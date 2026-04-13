Lieber Strafe als Kaufoption: Bei Bayern-Leihspieler Bryan Zaragoza ist die Euphorie schnell wieder verfolgen

Zum Saisonende kehren elf Leihspieler zum FC Bayern zurück. Wie haben sie sich in der Saison 2025/26 bei ihren Leihteams geschlagen?
Die Fußball-Saison 2025/26 neigt sich dem Ende zu. Auch die Leihen zahlreicher Spieler des FC Bayern München laufen aus - insgesamt elf. Konnten sie sich bei ihren Leihklubs einen Namen machen und für eine Zukunft beim FC Bayern interessant werden? Oder hinterließen sie eher enttäuschende Eindrücke?
SPOX gibt einen Überblick über die Leihspieler.
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FC Bayern München: Joao Palhinha
- Position: Defensiver Mittelfeldspieler
- Alter: 30
- Vertrag bis: 2028
- bis Saisonende an Tottenham Hotspur verliehen
Nachdem sich die Verpflichtung von Palhinha für knapp über 50 Millionen Euro relativ früh als Missverständnis erwiesen hatte, verliehen die Münchner den Portugiesen für diese Saison an Tottenham. Die Spielzeit begann für den 30-Jährigen vor allem aus persönlicher Sicht hervorragend. In der Hinrunde war er unter dem damaligen Trainer Thomas Frank stets gesetzt und belohnte dies mit ansehnlichen Toren - unter anderem mit zwei Fallrückziehern gegen Doncaster Rovers und den AFC Bournemouth. "Ich bin wirklich glücklich hier. Ich spüre die Unterstützung der Fans, und wenn man das fühlt, ist das etwas ganz Besonderes", sagte Palhinha noch zu Beginn der Saison.
Abgesehen von einer kurzen Phase in der Mitte der Saison behielt der Mittelfeldspieler seinen Stammplatz bei den Spurs. Daran änderte auch die kurze Übernahme von Igor Tudor, der inzwischen wieder entlassen wurde, nichts.
Während Palhinha auf individueller Ebene überzeugen konnte, lief es für die Spurs als Mannschaft hingegen deutlich schlechter. Sechs Spieltage vor Saisonende droht dem amtierenden Europa-League-Sieger sogar der Absturz in die zweitklassige Championship. Nach 32 Spieltagen stehen die Spurs auf Platz 18, dem ersten von drei Abstiegsplätzen aus der Premier League. Ob es am Ende tatsächlich der Abstieg wird oder die Spurs noch die Kurve kratzen können, hat natürlich einen großen Einfluss auf Palhinhas Zukunft.
In München sieht man trotz des bevorstehenden Abgangs von Leon Goretzka nämlich offenbar keine Verwendung mehr für den Portugiesen. Laut Sky hoffe man deswegen, dass die Nordlondoner im Falle eines Klassenerhalts die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro für Palhinha ziehen. Die Tendenz gehe sogar in diese Richtung, heißt es.
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FC Bayern München: Sacha Boey
- Position: Rechter Verteidiger
- Alter: 25
- Vertrag bis: 2028
- bis Saisonende an Galatasaray Istanbul verliehen
Zu Beginn der Saison schien es noch, als könnte Boey an der Isar endlich Fuß fassen und eine wichtigere Rolle im Team übernehmen, als er gleich mehrmals die Chance bekam, sich zu beweisen. Gegen Union Berlin sorgte er jedoch laut Sport Bild mit einer Aktion für Unmut bei seinen Teamkollegen und dem Trainerteam um Vincent Kompany: Boey ließ sich zu viel Zeit, um sich auf seine bevorstehende Einwechslung vorzubereiten. Dies wurde von Mannschaft und Trainern als "respektlos" empfunden, woraufhin Kompany schließlich auf seine Einwechslung verzichtete.
In den folgenden Wochen und Monaten kam Boey nur noch zu fünf Einsatzminuten, unter anderem auch, weil ihn eine Erkrankung zurückwarf. Im Winter wurde er schließlich an Galatasaray verliehen - eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, hatten die Bayern ihn doch zuvor vom türkischen Serienmeister verpflichtet.
