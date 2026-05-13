Max Kruse erlebte beim VfL Wolfsburg einst keine gute Zeit. Nun lässt der 38-Jährige kein gutes Haar an den abstiegsbedrohten Wölfen. Bei DAZN sagte Kruse über seinen Ex-Klub, der am 34. Spieltag der Bundesliga zusammen mit dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim um Relegationsplatz 16 kämpft: "Grundsätzlich weiß auch jeder, wie ich zum VfL stehe. Ich habe kein grundsätzliches Problem mit dem Verein, aber von den drei Vereinen ist Wolfsburg für mich der unsympathischste - wenn man das so sagen darf."
"Leute, die gar nichts von Fußball verstehen": Max Kruse nennt den für ihn unsympathischsten Verein
Kruse erklärte angesichts der desaströsen Saison der Niedersachsen: "Mit dem Etat und den Möglichkeiten, die Wolfsburg im Vergleich zu den anderen beiden hat, muss am Ende einfach ein anderer Tabellenplatz als der 15. herauskommen. Die Wölfe haben mich fußballerisch von den drei Klubs am meisten enttäuscht. Deshalb würden sie meiner Meinung nach folgerichtig absteigen."
Kruse, der in der Saison 2015/16 sowie elf Monate im Jahr 2022 für Wolfsburg spielte, führte weiter aus: "Es ist viel Geld im Spiel, es wird viel eingekauft, aber oft passt das einfach nicht zusammen. Die Teamzusammenstellung stimmt nicht jedes Jahr."
Kruse schießt gegen Wolfsburg
Auch den Einfluss von Sponsor Volkswagen sieht Kruse kritisch. "Dazu kommt der Konflikt zwischen dem VW-Werk und dem Verein beziehungsweise den Verantwortlichen. Da wollen Leute mitentscheiden, die teilweise gar nichts von Fußball verstehen", sagte er. "Und je mehr Menschen am Lenkrad drehen wollen, desto schwieriger ist es, ein Schiff auf Kurs zu halten. Deshalb läuft es in Wolfsburg seit Jahren meist nicht wirklich rund."
Mit Blick auf die aktuell bedrohliche Gemengelage sieht Kruse St. Pauli und Heidenheim im Vorteil, weil dort die Spieler wüssten, was die Stunde geschlagen hat. "Wenn du mit dem VfL Wolfsburg unten drin stehst und viele Spieler in der Mannschaft den Abstiegskampf wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie erlebt haben, dann ist das nicht einfach", sagte Kruse. "Am Ende weiß jeder, dass es um Existenzen geht, aber viele Spieler wissen auch, dass sie in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht bleiben würden, weil sie keinen Vertrag dafür haben. Und das ist dann, auf gut Deutsch gesagt, manchen einfach egal."
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VfL mit St. Pauli und Heidenheim tief im Abstiegskampf
Kruse weiter: "Ihnen fehlen genau diese Typen, die wissen, wie Abstiegskampf funktioniert. Das würde ich ganz klar so sagen. Man sieht ja, dass die Punkte ausbleiben, auch wenn das Spielerische in den letzten Wochen etwas besser geworden ist. Aber das reicht über 34 Spieltage einfach nicht. Und auch wenn ich aktuell glaube, dass der VfL Wolfsburg die Klasse hält, hätten sie es meiner Meinung nach in dieser Saison verdient abzusteigen."
Der 34. Spieltag der Bundesliga verspricht rund um den Abstiegskampf Drama pur. Sowohl Tabellenschlusslicht St. Pauli, Heidenheim (17.) und Wolfsburg (16.) gehen punktgleich in das Saisonfinale.
Im Tabellenkeller hielt sich Heidenheim dank einer fulminanten Aufholjagd am Leben und gab die Rote Laterne an St. Pauli ab. Beide Teams haben sogar dasselbe Torverhältnis von -29. Wolfsburg ist drei Tore besser.
Brisant: Wolfsburg gastiert beim Saisonfinale bei St. Pauli, während Heidenheim den 1. FSV Mainz 05 zu Gast hat. Sollte der FCH gewinnen, könnten also zwei Vereine am Ende dasselbe Torverhältnis haben und punktgleich sein.
Bundesliga: Die letzten Drei der Tabelle
16 VfL Wolfsburg 33 42:68 -26 26 17 1. FC Heidenheim 1846 33 41:70 -29 26 18 FC St. Pauli 33 28:57 -29 26