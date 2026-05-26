Lennart Karl wird Shootingstar und Reizfigur - ein Großverdiener wird zur großen Enttäuschung: Die Saison-Noten der Bayern-Stars

Auf das Double 2019 und dem historischen Sextuple 2020 folgte beim FC Bayern verglichen mit den eigenen Ansprüchen und dem Selbstverständnis des Klubs eine Art Saure-Gurken-Zeit. Bis auf das gänzlich titellose Jahr 2024 gewann der deutsche Branchenprimus zwar immer die Meisterschaft, mehr aber auch nicht.

Nun kehrte der Rekordmeister nach einer absolut dominanten Bundesliga-Saison auch in die deutsche Hauptstadt zurück und sicherte sich in Berlin neben dem Meistertitel auch noch den DFB-Pokal. Nur das dramatische Halbfinal-Aus in der Champions League und die einzige Bundesliga-Niederlage gegen den FC Augsburg Ende Januar legen einen Schatten über eine eigentlich bärenstarke Saison des FCB, die besonders zwei Protagonisten prägten. Ein Großverdiener wurde hingegen zur Enttäuschung der Saison.

Anmerkung: Spieler mit weniger als 600 Einsatzminuten erhalten keine Note.