Auch bei den Türken ist Boey nicht unumstrittener Stammspieler: In der Liga stand er fünfmal in der Startelf, dreimal wurde er eingewechselt und einmal saß er 90 Minuten auf der Bank. Dennoch konnte der Außenverteidiger Erfolgserlebnisse feiern - unter anderem mit seinem Treffer gegen Alanyaspor sowie einem Tor in der Champions League gegen Juventus Turin. Mit Galatasaray marschiert der Franzose dem nächsten Meistertitel entgegen, wobei der Vorsprung auf Verfolger und Rivale Fenerbahce nur noch zwei Punkte beträgt.
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FC Bayern München: Alexander Nübel
- Position: Torhüter
- Alter: 29
- Vertrag bis: 2030
- bis Saisonende an den VfB Stuttgart verliehen
Obwohl Nübel seit fast sechs Jahren beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag steht, kam er bisher lediglich auf vier Einsätze im Tor des FC Bayern. Zuletzt hieß es, der aktuell an VfB Stuttgart ausgeliehene Schlussmann wolle selbst dann nicht zurückkehren, sollte Manuel Neuer seine Karriere beenden.
Laut Informationen des kicker hat Nübel seine Haltung inzwischen aber geändert. Dem Bericht zufolge sei der 29-Jährige nun bereit, sich in München dem Konkurrenzkampf zu stellen - auch gegen den deutlich jüngeren Jonas Urbig - und im Sommer um die Position als Stammtorhüter zu kämpfen.
Während seiner drei Jahre beim VfB hat Nübel in 122 Spielen wertvolle Erfahrung gesammelt: Als Nummer eins zwischen den Pfosten gewann er vergangene Saison mit den Schwaben den DFB-Pokal und absolvierte zudem drei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.
In München gilt intern jedoch weiterhin Urbig als besserer Kandidat für die Nachfolge von Neuer. Dem kicker zufolge gebe es an der Säbener Straße bereits "vereinzelt Überlegungen", den bis 2030 gültigen Vertrag mit Nübel vorzeitig aufzulösen.
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FC Bayern München: Bryan Zaragoza
- Position: Linksaußen
- Alter: 24
- Vertrag bis: 2029
- bis Saisonende an AS Rom verliehen
Auch Zaragoza springt seit seinem Abgang vom FC Bayern von einer Leihe zur nächsten. Zunächst ging es zu CA Osasuna, dann zu Celta Vigo und aktuell zur AS Roma - wo nach einem vielversprechenden Start sämtliche Euphorie wieder verflogen ist.
Zu Beginn seines Engagements in der italienischen Hauptstadt spielte Zaragoza noch regelmäßig und steuerte gegen die SSC Neapel sogar eine Vorlage bei. In den vergangenen fünf Ligaspielen saß er jedoch jeweils 90 Minuten auf der Bank. Damit ist auch ziemlich klar, dass die Giallorossi die Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro nicht ziehen werden, wie auch die Gazzetta dello Sport bereits berichtete. Die Option wäre unter bestimmten Bedingungen zur Pflicht geworden: Die Roma hätte sich für die Champions League oder Europa League qualifizieren müssen. Zudem hätte Zaragoza mindestens die Hälfte aller möglichen Spielminuten absolvieren müssen.
Stattdessen nehmen die Römer offenbar lieber die 500.000 Euro Strafe an den FC Bayern in Kauf, um den Spanier nicht fest zu verpflichten. Nach der Saison wird Zaragoza somit zunächst wieder zu den Bayern zurückkehren - wie es danach weitergeht, steht noch in den Sternen.
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FC Bayern München: Arijon Ibrahimovic
- Position: Offensiver Mittelfeldspieler
- Alter: 20
- Vertrag bis: 2027
- bis Saisonende an den 1. FC Heidenheim verliehen
Nachdem seine Leihen zu Frosinone Calcio und Lazio Rom wenig erfolgreich verlaufen waren, scheint Ibrahimovic in dieser Saison beim 1. FC Heidenheim endlich das passende Umfeld gefunden zu haben. Was man sich von einer Leihe erhofft, bekommt er dort: viel Spielzeit. Unter Trainer Frank Schmidt kommt er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf mehr als 2.000 Einsatzminuten. In 29 Pflichtspielen, meist in der Startelf, erzielte der offensive Mittelfeldspieler ein Tor und bereitete drei weitere vor.
