Mohamed Salah hat seinen Abschied vom FC Liverpool für das Saisonende angekündigt. Der 33 Jahre alte Ägypter postete ein Video bei X, in dem er seine Entscheidung bekanntgab.
"Leider ist der Tag nun gekommen": Mohamed Salah wendet sich an Fans vom FC Liverpool
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Mohamed Salah mit Problemen mit Coach Arne Slot
Salah hatte nach einigen Querelen seinen Vertrag an der Anfield Road im April 2025 noch um zwei Jahre bis 2027 verlängert, doch nun verlässt er die Reds schon nach der laufenden Spielzeit. In der vergangenen Saison war er mit seiner Rolle im Team unter dem neuen Trainer Arne Slot nicht zufrieden, obwohl der Klub mit dem Niederländer an der Seitenlinie die Meisterschaft in der Premier League gewann.
In der aktuellen Saison tut sich Salah schwer, seine Bestleistungen auf den Platz zu bringen - und auch Liverpool erfüllt die Erwartungen als Titelverteidiger nicht.
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Mohamed Salah: "Werde immer einer von euch sein"
Salah sagte: "Leider ist der Tag nun gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen." Zu Szenen besonderer Momente im Reds-Trikot ergänzte er: "Ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr dieser Verein, diese Stadt und die Menschen Teil meines Lebens werden würden. Liverpool ist nicht nur ein Verein. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann das gar nicht in Worte fassen."
"Wir haben die wichtigsten Titel gewonnen und gemeinsam die schwerste Zeit meines Lebens durchgemacht. Ich möchte mich bei allen bedanken, die während meiner Zeit hier Teil dieses Vereins waren", sagte Salah.
"Ein Abschied fällt nie leicht. Ich werde immer einer von euch sein - und dieser Verein wird für mich und meine Familie immer ein Zuhause sein. Danke für alles. Wegen euch allen werde ich niemals allein gehen", schloss er mit Bezug auf die Klub-Hymne 'You'll never walk alone'.
Die Zahlen von Mohamed Salah in der Saison 25/26:
- Spiele: 34
- Einsatzminuten: 2685
- Tore: 10
- Assists: 9
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.