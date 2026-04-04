Lennart Karl, der Held des FC Bayern München, der in der 99. Minute traf: vom 0:2 zum 3:2 gegen Freiburg

Nach den Toren von Manzambi und Höler, die beide in der zweiten Halbzeit fielen, gelang den Rot-Weißen knapp zehn Minuten vor Spielende durch Tom Bischof der Anschlusstreffer; zehn Minuten später erzielte er sogar den Ausgleich; für den Mittelfeldspieler, Jahrgang 2005, waren es die ersten beiden Saisontore. War das schon alles? Keineswegs. Das Siegtor für Bayern München fiel in der 99. Minute, und es wurde vom jüngsten Spieler auf dem Platz erzielt: Lennart Karl, der im Februar 18 Jahre alt wurde und trotz seines Jahrgangs 2008 bereits eine feste Größe ist. In dieser Saison hat er in der Liga und im Pokal insgesamt 9 Tore und 6 Vorlagen in 35 Spielen erzielt.