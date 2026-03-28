Der ehemalige Nationalspieler und Bayern-Profi Markus Babbel hat die Nominierung von Lennart Karl durch Julian Nagelsmann für die deutsche A-Nationalmannschaft kritisiert.
Lennart Karl debütiert gegen die Schweiz! Ehemaliger Profi des FC Bayern München kritisiert Julian Nagelsmann für Nominierung
Lennart Karl wäre bei U21 besser aufgehoben
"Ganz ehrlich: Ich kann es nicht ganz nachvollziehen", sagte Babbel als Experte für das U21-EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland bei Pro7 Maxx: "Du siehst ihn jede Woche bei Bayern München. Da spielt er mit den besten Spielern zusammen", monierte Babbel und verwies auch darauf, dass Karl bei der U21 aufgrund der durchaus brisanten sportlichen Lage des Teams von Antonio Di Salvo besser aufgehoben sei.
Deutschland läuft in der EM-Qualifikation noch immer der einen schmerzlichen Niederlage gegen Griechenland im Oktober 2025 hinterher und steht aktuell mit 15 Punkten nur auf Platz zwei der Gruppe. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich sicher für die Endrunde in Serbien und Montenegro im kommenden Jahr.
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U21 gegen Griechenland gefordert
Das erste von zwei Quali-Spiele Ende März gewann die U21 dank eines Doppelpacks von Nicolo Tresoldi gegen Nordirland. Nun folgt das Top-Duell mit den Griechen.
"Hier hätte er die Möglichkeit, 90 Minuten reinzubekommen, auf ganz hohem Niveau“, merkte Babbel daher an: "Deswegen kann ich die Entscheidung ehrlich gesagt nicht nachvollziehen."
Lennart Karl feiert Debüt gegen die Schweiz
Während Tresoldi oder auch Kölns Shootingstar Said El Mala weiter für die U21 auflaufen, nahm Nagelsmann Karl erstmals mit zur A-Nationalmannschaft. Dort kam er am Freitagabend auch zu seinem Debüt gegen die Schweiz. In der 63. Minute wurde für Leroy Sane eingewechselt und machte seine Sache überaus ordentlich und sogar ansprechend.
Karl kam durch sein Tempo in einige gute Aktionen, bereitete eine Großchance vor und war auch am 4:3-Siegtreffer durch Florian Wirtz beteiligt.
Lennart Karl: Seine Statistiken beim FC Bayern
Spiele: 34
Tore: 8
Vorlagen: 6