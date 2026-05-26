Lennart Karl wird Shootingstar und Reizfigur - ein Großverdiener wird zur großen Enttäuschung: Die Saison-Noten der Bayern-Stars

Der FC Bayern hat das Double gewonnen, ist in der Champions League aber im Halbfinale dramatisch an Paris Saint-Germain gescheitert. Wie schlugen sich die einzelnen Spieler?
Auf das Double 2019 und dem historischen Sextuple 2020 folgte beim FC Bayern verglichen mit den eigenen Ansprüchen und dem Selbstverständnis des Klubs eine Art Saure-Gurken-Zeit. Bis auf das gänzlich titellose Jahr 2024 gewann der deutsche Branchenprimus zwar immer die Meisterschaft, mehr aber auch nicht.
Nun kehrte der Rekordmeister nach einer absolut dominanten Bundesliga-Saison auch in die deutsche Hauptstadt zurück und sicherte sich in Berlin neben dem Meistertitel auch noch den DFB-Pokal. Nur das dramatische Halbfinal-Aus in der Champions League und die einzige Bundesliga-Niederlage gegen den FC Augsburg Ende Januar legen einen Schatten über eine eigentlich bärenstarke Saison des FCB, die besonders zwei Protagonisten prägten. Ein Großverdiener wurde hingegen zur Enttäuschung der Saison.
Anmerkung: Spieler mit weniger als 600 Einsatzminuten erhalten keine Note.
AFP
FC Bayern München, Tor: Manuel Neuer
Wie viel Trubel passt in eine Saison? Manuel Neuer: "Ja!" Der Münchner Kapitän zeigte absolute Glanzleistungen wie in der Ligaphase der Champions League gegen PSG oder im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid. Er leistete sich aber auch üble Patzer wie im Rückspiel gegen Real. Insgesamt überwogen aber die positiven Eindrücke. Dazwischen musste Neuer mehrmals wegen muskulärer Probleme passen (so auch im DFB-Pokal-Finale), feierte seinen 40. Geburtstag, verlängerte nach monatelangen Debatten abermals seinen Vertrag - und kehrt nach ebenfalls monatelangen Debatten für die WM ins DFB-Team zurück. Note: 2,5.
Spiele: 37
Minuten: 3210
Gegentore: 40
Zu-Null: 11
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FC Bayern München, Tor: Jonas Urbig
Bekam wegen Neuers wiederkehrenden Unpässlichkeiten überraschend viele Einsätze und bewährte sich dabei mit ordentlichen und vereinzelt auch herausragenden Auftritten (Eindhoven, Wolfsburg). Mittlerweile gilt der 22-Jährige als designierter Stammkeeper. Die Frage ist nur, wann seine Zeit kommt. Note: 2,5.
Spiele: 20
Minuten: 1650
Gegentore: 21
Zu-Null: 7
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FC Bayern München, Abwehr: Dayot Upamecano
Unter Anleitung des ehemaligen Abwehrspielers Vincent Kompany legte der 27-jährige Franzose seine Fehleranfälligkeit fast vollständig ab und etablierte sich im Kreis der weltbesten Innenverteidiger. Der Lohn war auch eine hochdotierte Vertragsverlängerung bis 2030. Note: 2.
Die klare Nummer drei in der Innenverteidigung. Vor allem in der Rückrunde der Bundesliga aber als Rotationsspieler gefragt - und dabei meist grundsolide. Dennoch gilt der 29-jährige Südkoreaner als Verkaufskandidat. Note: 3,5.
Spiele: 37
Minuten: 2051
Tore: 1
Assists: 1
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FC Bayern München, Abwehr: Hiroki Ito
Feierte nach ausgeheiltem Mittelfußbruch im November sein Comeback, kam anschließend aber nicht über die Rolle des unscheinbaren Ergänzungsspielers hinaus. Im Frühling musste der 27-jährige Japaner nochmal rund einen Monat lang wegen eines Muskelfaserrisses passen. Note: 4.
