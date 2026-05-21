Das berichtet die Gazzetta dello Sport am Donnerstag. Demnach habe Goretzka bereits mit Milan-Trainer Massimiliano Allegri telefoniert und sich von dessen Plänen mit ihm letztlich komplett überzeugen lassen. Zudem soll das Angebot der Rossonerie mit einem Dreijahresvertrag und einem jährlichen Salär in Höhe von fünf Millionen Euro und hohen Boni Goretzka überzeugt haben.
Leon Goretzka soll sich entschieden haben: Wechsel nach Bayern-Aus zu Top-Klub hat nur noch eine letzte Hürde
Goretzka angeblich "seit Wochen" mit Milan einig: CL-Quali als letzte Hürde
Das italienische Blatt schreibt davon, dass sich Milan "deutlich von der Konkurrenz" um Goretzka "abgesetzt" habe. Neben Milan waren aus der Serie A auch Stadtrivale Inter, Napoli und Juventus an den Diensten des 31-Jährigen interessiert. Im Winter wollte Atletico Madrid den zentralen Mittelfeldspieler kurzfristig von einem Wechsel überzeugen, scheiterte jedoch.
Goretzka soll sich nach Angaben der Gazzetta dello Sport"seit Wochen" mit Milan über die finanziellen Rahmenbedingungen einig sein, bereits Ende April hatte die Gazzetta über weit fortgeschrittene Gespräche und einer positiven Tendenz berichtet. Dennoch gibt es dem Bericht zufolge noch eine letzte Hürde, die Milan für die ablösefreie Verpflichtung des deutschen Nationalspielers nehmen müsse: die Qualifikation zur Champions League.
Milan befindet sich mit der Roma, Como und Juventus noch in einem Vierkampf um die Plätze drei und vier, die zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen. Milan geht gemeinsam mit der Roma mit 70 Punkten und der besten Ausgangsposition in den letzten Spieltag. Unter Umständen reicht ein Punktgewinn gegen Cagliari am Sonntag im San Siro für das CL-Ticket. Mit einem Sieg ist Milan sicher in der Königsklasse dabei - und würde damit wohl auch den Goretzka-Coup endgültig eintüten.
- Getty Images Sport
Goretzka kann im letzten Spiel mit dem FC Bayern noch einen Titel gewinnen
Seit Ende Januar steht fest, dass Goretzka den FC Bayern nach acht überaus erfolgreichen Jahren verlassen und er keinen neuen Vertrag mehr erhalten wird. Mit den Bayern gewann er sieben Meisterschaften, die Champions League, den UEFA Supercup und die FIFA-Klub-WM. Zu seinen bis dato zwei DFB-Pokalsiegen könnte sich am Samstag im Finale gegen den VfB Stuttgart noch ein dritter hinzugesellen.
Fraglich ist nur, ob Goretzka noch ein letztes Spiel für den deutschen Rekordmeister machen wird. In den wichtigen K.o.-Spielen in der Champions League gegen Real Madrid und PSG saß er zweimal über 90 Minuten auf der Bank. Auch im Pokal stand er in dieser Saison kein einziges Mal in der Startelf, kam aber immerhin in jedem Spiel noch zum Einsatz. Im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen bereitete er das 2:0 von Luis Diaz vor.
Mittlerweile ist Goretzka also beim FC Bayern unter Vincent Kompany endgültig und mit einem Jahr Verspätung ins zweite Glied gerückt. Bereits kurz nach der Ankunft des Belgiers wurde dem 31-Jährigen ein Wechsel ans Herz gelegt. Goretzka aber entschied sich für einen Verbleib und wurde auch aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle seiner Konkurrenten Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha wieder Stammspieler neben Joshua Kimmich.
Dies begünstigte auch seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Anders als bei Bayern dürfte Goretzka bei der anstehenden WM noch einmal eine größere Rolle spielen, weil Kimmich als Rechtsverteidiger spielen wird und nur Pavlovic als absolut gesetzt gilt. Er dürfte also mit Felix Nmecha vom BVB um einen Platz in der Startelf konkurrieren.