Auch seine Laufwerte sind bemerkenswert: Mit 575 Sprints (Platz 8) und 1.862 intensiven Läufen (12) zählt er in beiden Kategorien zur Spitze der Bundesliga.
Die Leihe innerhalb der Bundesliga erweist sich zudem als weiterer Vorteil: So kann Bayern-Trainer Vincent Kompany seine Entwicklung aus nächster Nähe verfolgen - und soll laut transfermarkt.de durchaus angetan sein. Demnach könnte Ibrahimovic nach seiner Rückkehr als Backup für Luis Diaz bei den Profis eingeplant werden. Eine weitere Leihe kommt für ihn allerdings nicht infrage, wie er bereits im Winter im Interview mit der AZ betonte: "Ich möchte nicht nochmal verliehen werden. Ich würde schon gerne einen festen Verein haben."
Sollte sich in München dennoch keine Perspektive ergeben, könnte der deutsche U21-Nationalspieler im Sommer zumindest noch eine Ablösesumme einbringen. Sein Vertrag läuft bis 2027.
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FC Bayern München: Jonah Kusi-Asare
- Position: Mittelstürmer
- Alter: 18
- Vertrag bis: -
- bis Saisonende an den FC Fulham verliehen
Kusi-Asare bekam im im Sommer seinen Wunsch und wurde in die Premier League geschickt, doch seine Leihe zum FC Fulham entwickelt sich zu einem absoluten Desaster. In der Liga kam der Mittelstürmer bislang nur auf fünf Kurzeinsätze mit insgesamt 30 Minuten Spielzeit. Da die Profis offensichtlich keinen Bedarf für ihn sehen, wurde er sogar in die U21 versetzt. Dort absolvierte er in der Premier League 2 fünf Partien und erzielte immerhin vier Treffer. Für die Profis stand der schwedische U21-Nationalspieler zuletzt im Februar im Kader.
Auch für Krattenmacher sind Leihen nichts Neues. In der vergangenen Saison spielte er leihweise noch für den SSV Ulm, in dieser Saison läuft er für Hertha BSC auf. In der Hauptstadt begann es vielversprechend: Der 20-Jährige stand in den ersten vier Zweitligaspielen jeweils in der Startelf. Danach verlor er jedoch Schritt für Schritt seinen Stammplatz.
In der restlichen Hinrunde kam Krattenmacher überwiegend als Joker zum Einsatz, ehe ihn Ende Januar eine Oberschenkelverletzung für mehrere Monate außer Gefecht setzte, sodass er sieben Spiele in Folge verpasste. Erst am 14. März feierte er gegen den VfL Bochum sein Comeback und durfte für 13 Minuten ran. Seither saß er in zwei Spielen ohne Einsatz auf der Bank, ehe er bei der Heimpleite gegen FCK am Wochenende 26 Minuten absolvierte.
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FC Bayern München: Armindo Sieb
- Position: Hängende Spitze
- Alter: 23
- Vertrag bis: 2027
- bis Saisonende an den 1. FSV Mainz 05 verliehen
Auch die zweijährige Leihe von Sieb an Mainz 05 neigt sich dem Ende. Rückblickend lässt sich festhalten, dass es ihm nicht gelungen ist, sich langfristig durchzusetzen. In der Saison 2025/26 war er meist Ersatzspieler und kam überwiegend zu Kurzeinsätzen. Zusätzlich war er im Januar und Februar durch eine Krankheit vier Spiele außer Gefecht gesetzt. Seitdem stand er in der Liga siebenmal im Kader, sammelte bei drei Kurzeinsätzen aber nur 32 Minuten. Immerhin 45 Minuten waren es bei seinen drei Einwechslungen zuletzt in der UEFA Conference League. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Sigma Olmütz trug er sich dabei in die Torschützenliste ein. Insgesamt kommt Sieb auf 28 Pflichtspiele und drei Tore, konnte jedoch die Marke von 1.000 Einsatzminuten bislang nicht erreichen.
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FC Bayern München: Daniel Peretz
- Position: Torhüter
- Alter: 25
- Vertrag bis: 2028
- bis Saisonende an den FC Southampton verliehen
Als sich bei Peretz' Leihe zum Hamburger SV aufgrund mangelnder Einsatzzeiten früh eine Katastrophe abzeichnete, zogen die Münchner im Winter die Reißleine und verliehen den Israeli weiter zum FC Southampton in die Championship. Dort könnte es nicht besser laufen.
