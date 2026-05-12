Real Madrids Präsident Florentino Perez hat sich nach der Vorstandssitzung bei den Königlichen auf einer Pressekonferenz am Dienstag, auf der er zum Rundumschlag gegen die Medien ausholte und verkündete, dass er gegen alle kämpfen werde, auch zum Trainingszoff zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni geäußert.
"Leak war schlimmer als der Streit": Real Madrids Präsident Florentino Perez packt über Zoff zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni aus
"Es ist nicht das erste Mal, dass sich hier zwei Spieler gestritten haben", spielte der 79-Jährige den Streit der beiden Real-Profis, infolge dessen Valverde sich ein Schädel-Hirn-Traum zugezogen hatte, herunter. "Es gab Saisons, in denen sich die Spieler ständig gestritten haben. So etwas passiert!"
Was Perez an der Angelegenheit vor allem sauer aufstieß, war die Tatsache, dass der Vorfall öffentlich wurde. "Der Streit zwischen den Spielern war schlimm, aber noch schlimmer ist, dass er an die Öffentlichkeit gelangt ist", wütete Perez. "Wir hatten jedes Jahr Streitigkeiten, manchmal sogar mehrere, aber es ist noch nie an die Öffentlichkeit gelangt."
"Der Leak war schlimmer als der Streit, ja", bekräftigte Perez weiter. "Spieler können sich nach einem Streit wieder vertragen, einen Kaffee trinken, sich die Hand geben. Aber so ein Leak ist furchtbar." Gleichzeitig betonte er, dass man "wisse, wer die Informationen über den Kampf an die Medien weitergegeben hat."
Valverde und Tchoameni geraten nach Trainingseinheit aneinander
Valverde landete infolge des Streits mit Tchoameni gar mit einer Platzwunde im Krankenhaus und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Real verkündete daraufhin, dass bei dem Uruguayer ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde, Valverde befinde sich "zu Hause und ist in einer guten Verfassung. Er muss sich gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zehn bis 14 Tage lang schonen", hieß es in der Mitteilung.
"Solche Vorfälle, auch wenn sie in jeder Umkleidekabine vorkommen können, sind Real Madrid nicht würdig. Zumal Real Madrid der meistdiskutierte Verein der Welt ist", entschuldigte sich Tchouameni später. "Es ist jetzt nicht mehr der richtige Zeitpunkt, um herauszufinden, wer was getan hat, wer was gesagt hat oder wer Recht oder Unrecht hatte. Ich nehme die Sanktion des Vereins zur Kenntnis und akzeptiere sie."
Sowohl Tchouameni als auch Valverde wurden nach einer internen Anhörung jeweils mit einer Geldstrafe von 500.000 Euro belegt, wie die Königlichen am Freitag in einem offiziellen Statement mitteilten. Die Disziplinarverfahren seien damit abgeschlossen.
Auslöser des Konflikts soll gewesen sein, dass sich Valverde zu Beginn einer Trainingseinheit geweigert habe, Tchouameni die Hand zu geben. Die feindliche Stimmung zwischen dem Uruguayer und Franzosen habe sich dem Bericht zufolge während des Trainings hochgeschaukelt, schließlich soll Valverde in der Kabine - unbeabsichtigt und nicht ausgelöst durch einen Schlag seines Teamkollegen - eine Prellung samt Platzwunde erlitten haben. Mehrere Teammitglieder mussten zum Schlichten eingreifen. In der Kabine wurde laut Marca anschließend eine Krisensitzung abgehalten.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".