Lieber Strafe als Kaufoption: Bei Bayern-Leihspieler Bryan Zaragoza ist die Euphorie schnell wieder verfolgen

- Position: Defensiver Mittelfeldspieler

- Alter: 30

- Vertrag bis: 2028

- bis Saisonende an Tottenham Hotspur verliehen

Nachdem sich die Verpflichtung von Palhinha für knapp über 50 Millionen Euro relativ früh als Missverständnis erwiesen hatte, verliehen die Münchner den Portugiesen für diese Saison an Tottenham. Die Spielzeit begann für den 30-Jährigen vor allem aus persönlicher Sicht hervorragend. In der Hinrunde war er unter dem damaligen Trainer Thomas Frank stets gesetzt und belohnte dies mit ansehnlichen Toren - unter anderem mit zwei Fallrückziehern gegen Doncaster Rovers und den AFC Bournemouth. "Ich bin wirklich glücklich hier. Ich spüre die Unterstützung der Fans, und wenn man das fühlt, ist das etwas ganz Besonderes", sagte Palhinha noch zu Beginn der Saison.

Abgesehen von einer kurzen Phase in der Mitte der Saison behielt der Mittelfeldspieler seinen Stammplatz bei den Spurs. Daran änderte auch die kurze Übernahme von Igor Tudor, der inzwischen wieder entlassen wurde, nichts.

Während Palhinha auf individueller Ebene überzeugen konnte, lief es für die Spurs als Mannschaft hingegen deutlich schlechter. Sechs Spieltage vor Saisonende droht dem amtierenden Europa-League-Sieger sogar der Absturz in die zweitklassige Championship. Nach 32 Spieltagen stehen die Spurs auf Platz 18, dem ersten von drei Abstiegsplätzen aus der Premier League. Ob es am Ende tatsächlich der Abstieg wird oder die Spurs noch die Kurve kratzen können, hat natürlich einen großen Einfluss auf Palhinhas Zukunft.

In München sieht man trotz des bevorstehenden Abgangs von Leon Goretzka nämlich offenbar keine Verwendung mehr für den Portugiesen. Laut Sky hoffe man deswegen, dass die Nordlondoner im Falle eines Klassenerhalts die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro für Palhinha ziehen. Die Tendenz gehe sogar in diese Richtung, heißt es.