Leon Goretzka hat Zukunftsentscheidung getroffen: Neuer Klub nach Aus beim FC Bayern steht angeblich fest

In den vergangenen Wochen hatte sich bereits herauskristallisiert, dass die Rossoneri den Zuschlag bei Goretzka bekommen werden. Mit dem Vorstoß will Milan offenbar Juventus Turin im Rennen um den 31-Jährigen ausstechen, der Nationalspieler soll Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri sein. Die Bild-Zeitung hatte hingegen unlängst berichtet, dass Juve ein Auge auf Angelo Stiller von Juventus Turin geworfen hat. Der Mittelfeldmann des VfB Stuttgart solle demnach die zentrale Figur beim Umbruch des kriselnden Rekordmeisters werden.

Neben Juve würde Milan auch die SSC Neapel und Stadtrivale Inter bei Goretzka ausstechen. Auch Fenerbahce und Atletico Madrid wurden hartnäckig mit ihm in Verbindung gebracht. Die Spanier hatten bereits im vergangenen Winter versucht, Goretzka gegen eine geringe Ablösesumme aus München loszueisen.