"Leak war schlimmer als der Streit": Real Madrids Präsident Florentino Perez packt über Zoff zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni aus

Valverde landete infolge des Streits mit Tchoameni gar mit einer Platzwunde im Krankenhaus und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Real verkündete daraufhin, dass bei dem Uruguayer ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde, Valverde befinde sich "zu Hause und ist in einer guten Verfassung. Er muss sich gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zehn bis 14 Tage lang schonen", hieß es in der Mitteilung.

"Solche Vorfälle, auch wenn sie in jeder Umkleidekabine vorkommen können, sind Real Madrid nicht würdig. Zumal Real Madrid der meistdiskutierte Verein der Welt ist", entschuldigte sich Tchouameni später. "Es ist jetzt nicht mehr der richtige Zeitpunkt, um herauszufinden, wer was getan hat, wer was gesagt hat oder wer Recht oder Unrecht hatte. Ich nehme die Sanktion des Vereins zur Kenntnis und akzeptiere sie."

Sowohl Tchouameni als auch Valverde wurden nach einer internen Anhörung jeweils mit einer Geldstrafe von 500.000 Euro belegt, wie die Königlichen am Freitag in einem offiziellen Statement mitteilten. Die Disziplinarverfahren seien damit abgeschlossen.

Auslöser des Konflikts soll gewesen sein, dass sich Valverde zu Beginn einer Trainingseinheit geweigert habe, Tchouameni die Hand zu geben. Die feindliche Stimmung zwischen dem Uruguayer und Franzosen habe sich dem Bericht zufolge während des Trainings hochgeschaukelt, schließlich soll Valverde in der Kabine - unbeabsichtigt und nicht ausgelöst durch einen Schlag seines Teamkollegen - eine Prellung samt Platzwunde erlitten haben. Mehrere Teammitglieder mussten zum Schlichten eingreifen. In der Kabine wurde laut Marca anschließend eine Krisensitzung abgehalten.