Spiele: 23
Minuten: 1049
Tore: 1
Assists: 2
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FC Bayern München, Abwehr: Konrad Laimer
Etablierte sich in seiner dritten Saison beim FC Bayern als wichtiger Leistungsträger. Der gelernte Mittelfeldspieler verteidigte links wie rechts höchst stabil und setzte zudem viele Impulse im Offensivspiel. Die angeblich überhöhten Forderungen des 28-jährigen Österreichers im Poker um eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags sorgten zuletzt für Misstöne. Note: 2.
Spiele: 47
Minuten: 3297
Tore: 3
Assists: 13
AFP
FC Bayern München, Abwehr: Josip Stanisic
Laimers kongeniales Gegenstück auf der jeweils anderen Abwehrseite. Nach einer soliden Hinrunde blühte Stanisic im Frühling förmlich auf. Das 26-jährige Eigengewächs interpretierte seine Rolle als Außenverteidiger zwar insgesamt einen Tick defensivorientierter als Laimer, sammelte aber dennoch reichlich Scorerpunkte. Negative Ausreißer wie im Hinspiel gegen PSG waren die Ausnahme. Note: 2.
Spiele: 43
Minuten: 3153
Tore: 3
Assists: 7
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FC Bayern München, Abwehr: Alphonso Davies
Der 25-jährige Linksverteidiger aus Kanada erlebte eine hochgradig frustrierende Saison. Nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses kehrte Davies erst im Dezember zurück, fiel seitdem aber noch mehrmals aus. Aktuell fehlt er wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel und wird zumindest mal den Auftakt der Heim-WM verpassen. Wenn Davies doch mal spielte, überzeugte er kaum. Auch nicht bei seinem überraschenden Startelf-Einsatz im Hinspiel gegen PSG, als er einen Elfmeter verschuldete. Note: 4,5.
Spiele: 23
Minuten: 841
Tore: 1
Assists: 5
AFP
FC Bayern München, Abwehr: Sacha Boey
Wegen der Personalnot auf den defensiven Außenbahnen sammelte Boey in der Anfangsphase der Saison überraschend viel Einsatzzeit. Dabei spielte er ordentlich, ernsthafte Empfehlungen gab er aber nicht ab. Um den Jahreswechsel fehlte er wochenlang krank, dann kehrte er per Leihe zu seinem Ex-Klub Galatasaray nach Istanbul zurück. Zukunft offen. Note: 4.
Der unumstrittene Taktgeber in Kompanys 4-2-3-1-System. Kimmich (31) strukturierte das Münchner Spiel aus der Tiefe, sorgte im vorderen Drittel für Gefahr und passte öfter als jeder andere. Einziger Wermutstropfen: In den beiden Halbfinalspielen der Champions League gegen PSG fehlte dem 31-Jährigen der Zugriff. Note: 2.
Spiele: 49
Minuten: 4073
Tore: 2
Assists: 13
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FC Bayern München, Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic
In den Topspielen unumstritten an Kimmichs Seite gesetzt. Das 22-jährige Eigengewächs spielte zwar insgesamt nicht ganz so auffällig wie Kimmich, war mit klugem und präzisem Passspiel aber dennoch eine absolute Bereicherung. Note: 2,5.
Spiele: 44
Minuten: 3086
Tore: 4
Assists: 2
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FC Bayern München, Mittelfeld: Leon Goretzka
Nach seiner sensationellen Wiederauferstehung in der vorherigen Saison legte Goretzka zum Abschluss seiner Zeit in München ein Durchschnittsjahr hin. Als klare Nummer drei im defensiven Mittelfeld bekam er zuletzt aber viel Spielzeit in der bereits entschiedenen Bundesliga - und sammelte dabei einige Scorerpunkte. Beim letzten Heimspiel gegen Köln verabschiedeten ihn die eigenen Fans emotional. Note: 3,5.
Spiele: 48
Minuten: 2349
Tore: 5
Assists: 5
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FC Bayern München, Mittelfeld: Raphael Guerreiro
Zum Abschied legte Raphael Guerreiro eine klassische Raphael-Guerreiro-Saison hin. In eher unwichtigen Spielen half der 32-jährige Portugiese auf den unterschiedlichsten Positionen aus und bewährte sich dabei als verlässlicher Scorer. Sein Vertrag läuft nach drei Jahren aus und wird nicht verlängert. Note: 3,5.
