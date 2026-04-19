Leichte Entwarnung nach Verletzung gegen Hoffenheim: Doch kein BVB-Saison-Aus für Niklas Süle?

Unmittelbar nach dem Spiel stand ein Saison-Aus im Raum. "Es besteht schon der Verdacht auf eine schwere Verletzung. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine", berichtete Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem Abpfiff.

Süle war ohne Fremdeinwirkung gegen Ende der ersten Halbzeit bei einer Defensivaktion ausgerutscht und musste anschließend vom Platz. Zu allem Überfluss spielte der frühere Nationalspieler, dessen Vertrag vom BVB nicht verlängert wurde, in dieser Szene den Ball mit der Hand. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied nach Ansicht der Videobilder auf Strafstoß. Andrej Kramaric brachte Hoffenheim in Führung.