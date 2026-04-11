Leon Goretzka schwärmt von Bayerns Überraschungstransfer: "Man hat gesehen, dass er ein brutales Talent hat"

Ndiaye setzt damit den Jugendstil bei den Bayern fort: Bereits neun Spieler aus dem eigenen Nachwuchs feierten in dieser Saison ihr Debüt bei den FCB-Profis. In die Kategorie "Eigengewächs" fällt Ndiaye zwar nicht, da er erst im Januar von Gambinos Stars Africa verpflichtet wurde. Bemerkenswert ist es dennoch, dass erneut ein Teenager seine erste Bewährungsmöglichkeit in der ersten Mannschaft erhielt.

"Er war ja leider verletzt, deswegen wäre die Chance wahrscheinlich auch schon eher dagewesen", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl im Anschluss an die Partie in Hamburg. In der Tat hatte Ndiaye in seinen vier Monaten in München bereits mit mehreren Blessuren zu kämpfen. Zuletzt musste er drei Wochen lang wegen einer Kapselverletzung aussetzen. Anzumerken war ihm diese Zwangspause laut Eberl aber in der Schlussphase auf St. Pauli nicht: "Er kam sehr gut in dieses Spiel rein. Man hat ihm keine Nervosität angemerkt."