Spiele: 29
Minuten: 1207
Tore: 6
Assists: 3
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FC Bayern München, Angriff: Serge Gnabry
Mangels Alternativen bekam der 30-Jährige vergangenen Sommer einen Stammplatz hinter Sturmspitze Kane - und nutzte diese Chance in beeindruckender Manier. Der Lohn war ein neuer Vertrag bis 2030. Just vor der entscheidenden Saisonphase verletzte sich Gnabry aber an den Adduktoren, auch die WM wird er verpassen. Note: 2,5.
Spiele: 37
Minuten: 2041
Tore: 10
Assists: 11
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FC Bayern München, Angriff: Jamal Musiala
Erlebte eine insgesamt ernüchternde Saison. Der 23-jährige Kreativgeist kam nach seinem auskurierten Wadenbeinbruch ab Januar nur langsam in Fahrt. Ende März musste er wegen eines gesundheitlichen Rückschlags nochmal passen. Doch dann schien sein großer Moment gekommen: Musiala blühte plötzlich auf und rückte durch Gnabrys Verletzung in die Startelf - legte in den beiden Halbfinals der Champions League gegen PSG und im DFB-Pokal-Finale aber drei blasse Auftritte hin und ließ somit seine große Chance auf ein versöhnliches Saisonende ungenutzt. Note: 4.
Spiele: 24
Minuten: 1174
Tore: 5
Assists: 6
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FC Bayern München, Angriff: Michael Olise
Völlig zurecht zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt und alsbald auch ein Kandidat für den Gewinn des Ballon d'Or. Der 24-jährige Franzose spielte über die ganze Saison hinweg gleichermaßen spektakulär wie effektiv. Note: 1.
Spiele: 52
Minuten: 4015
Tore: 22
Assists: 31
(C)Getty images
FC Bayern München, Angriff: Luis Diaz
Mit seiner Dynamik, seiner Zielstrebigkeit und seinem Kämpferherz entpuppte sich der 70 Millionen Euro teure Neuzugang vom FC Liverpool als absolute Bereicherung auf dem linken Flügel. Zunächst sorgte einzig seine Chancenverwertung für kleine Sorgen, doch diesbezüglich steigerte sich der 29-jährige Kolumbianer im Laufe der Saison. Note: 1,5.
Spiele: 51
Minuten: 4060
Tore: 26
Assists: 23
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FC Bayern München, Angriff: Lennart Karl
Gleichermaßen Senkrechtstarter und Reizfigur der Saison. Mit 17 Jahren eroberte Karl die Champions League wie im Sturm und reihte im Herbst Man-of-the-Match-Awards aneinander. In der Winterpause träumte der Dribbler von Real Madrid, im März debütierte er für das DFB-Team. Während seiner jüngsten Verletzungspause marschierte Karl in einem rosa Ganzkörperkostüm über den Rasen der Allianz Arena. Nach seiner Genesung meldet er sich sportlich stark zurück und schaffte es in den WM-Kader. Karl dürfte noch für viel Aufsehen sorgen, auf und abseits des Platzes. Note: 2,5.
Spiele: 40
Minuten: 1984
Tore: 9
Assists: 8
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FC Bayern München, Angriff: Harry Kane
Torschützenkönig der Bundesliga, souveräner Gewinner des goldenen Schuhs für Europas besten Torjäger, Matchwinner im DFB-Pokal-Finale - dazu bisweilen auch Regisseur und Abräumer. Der 32-jährige Engländer spielte die beste Saison seiner Karriere, auf die ganz große Krönung muss er aber weiterhin warten. Note: 1.
Trainer Vincent Kompany verhalf neben Karl noch etlichen anderen hauseigenen Nachwuchstalenten zu Profieinsätzen, namentlich: Cassiano Kiala (17), Erblin Osmani (16), Jonah Kusi-Asare (18), Felipe Chavez (19), Filip Pavic (16), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17), Deniz Ofli (19) und Bara Sapoko Ndiaye (18). Dazu war einmal auch der routinierte dritte Keeper Sven Ulreich (37) gefragt.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.