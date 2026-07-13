"Leider garantiert das Preisschild keinen Erfolg": Liverpool-Legende setzt Florian Wirtz ein Ziel für die neue Saison

Nach der durchwachsenen ersten Spielzeit des Offensivakteurs erwartet Murphy 2026/27 mindestens eine zweistellige Ausbeute bei Toren und Assists.

"Selbstvertrauen spielt eine große Rolle", leitete der 49 Jahre alte ehemalige englische Nationalspieler bei GOAL mit Blick auf Wirtz' holprigen Start an der Anfield Road ein: "Er kam in eine Mannschaft, die im Umbruch war. Einige Spieler kamen, anderen waren nicht mehr da. Als die Mannschaft dann strauchelte war es auch für ihn schwieriger, Spiele zu beeinflussen."

Auch für "technisch wirklich gute Spieler", sei die Eingewöhnung in einer neuen Liga schwierig, wenngleich Wirtz Mitte der Saison "eine ordentliche Phase" hatte. Nun aber seien die Ansprüche an den 125-Millionen-Einkauf von Bayer Leverkusen höher: "Wenn Du in der Offensive spielst, sei es links oder auf der 10, dann müssen zweistellige Werte bei Toren und Assists herausspringen. Das muss das absolute Minimum sein."

Im Vorjahr erreichte Wirtz diesen Wert bei Treffern nicht. Siebenmal war der 23-Jährige erfolgreich, dazu lieferte er zehn Assists. "Die großen Spieler schaffen diese Zahl ohne große Mühe, das muss also das Ziel sein", so Murphy. Dazu habe Wirtz "nicht häufig genug große Spiele" diktiert.