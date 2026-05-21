Leon Goretzka soll sich entschieden haben: Wechsel nach Bayern-Aus zu Top-Klub hat nur noch eine letzte Hürde

Das italienische Blatt schreibt davon, dass sich Milan "deutlich von der Konkurrenz" um Goretzka "abgesetzt" habe. Neben Milan waren aus der Serie A auch Stadtrivale Inter, Napoli und Juventus an den Diensten des 31-Jährigen interessiert. Im Winter wollte Atletico Madrid den zentralen Mittelfeldspieler kurzfristig von einem Wechsel überzeugen, scheiterte jedoch.

Goretzka soll sich nach Angaben der Gazzetta dello Sport"seit Wochen" mit Milan über die finanziellen Rahmenbedingungen einig sein, bereits Ende April hatte die Gazzetta über weit fortgeschrittene Gespräche und einer positiven Tendenz berichtet. Dennoch gibt es dem Bericht zufolge noch eine letzte Hürde, die Milan für die ablösefreie Verpflichtung des deutschen Nationalspielers nehmen müsse: die Qualifikation zur Champions League.

Milan befindet sich mit der Roma, Como und Juventus noch in einem Vierkampf um die Plätze drei und vier, die zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen. Milan geht gemeinsam mit der Roma mit 70 Punkten und der besten Ausgangsposition in den letzten Spieltag. Unter Umständen reicht ein Punktgewinn gegen Cagliari am Sonntag im San Siro für das CL-Ticket. Mit einem Sieg ist Milan sicher in der Königsklasse dabei - und würde damit wohl auch den Goretzka-Coup endgültig eintüten.