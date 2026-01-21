Lennart Karl steht am Mittwochabend abermals vor einem Rekord in der Champions League. Sollte der Youngster des FC Bayern beim Aufeinandertreffen mit dem belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise ein Tor erzielen, würde er eine fast zehn Jahre alte Bestmarke von Kylian Mbappe nicht nur brechen, sondern sie gar pulverisieren.
Lennart Karl winkt beim FC Bayern der nächste Rekord: Schnappt sich das FCB-Juwel eine Bestmarke von Kylian Mbappe
Kylian Mbappe stellte Rekord mit Tor gegen den BVB auf
Mbappe erzielte im Viertelfinal-Rückspiel am 19. April 2017 gegen den BVB mit 18 Jahren und 120 Tagen im vierten Champions-League-Spiel in Folge einen Treffer. Sollte Karl gegen Saint-Gilloise treffen, würde ihm das gleiche Kunststück glücken - allerdings mit nur 17 Jahren und 290 Tagen.
Karl traf in der Ligaphase der Königsklasse im dritten Spiel gegen Club Brügge, anschließend saß er beim 2:1-Sieg gegen PSG 90 Minuten lang auf der Bank. Es folgten zwei weitere Startelfeinsätze gegen Arsenal und Sporting, gekrönt von zwei weiteren Karl-Treffern und einem CL-Rekord.
Lennart Karl überrascht mit Torjubeln und löst Spekulationen aus
Der 1,68 Meter kleine Offensivspieler hat sich unter Trainer Vincent Kompany zuletzt in der ersten Elf des Rekordmeisters festgespielt und auch in der Bundesliga schon für reichlich Wirbel gesorgt - und das nicht nur durch seine Aussagen über seinen "Traumverein" Real Madrid. So kommt er auch auf nationaler Ebene schon auf vier Tore und zwei Vorlagen.
Seine persönlichen Erfolgserlebnisse zelebrierte er zuletzt auf durchaus kuriose Weise. Als er gegen Mainz 05 Mitte Dezember traf, ließ er erst die Finger seiner beiden zu sich gewandten Hände aufeinander klappern, vielleicht rieb er sie sich auch. Dann legte er seinen rechten Zeigefinger auf die Lippen. Schon sein Tor gegen Sporting (3:1) wenige Tage zuvor hatte Karl derartig bejubelt.
"Vielleicht wegen neuem Vertrag", mutmaßte Karls Teamkollege Joshua Kimmich. Karls aktueller Kontrakt gilt bis 2028, an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar verlängert er sich automatisch um ein Jahr. Aufgrund seiner starken Leistungen steht aber auch schon eine Gehaltserhöhung und gar eine abermalige Vertragsverlängerung im Raum.
Gemunkelt wurde damals auch, dass Karls Jubel an Mario Basler gerichtet sein könnte. Der 56-jährige Ex-Profi äußerte sich immer wieder kritisch über Karl.
Lennart Karl: Nach einer starken Debüt-Saison beim FC Bayern mit zur WM?
Auch im neuen Jahr sorgte Karl mit einem Torjubel für Verwunderung und gab sogar Trainer Kompany Rätsel auf. Nach seinem 3:1 gegen den 1. FC Köln machte Karl zunächst "Beruhigungsgesten" im Stile von Cristiano Ronaldo, posierte dann mit verschränkten Armen in Manier von Kylian Mbappe vor der Gästekurve, zeigte beim Gang in die eigene Hälfte grinsend mit dem ausgestreckten Zeigefinger in der Luft Richtung Auswechselbank und tippte sich anschließend auf eine imaginäre Uhr am Handgelenk.
"Er hat da viele Kumpels auf der Bank sitzen, die alle jung sind. Ich glaube, er hat mit seinen Kumpels geredet, das sind alles junge Burschen, die haben vielleicht noch keine Uhr, die müssen sich sowas noch kaufen. Keine Ahnung", mutmaßte Kompany bei DAZN.
Ob mit kuriosen Jubeln oder ohne: Karl befindet sich dank seiner Tore und Leistungen in seiner ersten echten Profisaison beim Rekordmeister mittlerweile im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Nicht wenige Experten fordern mittlerweile durchaus offensiv eine Nominierung für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
"So, wie er gerade spielt, ist er schon jemand, den ich sehr gerne als Option im Kader hätte, wenn ich Trainer wäre", sagte jüngst etwa Mats Hummels in seiner Rolle als TV-Experte bei Amazon Prime: "Es ist für mich völliger Schmarrn, wenn man bei einem großen Turnier an irgendwas in der Zukunft denkt." Es gehe nur um eine Frage: "Wer ist zu dem Zeitpunkt so gut, dass er der Mannschaft helfen kann, das Turnier zu gewinnen. Und wenn er so weitermacht, ist er das."
Lennart Karl beim FC Bayern: Statistiken und Leistungsdaten
- Bundesliga: 16 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
- Champions League: 4 Spiele, 3 Tore
- DFB-Pokal: 3 Spiele, kein Tor