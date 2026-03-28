Lennart Karl debütiert gegen die Schweiz! Ehemaliger Profi des FC Bayern München kritisiert Julian Nagelsmann für Nominierung

"Ganz ehrlich: Ich kann es nicht ganz nachvollziehen", sagte Babbel als Experte für das U21-EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland bei Pro7 Maxx: "Du siehst ihn jede Woche bei Bayern München. Da spielt er mit den besten Spielern zusammen", monierte Babbel und verwies auch darauf, dass Karl bei der U21 aufgrund der durchaus brisanten sportlichen Lage des Teams von Antonio Di Salvo besser aufgehoben sei.

Deutschland läuft in der EM-Qualifikation noch immer der einen schmerzlichen Niederlage gegen Griechenland im Oktober 2025 hinterher und steht aktuell mit 15 Punkten nur auf Platz zwei der Gruppe. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich sicher für die Endrunde in Serbien und Montenegro im kommenden Jahr.