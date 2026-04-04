Der FC Bayern München gibt niemals auf. Selbst in den schwierigsten Situationen behält die deutsche Mannschaft die Oberhand und kämpft sich mit aller Kraft nach vorne. So war es auch am 28. Spieltag der Bundesliga, an dem die Mannschaft von Vincent Kompany gegen Freiburg antrat und auswärts mit 3:2 gewann. Ein wichtiger Erfolg, der zustande kam, nachdem man zunächst mit zwei Toren zurücklag, und sechs Spieltage vor Saisonende wurde ein weiterer Schritt in Richtung Meistertitel gemacht: Berücksichtigt man zudem den Sieg von Dortmund in Stuttgart, liegt Bayern heute mit +9 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz.
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Lennart Karl, der Held des FC Bayern München, der in der 99. Minute traf: vom 0:2 zum 3:2 gegen Freiburg
DAS SPIEL
Nach den Toren von Manzambi und Höler, die beide in der zweiten Halbzeit fielen, gelang den Rot-Weißen knapp zehn Minuten vor Spielende durch Tom Bischof der Anschlusstreffer; zehn Minuten später erzielte er sogar den Ausgleich; für den Mittelfeldspieler, Jahrgang 2005, waren es die ersten beiden Saisontore. War das schon alles? Keineswegs. Das Siegtor für Bayern München fiel in der 99. Minute, und es wurde vom jüngsten Spieler auf dem Platz erzielt: Lennart Karl, der im Februar 18 Jahre alt wurde und trotz seines Jahrgangs 2008 bereits eine feste Größe ist. In dieser Saison hat er in der Liga und im Pokal insgesamt 9 Tore und 6 Vorlagen in 35 Spielen erzielt.
DER SPIELPLAN DES FC BAYERN MÜNCHEN
Am nächsten Spieltag trifft Bayern München auf St. Pauli. Dieses Spiel steht im Spielplan von Kompanys Mannschaft zwischen dem Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Real Madrid (am 7. April im Bernabeu) und dem Rückspiel, das am 15. April in der Allianz Arena ausgetragen wird. Anschließend trifft Bayern in der Bundesliga auf Stuttgart, bevor am 22. April das Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen (Einzelspiel auswärts) ansteht. Die letzten vier Spieltage der Bundesliga finden gegen Mainz (auswärts), Heidenheim (heim), Wolfsburg (auswärts) und gegen Köln (heim) statt.