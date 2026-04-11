Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler kam beim 5:0-Auswärtssieg des FCB auf St. Pauli in der 84. Minute für Jamal Musiala in die Partie und schnupperte so erstmals Bundesliga-Luft.
Leon Goretzka schwärmt von Bayerns Überraschungstransfer: "Man hat gesehen, dass er ein brutales Talent hat"
Ndiaye setzt damit den Jugendstil bei den Bayern fort: Bereits neun Spieler aus dem eigenen Nachwuchs feierten in dieser Saison ihr Debüt bei den FCB-Profis. In die Kategorie "Eigengewächs" fällt Ndiaye zwar nicht, da er erst im Januar von Gambinos Stars Africa verpflichtet wurde. Bemerkenswert ist es dennoch, dass erneut ein Teenager seine erste Bewährungsmöglichkeit in der ersten Mannschaft erhielt.
"Er war ja leider verletzt, deswegen wäre die Chance wahrscheinlich auch schon eher dagewesen", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl im Anschluss an die Partie in Hamburg. In der Tat hatte Ndiaye in seinen vier Monaten in München bereits mit mehreren Blessuren zu kämpfen. Zuletzt musste er drei Wochen lang wegen einer Kapselverletzung aussetzen. Anzumerken war ihm diese Zwangspause laut Eberl aber in der Schlussphase auf St. Pauli nicht: "Er kam sehr gut in dieses Spiel rein. Man hat ihm keine Nervosität angemerkt."
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Goretzka über Ndiaye: "Hat ein brutales Talent "
Ziemlich viel hält auch Leon Goretzka von seinem relativ neuen Mitspieler. Der frischgebackene Saisonrekordtorschütze der Bayern lobte: "Man hat gesehen, dass er ein brutales Talent hat und ein guter Kerl ist. Er ist ganz dankbar." Das verstärkte Einbinden junger Kräfte ist für ihn auch das Verdienst von Cheftrainer Vincent Kompany: "Das spricht für einen mutigen Trainer. (...) Er hat seine Sache heute super gemacht."
Die Chancen auf einen Einsatz waren für Ndiaye am Samstag in der Tat gut, schließlich hatte Kompany zwischen den beiden Champions-League-Duellen mit Real Madrid seine Mannschaft massiv umgebaut, gleich sieben Wechsel vorgenommen und mehreren namhaften Stars Verschnaufpausen gegönnt.
Für seinen neuen Schützling Ndiaye fand Kompany bereits Mitte Februar lobende Worte, als er sagte: "Wir freuen uns auf seine Persönlichkeit. Er hat gezeigt, dass er zu den Talenten gehört, die wir im Bayern-Nachwuchs haben. Es läuft gut für ihn."
Bara Sapoko Ndiaye ist bis zum Sommer an den FC Bayern ausgeliehen
Wie Ndiayes mittel- und langfristige Perspektive an der Säbener Straße ist, ist ungewiss. Aktuell darf er allein für die FCB-Profis auflaufen, die Regularien verbieten es dem Senegalesen, in der Reserve Spielpraxis zu sammeln. Noch ist er nur bis zum Sommer ausgeliehen, sein Vertrag bei den Gambinos Stars läuft noch bis 2027.
Ndiaye fand seinen Weg übrigens als erster Spieler über das Joint Venture Red&Gold Football den Weg nach München. "Bara ist jetzt der Erste, der wirklich oben ankommt", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl kurz nach dem durchaus überraschenden Transfer im Januar: "Er soll sich einfach adaptieren und den europäischen Fußball kennenlernen."
Seit Samstag ist er noch einen Schritt weiter oben angekommen und hat noch etwas mehr vom europäischen Fußball kennengelernt.
Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus
- Manuel Neuer (Tor, 40 Jahre)
- Sven Ulreich (Tor, 37 Jahre)
- Raphael Guerreiro (Abwehr, 32 Jahre)
- Leon Goretzka (Mittelfeld, 31 Jahre)