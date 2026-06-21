"Liefert keinen Mehrwert, dafür nimmt es eine Menge weg": WM-Trainer rechnet gnadenlos mit den Trinkpausen bei der Endrunde ab

Der als Traditionalist bekannte Bielsa, Spitzname "El Loco" ("der Verrückte"), klagte: "Vier Spielabschnitte statt zwei zu haben, ändern das Konzept, in dem wir den Fußball bislang interpretiert haben. Es liefert uns keinen Mehrwert, dafür nimmt es eine Menge weg."

Hintergrund sind die beiden verpflichtenden Unterbrechungen, welche die Schiedsrichter nun in der 22. und 67. Minute vornehmen müssen. Offiziell wurde dies als Schutzmaßnahme für die Gesundheit der Spieler wegen der teils großen Hitze beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada kommuniziert. Da die Pausen aber auch in geschlossenen und klimatisierten Stadien stattfinden, drängt sich vielen Fans und Experten der Verdacht auf, dass es darum ging, einen neuen, dreiminütigen Slot für TV-Werbung zu schaffen.

Bielsa jedenfalls ist wegen der Auswirkungen bedient: "Als man es in vier Abschnitte geteilt hat, hat niemand daran gedacht, welchen Effekt das auf den Sport hat, der die Menschen fesselt. Vielmehr gibt es wieder eine negative Auswirkung, die ich gar nicht diskutieren oder analysieren möchte."

"Vor dieser Entscheidung hatte Fußball ein besonderes Merkmal", so die Trainerikone. "Und die Menschen verlieben sich in das Spiel wegen seiner Merkmale." Bielsas Sichtweise haben offensichtlich auch viele Fans in den WM-Stadien, die dazu übergegangen sind, die Trinkpausen mit kollektiven Buhrufen zu quittieren.