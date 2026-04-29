Wie die Gazzetta dello Sport am Mittwoch berichtet, stehen der Tabellendritte der Serie A und der Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung. Verhandelt wird laut Medienberichten über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er wird ablösefrei wechseln.
Leon Goretzka hat Zukunftsentscheidung getroffen: Neuer Klub nach Aus beim FC Bayern steht angeblich fest
Goretzka in Europa heiß begehrt - Juve baggert angeblich an Stiller
In den vergangenen Wochen hatte sich bereits herauskristallisiert, dass die Rossoneri den Zuschlag bei Goretzka bekommen werden. Mit dem Vorstoß will Milan offenbar Juventus Turin im Rennen um den 31-Jährigen ausstechen, der Nationalspieler soll Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri sein. Die Bild-Zeitung hatte hingegen unlängst berichtet, dass Juve ein Auge auf Angelo Stiller von Juventus Turin geworfen hat. Der Mittelfeldmann des VfB Stuttgart solle demnach die zentrale Figur beim Umbruch des kriselnden Rekordmeisters werden.
Neben Juve würde Milan auch die SSC Neapel und Stadtrivale Inter bei Goretzka ausstechen. Auch Fenerbahce und Atletico Madrid wurden hartnäckig mit ihm in Verbindung gebracht. Die Spanier hatten bereits im vergangenen Winter versucht, Goretzka gegen eine geringe Ablösesumme aus München loszueisen.
Goretzka beim FC Bayern noch immer wichtig - aber in wichtigen Spielen außen vor
Dass Goretzka bei Bayern keinen neuen Vertrag unterschreibt und im Sommer geht, steht schon seit Ende Januar fest. Goretzka war 2018 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt und hat bisher 308 Pflichtspiele (49 Tore, 52 Assists) für den FCB absolviert.
In der laufenden Spielzeit kommt er auf 44 Einsätze, in wichtigen Spielen wie auch beim Halbfinal-Hinspiel gegen PSG am Dienstag ist allerdings Aleksandar Pavlovic neben Joshua Kimmich in der Zentrale gesetzt.