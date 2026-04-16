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ANTONIO RUDIGER REAL MADRID IMAGO / Beautiful Sports International
Daniel Buse

Leichter Schlag und kleiner Rempler: Real Madrids Antonio Rüdiger leistet sich neben dem Platz unnötige Aktion gegen Star des FC Bayern

Champions League
Real Madrid
Bayern München - Real Madrid
Bayern München
Antonio Rüdiger
A. Davies

Beim CL-Kracher in München fällt der Real-Abwehrstar mit einigen Aktionen auf, die nicht sonderlich fair und regelkonform sind.

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Real Madrids Antonio Rüdiger sorgt nicht nur mit seinem Check gegen Bayern Münchens Josip Stanisic vor dem 2:3 für Aufregung, sondern verpasst auch Alphonso Davies einen leichten Schlag.

Davies wartete beim 4:3-Sieg der Bayern vor dem Start der zweiten Hälfte an der Seitenlinie auf seine Einwechslung für Stanisic, als die Real-Spieler hinter ihm aus dem Tunnel kamen. Während Arda Güler noch locker den Platz betrat, steuerte Rüdiger direkt von hinten auf den Kanadier zu und verpasste ihm mit links einen leichten Schlag und einen Rempler, sodass Davies einen Ausfallschritt zur Seite machen musste. Vinicius Junior versuchte, die Situation herunterzuspielen, indem er direkt danach seine Hand in den Nacken von Davies legte und lachte. Doch der Bayern-Linksverteidiger ärgerte sich sichtlich über die unnötige Rüdiger-Aktion und stieß den Brasilianer weg. 

  • Rüdiger provoziert Davies: "Das kann doch kein Versehen gewesen sein"

    Während die DAZN-Experten während der Übertragung in Deutschland die Szene nicht bemerkten, sorgte das Geschehen in den Niederlanden für Aufsehen: "Das kann doch kein Versehen gewesen sein, dieser kleine Schlag", meinte der Kommentator bei Ziggo Sport

    RÜDIGER DAVIESDAZN

    Es war nicht die einzige Aktion des deutschen Nationalspielers, die am Mittwoch für viel Gesprächsstoff sorgte: Bereits in der ersten Halbzeit hatte er seinen DFB-Teamkollegen Serge Gnabry unsanft zur Seite geschubst und im Vorlauf des 2:3, das Kylian Mbappe erzielte, Stanisic hart umgerempelt, ohne dass dies bestraft wurde. Über diese Szene regte sich FCB-Trainer Vincent Kompany dermaßen auf, dass er die Gelbe Karte von Schiedsrichter Slavko Vincic sah. Er fehlt den Bayern nun im CL-Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain in zwei Wochen gesperrt. 

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  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty

    Lange Sperre für Antonio Rüdiger nach Ausraster im Copa-del-Rey-Finale

    Mit Stanisic hatte sich Rüdiger nach Auskunft des Kroaten auch verbal angelegt: "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Manns genug, es zuzugeben", sagte der Bayern-Verteidiger hinterher. 

    Rüdiger steht nach dem Copa-Finale 2025 zwischen Real und dem FC Barcelona unter besonderer Beobachtung. Nachdem er den Schiedsrichter heftig beleidigt und eine Tape-Rolle in seine Richtung geworfen hatte, kassierte er eine Sechs-Spiele-Sperre. In Deutschland wurden Stimmen laut, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Real-Star verzichten solle, doch der lud den Defensivspieler weiterhin ein. 

    "Ich weiß selbst, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren", erklärte Rüdiger noch vor drei Wochen beim DFB-Team. "Ich will kein Unruheherd sein", sagte er - doch mit Auftritten wie am Mittwoch zeigt er, dass sich nichts verändert hat. 

  • Die Saison 25/26 von Antonio Rüdiger bei Real Madrid:

    • Spiele: 21
    • Einsatzminuten: 1785
    • Tore: 1
    • Assists: 0

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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