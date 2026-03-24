"Leider ist der Tag nun gekommen": Mohamed Salah wendet sich an Fans vom FC Liverpool

Salah sagte: "Leider ist der Tag nun gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen." Zu Szenen besonderer Momente im Reds-Trikot ergänzte er: "Ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr dieser Verein, diese Stadt und die Menschen Teil meines Lebens werden würden. Liverpool ist nicht nur ein Verein. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann das gar nicht in Worte fassen."

"Wir haben die wichtigsten Titel gewonnen und gemeinsam die schwerste Zeit meines Lebens durchgemacht. Ich möchte mich bei allen bedanken, die während meiner Zeit hier Teil dieses Vereins waren", sagte Salah.

"Ein Abschied fällt nie leicht. Ich werde immer einer von euch sein - und dieser Verein wird für mich und meine Familie immer ein Zuhause sein. Danke für alles. Wegen euch allen werde ich niemals allein gehen", schloss er mit Bezug auf die Klub-Hymne 'You'll never walk alone'.