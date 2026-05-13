"Leute, die gar nichts von Fußball verstehen": Max Kruse nennt den für ihn unsympathischsten Verein

Auch den Einfluss von Sponsor Volkswagen sieht Kruse kritisch. "Dazu kommt der Konflikt zwischen dem VW-Werk und dem Verein beziehungsweise den Verantwortlichen. Da wollen Leute mitentscheiden, die teilweise gar nichts von Fußball verstehen", sagte er. "Und je mehr Menschen am Lenkrad drehen wollen, desto schwieriger ist es, ein Schiff auf Kurs zu halten. Deshalb läuft es in Wolfsburg seit Jahren meist nicht wirklich rund."

Mit Blick auf die aktuell bedrohliche Gemengelage sieht Kruse St. Pauli und Heidenheim im Vorteil, weil dort die Spieler wüssten, was die Stunde geschlagen hat. "Wenn du mit dem VfL Wolfsburg unten drin stehst und viele Spieler in der Mannschaft den Abstiegskampf wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie erlebt haben, dann ist das nicht einfach", sagte Kruse. "Am Ende weiß jeder, dass es um Existenzen geht, aber viele Spieler wissen auch, dass sie in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht bleiben würden, weil sie keinen Vertrag dafür haben. Und das ist dann, auf gut Deutsch gesagt, manchen einfach egal."