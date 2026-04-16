Leichter Schlag und kleiner Rempler: Real Madrids Antonio Rüdiger leistet sich neben dem Platz unnötige Aktion gegen Star des FC Bayern

Real Madrids Antonio Rüdiger sorgt nicht nur mit seinem Check gegen Bayern Münchens Josip Stanisic vor dem 2:3 für Aufregung, sondern verpasst auch Alphonso Davies einen leichten Schlag.
Davies wartete beim 4:3-Sieg der Bayern vor dem Start der zweiten Hälfte an der Seitenlinie auf seine Einwechslung für Stanisic, als die Real-Spieler hinter ihm aus dem Tunnel kamen. Während Arda Güler noch locker den Platz betrat, steuerte Rüdiger direkt von hinten auf den Kanadier zu und verpasste ihm mit links einen leichten Schlag und einen Rempler, sodass Davies einen Ausfallschritt zur Seite machen musste. Vinicius Junior versuchte, die Situation herunterzuspielen, indem er direkt danach seine Hand in den Nacken von Davies legte und lachte. Doch der Bayern-Linksverteidiger ärgerte sich sichtlich über die unnötige Rüdiger-Aktion und stieß den Brasilianer weg.