute vornehmen müssen. Offiziell wurde dies als Schutzmaßnahme für die Gesundheit der Spieler wegen der teils großen Hitze beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada kommuniziert. Da die Pausen aber auch in geschlossenen und klimatisierten Stadien stattfinden, drängt sich vielen Fans und Experten der Verdacht auf, dass es darum ging, einen neuen, dreiminütigen Slot für TV-Werbung zu schaffen.
Bielsa jedenfalls ist wegen der Auswirkungen bedient: "Als man es in vier Abschnitte geteilt hat, hat niemand daran gedacht, welchen Effekt das auf den Sport hat, der die Menschen fesselt. Vielmehr gibt es wieder eine negative Auswirkung, die ich gar nicht diskutieren oder analysieren möchte."
"Vor dieser Entscheidung hatte Fußball ein besonderes Merkmal", so die Trainerikone. "Und die Menschen verlieben sich in das Spiel wegen seiner Merkmale." Bielsas Sichtweise haben offensichtlich auch viele Fans in den WM-Stadien, die dazu übergegangen sind, die Trinkpausen mit kollektiven Buhrufen zu quittieren.
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WM-Trinkpausen: Klopp findet sie gut
So deutlich wie Bielsa hat sich noch kein Coach eines Teilnehmers an der Endrunde geäußert. Im Gegenteil, viele Übungsleiter begrüßen die zusätzlichen Möglichkeiten der Einflussnahme.
Auch Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (59) entpuppt sich nach anfänglicher Ablehnung als Trinkpausen-Fan. Der MagentaTV-Experte erklärte vor wenigen Tagen: "Ich weiß, es ist eine unpopuläre Meinung: Ich hätte es geliebt. Ich wollte immer Auszeiten. Meine Auszeit war die Halbzeit, ich hätte gerne ein, zwei mehr gehabt. Deshalb mag ich es, dass es auch dafür genutzt wird. Aber natürlich braucht man nicht in jedem Spiel, in jedem Land, zu jeder Jahreszeit eine Trinkpause."
Aber über die Möglichkeit, ein generelles Timout einzuführen, wäre er "bereit, sehr positiv zu diskutieren".
Anders als der Deutsche und ähnlich wie Bielsa sieht es Klopps langjähriger Liverpool-Abwehrchef Virgil van Dijk (34). "Ich habe fast alle Spiele bis heute gesehen. Jedes Mal gehen wir in die Werbung - das gefällt mir nicht wirklich. Die Trinkpause ist auch eine Werbepause. Das ist nicht mein Ding", sagte der niederländische Kapitän in der vergangenen Woche: "Für die neutralen Zuschauer vor dem Fernseher ist das auch nicht gut."
Bei extremer Hitze sei die Trinkpause hingegen sinnvoll: "Wenn es wirklich heiß ist, kann man darüber reden. Aber meiner Meinung nach muss man jedes Spiel einzeln betrachten."