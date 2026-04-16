Leichter Schlag und kleiner Rempler: Real Madrids Antonio Rüdiger leistet sich neben dem Platz unnötige Aktion gegen Star des FC Bayern

Mit Stanisic hatte sich Rüdiger nach Auskunft des Kroaten auch verbal angelegt: "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Manns genug, es zuzugeben", sagte der Bayern-Verteidiger hinterher.

Rüdiger steht nach dem Copa-Finale 2025 zwischen Real und dem FC Barcelona unter besonderer Beobachtung. Nachdem er den Schiedsrichter heftig beleidigt und eine Tape-Rolle in seine Richtung geworfen hatte, kassierte er eine Sechs-Spiele-Sperre. In Deutschland wurden Stimmen laut, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Real-Star verzichten solle, doch der lud den Defensivspieler weiterhin ein.

"Ich weiß selbst, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren", erklärte Rüdiger noch vor drei Wochen beim DFB-Team. "Ich will kein Unruheherd sein", sagte er - doch mit Auftritten wie am Mittwoch zeigt er, dass sich nichts verändert hat.