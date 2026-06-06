Leroy Sane trifft zum Sieg! DFB-Team feiert erfolgreiche WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA

"Neuner" Kai Havertz bescherte der DFB-Elf mit seinem Treffer nach 100 Sekunden einen Blitzstart. Die USA kamen durch ein Traumtor von Antonee Robinson (37.) zurück. Karl-Ersatz Leroy Sané (57.) machte den neunten Sieg in Folge perfekt - mit einer solch langen Serie ging eine deutsche Mannschaft noch nie in eine Weltmeisterschaft.

63.636 Fans im ausverkauften Soldier Field sahen einen echten Härtetest - auch vom Wetter her: Zum Anstoß um 13.30 Uhr Ortszeit war es schwül-warm und regnete. "Das ist ein guter Einstieg in die klimatischen Bedingungen", sagte Bundestrainer Nagelsmann.

Obwohl Chicago kein Turnierstandort ist, fühlte es sich für ihn "schon ein bisschen nach WM an". Auch, was die typisch amerikanische Show betraf, inklusive leicht verspätetem Fliegergeschwader über der Arena.

Auf dem Rasen standen vier Personalien im Fokus: Oliver Baumann vertrat im Tor erneut Rückkehrer Manuel Neuer, der noch immer nicht voll belastbar ist. Auf der Position des Linksverteidigers hat Nathaniel Brown seinem Konkurrenten David Raum offenbar den Rang abgelaufen, auf der Doppelsechs Felix Nmecha den Platz neben Aleksandar Pavlovic erobert. Und Sané ist rechts vorne der Ersatz für Karl.