Ein Tor von Robert Lewandowskiin der 87. Minute entschied die Partie zwischen Atlético Madrid und Barcelona. Die Mannschaft von Hans-Dieter Flick gewinnt im Wanda Metropolitano mit 2:1 und macht einen wichtigen Schritt in Richtung La-Liga-Titel: Acht Spieltage vor Saisonende bauen die Katalanen ihren Vorsprung auf Real Madrid auf sieben Punkte aus, das am Nachmittag bei Mallorca mit 1:2 verloren hatte (entscheidendes Tor durch den ehemaligen Lazio-Spieler Muriqi). Barça gewinnt in Madrid mit 2:1 und macht einen kleinen Schritt in Richtung Titelgewinn. Für die Colchoneros ist es die dritte Niederlage in Folge, wenn man auch die in der Champions League gegen Tottenham mitzählt (die jedoch harmlos war, da Atlético ohnehin ins Viertelfinale einzog); sie bleiben mit 57 Punkten auf dem vierten Platz, und am Montag kann Villarreal – das bei Girona antritt – den Vorsprung auf +4 ausbauen.
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Lewandowski kommt ins Spiel und trifft: 2:1 für Barcelona gegen Atlético Madrid, Yamal-Show und Flick mit 7 Punkten Vorsprung auf Real Madrid
DAS SPIEL
Atletico Madrid war gegen Barcelona dank eines Treffers von Giuliano Simeone sogar in Führung gegangen, der in der 39. Minute der ersten Halbzeit den Torreigen in diesem Spitzenspiel des 30. Spieltags der Liga eröffnet hatte; dann gelang Marcus Rashford in der 42. Minute nach einer Vorlage von Dani Olmo der Ausgleich. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit wurde Nico Gonzalez – der als linker Außenverteidiger aufgestellt war – wegen eines Fouls als letzter Mann vomPlatz gestellt. Atlético bestritt die gesamte zweite Halbzeit zu zehnt und brach schließlich in der 87. Minute ein: Das Spiel entschied, wie bereits erwähnt, ein Tor von Robert Lewandowski, der wenige Minuten zuvor genau für Rashford eingewechselt worden war. Proteste der Colchoneros gegen den Schiedsrichter: In der 49. Minute hatte er Gerard Martín wegen eines harten Fouls an Thiago Almada vom Platz gestellt, dann änderte er seine Entscheidung und zeigte ihm die gelbe Karte.
DER KLASSIKER AM VIERTLETZTEN SPIELTAG
Nachdem man Atlético Madrid in der Liga besiegt hat, trifft Barcelona in vier Tagen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League erneut auf den spanischen Rivalen: Zunächst zu Hause, das Rückspiel findet dann wieder im Wanda Metropolitano statt; dazwischen steht das La-Liga-Derby gegen Espanyol, das am kommenden 11. April auf dem Programm steht. Der viertletzte Spieltag ist derjenige, den man sich rot im Kalender markieren sollte: Am 10. Mai findet das Spiel Barcelona gegen Real Madrid statt, das Clásico, das über die Meisterschaft entscheiden kann. Nach diesem Spiel trifft Barça auf Alavés, Betis Sevilla und Valencia; die Merengues treten gegen Oviedo, Sevilla und Athletic Bilbao an.