Zwar droht die Mannschaft den Aufstieg in die Premier League zu verpassen, aus persönlicher Sicht hat Peretz jedoch allen Grund zum Feiern. Bei den Saints ist er die unangefochtene Nummer eins und stand seit seiner Ankunft in jedem Spiel im Tor. Zudem weist er eine beeindruckende Statistik auf: In 15 Ligaeinsätzen mit Peretz im Tor verlor Southampton nur einmal - bei seinem Debüt gegen Hull City. Seitdem folgten elf Siege und drei Unentschieden. Dass Southampton derzeit nicht ganz oben in der Tabelle mitspielt, liegt einzig an der katastrophalen Hinrunde, bevor Peretz zum Team stieß.
Hinzu kommt ein unglaublicher Run im FA Cup. Nach einem Sensationscoup gegen Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal (2:1) steht man im Halbfinale.
Geht es nach Peretz, würde er gerne bei Southampton bleiben: "Es ist ein Perfect Match für uns beide", verriet er gegenüber transfermarkt.de: "Ich denke, das wäre logisch. Aber es ist noch zu früh, um über den Sommer zu sprechen."
Southampton soll eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro besitzen und wird sie wahrscheinlich auch ziehen. In diesem Fall dürfte sich der FC Bayern über einen Gewinn freuen, nachdem man Peretz 2023 für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv verpflichtet hatte.
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FC Bayern München: Lovro Zvonarek
- Position: Offensiver Mittelfeldspieler
- Alter: 20
- Vertrag bis: 2027
- bis Saisonende an Grasshoppers Zürich verliehen
Nachdem Zvonarek bei seiner Leihe zu Sturm Graz in der Rückrunde überhaupt keine Rolle gespielt hatte, entwickelt sich sein Engagement beim Bayern-Partnerklub Grasshoppers Zürich weitaus positiver - auch wenn die Zürcher gegen den Abstieg aus der Super League kämpfen.
Der Kroate stand dennoch in 24 von 25 Pflichtspielen in der Startelf und ist damit eine feste Größe im Team. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und drei Vorlagen. Zudem wurde er fünfmal für die kroatische U21-Nationalmannschaft nominiert und führte sie in der EM-Qualifikation sogar zweimal als Kapitän aufs Feld.
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FC Bayern München: Tarek Buchmann
- Position: Innenverteidiger
- Alter: 21
- Vertrag bis: 2027
- bis Saisonende an den 1. FC Nürnberg verliehen
Die noch junge Karriere von Buchmann wurde bislang immer wieder von großem Verletzungspech ausgebremst. In der Saison 2022/23 fiel er 117 Tage wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Es folgte die nächste Leidenszeit, die unglaubliche 17 Monate andauern sollte. Von September 2023 bis Februar 2025 warfen ihn wiederholte Muskelbündelrisse im Oberschenkel zurück. Zweimal musste er sich deshalb operativen Eingriffen unterziehen. Das Comeback war aber nur von kurzer Dauer, weil ihn im März eine Schulterverletzung zu einer weiteren OP und längeren Pause zwang.
Auch während seiner Leihe zum 1. FC Nürnberg blieb der 21-Jährige nicht davon verschont. Gleich zu Beginn der Saison 2025/26 zog er sich eine Fußverletzung zu und verpasste 13 Spiele. Zwar sammelte er anschließend Einsatzminuten in der Regionalliga für die Nürnberger Reserve, sein Profidebüt feierte er jedoch erst am 14. März - bis heute sein einziger Einsatz für die erste Mannschaft.
Dabei hinterließ er immerhin direkt einen starken Eindruck bei Trainer Miroslav Klose: "Er hat alles. Er hat Übersicht, kann einen guten Ball spielen, er beißt sich in Zweikämpfe rein, ist mutig und verteidigt nach vorn. Ein Riesenkompliment. Man muss fast sagen, dass er gespielt hat wie ein Großer. Hut ab – gerade bei den Rückschlägen, die er erlitten hat."
Viel mehr Zeit bleibt Buchmann nicht, sein Können unter Beweis zu stellen. Nach der Saison kehrt er vorerst zum FC Bayern zurück.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.