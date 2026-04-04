Lewandowski kommt ins Spiel und trifft: 2:1 für Barcelona gegen Atlético Madrid, Yamal-Show und Flick mit 7 Punkten Vorsprung auf Real Madrid

Atletico Madrid war gegen Barcelona dank eines Treffers von Giuliano Simeone sogar in Führung gegangen, der in der 39. Minute der ersten Halbzeit den Torreigen in diesem Spitzenspiel des 30. Spieltags der Liga eröffnet hatte; dann gelang Marcus Rashford in der 42. Minute nach einer Vorlage von Dani Olmo der Ausgleich. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit wurde Nico Gonzalez – der als linker Außenverteidiger aufgestellt war – wegen eines Fouls als letzter Mann vomPlatz gestellt. Atlético bestritt die gesamte zweite Halbzeit zu zehnt und brach schließlich in der 87. Minute ein: Das Spiel entschied, wie bereits erwähnt, ein Tor von Robert Lewandowski, der wenige Minuten zuvor genau für Rashford eingewechselt worden war. Proteste der Colchoneros gegen den Schiedsrichter: In der 49. Minute hatte er Gerard Martín wegen eines harten Fouls an Thiago Almada vom Platz gestellt, dann änderte er seine Entscheidung und zeigte ihm die gelbe Karte.