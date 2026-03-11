Latium: In Latina wurde ein neues Sportzentrum zu Ehren von Vincenzo D'Amico eingeweiht. Eine Delegation des Vereins Biancoceleste war anwesend

Auf der Website von Lazio wurde das Ereignis in einer offiziellen Mitteilung wie folgt beschrieben: „Die S.S. Lazio nahm heute in der Gemeinde Latina an der Präsentation der Sportanlage teil, die Vincenzo D'Amico gewidmet ist, dem unvergessenen Fußballspieler von Lazio und Protagonisten des historischen Scudetto von 1974. Ein bedeutender Moment im Gedenken an einen Mann, der viel mehr als nur ein einfacher Spieler war: Vincenzo D'Amico war ein Symbol für Lazio und ein Vorbild für die authentischsten Werte des Sports – Leidenschaft, Opferbereitschaft, Teamgeist und Respekt. Die neue Anlage ist ein Ort, der jungen Menschen und der Gemeinschaft gewidmet ist, ein Ort, an dem Jungen und Mädchen aufwachsen, trainieren und ihre Leidenschaft für den Sport teilen können. Ein Projekt, das zeigt, wie Fußball, wenn er in seiner authentischsten Form gelebt wird, ein wichtiges pädagogisches und soziales Instrument sein kann. Die S.S. Lazio bekräftigt ihr Engagement für die Förderung des Sports als Möglichkeit zur Bildung, Integration und Entwicklung für die neuen Generationen. Der Verein möchte sich außerdem bei der Gemeinde Latina und allen Institutionen bedanken, die zur Verwirklichung dieses Projekts beigetragen haben, das nicht nur eine neue Sportanlage, sondern auch einen Gemeinschaftsraum darstellt, in dem die Werte des Sports jeden Tag weiterleben können. Ein Spielfeld Vincenzo D'Amico zu widmen bedeutet, sein Andenken zu bewahren und es an die neuen Generationen weiterzugeben. Jeder Junge, der diese Anlage betritt, wird in gewisser Weise die Geschichte eines Champions fortsetzen, der mit dem Ball am Fuß und Lazio im Herzen aufgewachsen ist. Seit 126 Jahren ist Lazio in erster Linie eine Gemeinschaft und erst in zweiter Linie eine Mannschaft: eine Geschichte, die aus Menschen, Werten und Vorbildern besteht, die Generationen überdauern. Vincenzo D'Amico war eines dieser Vorbilder. Die S.S. Lazio wird auch weiterhin an der Seite der Regionen, der Jugendlichen und aller Einrichtungen stehen, die an den Sport als Instrument für Wachstum, Bildung und Gemeinschaft glauben.