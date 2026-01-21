Lennart Karl winkt beim FC Bayern der nächste Rekord: Schnappt sich das FCB-Juwel eine Bestmarke von Kylian Mbappe

Auch im neuen Jahr sorgte Karl mit einem Torjubel für Verwunderung und gab sogar Trainer Kompany Rätsel auf. Nach seinem 3:1 gegen den 1. FC Köln machte Karl zunächst "Beruhigungsgesten" im Stile von Cristiano Ronaldo, posierte dann mit verschränkten Armen in Manier von Kylian Mbappe vor der Gästekurve, zeigte beim Gang in die eigene Hälfte grinsend mit dem ausgestreckten Zeigefinger in der Luft Richtung Auswechselbank und tippte sich anschließend auf eine imaginäre Uhr am Handgelenk.

"Er hat da viele Kumpels auf der Bank sitzen, die alle jung sind. Ich glaube, er hat mit seinen Kumpels geredet, das sind alles junge Burschen, die haben vielleicht noch keine Uhr, die müssen sich sowas noch kaufen. Keine Ahnung", mutmaßte Kompany bei DAZN.

Ob mit kuriosen Jubeln oder ohne: Karl befindet sich dank seiner Tore und Leistungen in seiner ersten echten Profisaison beim Rekordmeister mittlerweile im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Nicht wenige Experten fordern mittlerweile durchaus offensiv eine Nominierung für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

"So, wie er gerade spielt, ist er schon jemand, den ich sehr gerne als Option im Kader hätte, wenn ich Trainer wäre", sagte jüngst etwa Mats Hummels in seiner Rolle als TV-Experte bei Amazon Prime: "Es ist für mich völliger Schmarrn, wenn man bei einem großen Turnier an irgendwas in der Zukunft denkt." Es gehe nur um eine Frage: "Wer ist zu dem Zeitpunkt so gut, dass er der Mannschaft helfen kann, das Turnier zu gewinnen. Und wenn er so weitermacht, ist er das."