Ex-Liverpool-Spieler Danny Murphy schraubt die Erwartungen an Florian Wirtz vor dessen zweiter Saison im Trikot der Reds in die Höhe.
"Leider garantiert das Preisschild keinen Erfolg": Liverpool-Legende setzt Florian Wirtz ein Ziel für die neue Saison
Nach der durchwachsenen ersten Spielzeit des Offensivakteurs erwartet Murphy 2026/27 mindestens eine zweistellige Ausbeute bei Toren und Assists.
"Selbstvertrauen spielt eine große Rolle", leitete der 49 Jahre alte ehemalige englische Nationalspieler bei GOAL mit Blick auf Wirtz' holprigen Start an der Anfield Road ein: "Er kam in eine Mannschaft, die im Umbruch war. Einige Spieler kamen, anderen waren nicht mehr da. Als die Mannschaft dann strauchelte war es auch für ihn schwieriger, Spiele zu beeinflussen."
Auch für "technisch wirklich gute Spieler", sei die Eingewöhnung in einer neuen Liga schwierig, wenngleich Wirtz Mitte der Saison "eine ordentliche Phase" hatte. Nun aber seien die Ansprüche an den 125-Millionen-Einkauf von Bayer Leverkusen höher: "Wenn Du in der Offensive spielst, sei es links oder auf der 10, dann müssen zweistellige Werte bei Toren und Assists herausspringen. Das muss das absolute Minimum sein."
Im Vorjahr erreichte Wirtz diesen Wert bei Treffern nicht. Siebenmal war der 23-Jährige erfolgreich, dazu lieferte er zehn Assists. "Die großen Spieler schaffen diese Zahl ohne große Mühe, das muss also das Ziel sein", so Murphy. Dazu habe Wirtz "nicht häufig genug große Spiele" diktiert.
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Murphy über Wirtz: "Ich hoffe, er wird besser spielen"
Hinter Wirtz liegt auch eine enttäuschende Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. Er stand in allen vier Partien unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Startformation, ohne dabei allerdings zu glänzen. Meist kam er über den linken Flügel und stand nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay bei drei Assists.
In Liverpool findet Wirtz nach seiner Rückkehr dann veränderte Vorzeichen vor: Coach Arne Slot ist nicht mehr im Amt, für ihn ist nun Andoni Iraola der neue Mann an der Seitenlinie. Dazu wird sich auch das Gesicht der Offensive verändern: Superstar Mohamed Salah ist nicht mehr. Dafür kam mit dem spanischen Nationalspieler Victor Munoz ein neuer Linksaußen. Mindestens ein Hochkaräter soll außerdem noch geholt werden, die heißesten Spuren für zu RB Leizigs Yan Diomande und PSG-Star Bradley Barcola.
Auf Wirtz warte in jedem Fall eine "riesige" Saison findet der einstige Europapokal- und FA-Cup-Sieger Murphy: "Ich glaube, wir dürfen bei ihm noch viel erwarten. Nur leider garantiert das Preisschild keinen Erfolg. (…) Ich hoffe, er wird besser spielen und ich glaube auch, dass er das tun wird."
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