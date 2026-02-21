Präsidentschaftskandidat Xavi Vilajoana hat bekräftigt, dass er Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane im Fall eines Wahlsiegs verpflichten möchte. Und er behauptet, diesbezüglich bereits das Fundament gelegt zu haben.
Lebt die Chance auf den Transferhammer? Barca-Präsidentschaftskandidat behauptet, Kontakt zu Harry Kanes Umfeld aufgenommen zu haben
"Wir haben Kontakt zum Umfeld Kanes aufgenommen", erklärte der 53-Jährige bei der Vorstellung seines Wahlprogramms. Er ergänzte: "Wir analysieren Spielerprofile und Kane ist eines davon. Er ist ein Torjäger, ein Teamplayer und ein eiskalter Killer auf engstem Raum - genau das, was Barca braucht."
Bereits am Mittwoch hatte Vilajoana mit Kane Aufmerksamkeit erregt, als er von seinem X-Account in Richtung seiner rund 3300 Follower eine Fotomontage, die Harry Kane im Trikot des spanischen Double-Siegers zeigt, postete. Dazu schrieb er: "Sich um die Spieler aus La Masia zu kümmern, muss immer oberste Priorität genießen. Gleichzeitig müssen wir es auch immer schaffen, Elite-Stars anzuziehen. Wir können das möglich machen."
- Getty Images
Harry Kane steht beim FC Bayern bis 2027 unter Vertrag
Vilajoana ist ehemaliger Barca-Spieler und -Funktionär. Er wurde in der berühmten Jugendakademie La Masia ausgebildet und spielte von 1991 bis 1994 für die Blaugrana, allerdings schaffte er es nicht in die Profimannschaft. Später lief der Stürmer unter anderem noch für das Futsal-Team des Traditionsvereins auf. Von 2015 bis 2020 war er als Vorstandsmitglied bei Barca zuständig für La Masia, die Jugendarbeit und die Frauenfußballabteilung.
Der Bauunternehmer, CEO des Unternehmens Euroconstruc Group, das damit wirbt, bezahlbare und nachhaltig errichtete Immobilien zu errichten, möchte nicht zum ersten Mal an der Präsidentschaftswahl seines Ex-Klubs teilnehmen. 2021 fehlten Vilajoana dazu aber die nötigen Unterschriften.
Jene sammelt er aktuell und versucht offensichtlich, mit seinen Kane-Äußerungen Publicity zu generieren. Am 15. März steigt bei Barca die Präsidentschaftswahl, da will Vilajoana gegen den bisherigen Amtsinhaber Joan Laporta antreten.
Kane steht derweil in München noch bis 2027 unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer ist abgelaufen, das bestätigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß in dieser Woche der Bild. Selbst bei einem ernsthaften Interesse dürfte eine Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns für Barcelona angesichts der angespannten Finanzlage ein schwieriges Unterfangen werden. Die Bayern wollen ihrerseits mit Kane verlängern.
Die Rekordverkäufe des FC Bayern
- Matthijs de Ligt: Ging 2024 für 45 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United
- Lucas Hernandez: Ging 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse zu PSG
- Robert Lewandowski: Ging 2022 für 45 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona
- Douglas Costa: Ging 2018 für 40 Millionen Euro Ablöse zu Juventus
- Ryan Gravenberch: Ging 2023 für 40 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool