Seit heute gibt es in der Stadt Latina ein bisschen mehr Lazio. In der Hauptstadt der Provinz Pontina wurde heute Morgen ein neues Sportzentrum eröffnet, das nach Vincenzo D'Amico benannt ist, einem ehemaligen Fußballspieler von Lazio Rom, der 2023 verstorben ist. Er stammte aus der Stadt Pontina und wurde später zu einem Symbol für alle Fans von Lazio Rom, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. An der Zeremonie nahmen neben dem Bürgermeister auch mehrere Fans und eine Vertretung des römischen Vereins teil, wie in einer offiziellen Mitteilung des Vereins über seine eigenen Kanäle berichtet wurde. Anwesend waren der Mittelfeldspieler Toma Basic und die Fußballerin von Lazio Women Giulia Mancuso sowie einige Führungskräfte des Vereins, „als Zeichen der Verbundenheit von Lazio mit Initiativen, die sich an junge Menschen und die Region richten“, wie es in der Mitteilung heißt. An der Veranstaltung nahmen auch viele ehemalige Mitspieler aus den Mannschaften teil, in denen D'Amico während seiner Karriere gespielt hatte, darunter die ehemaligen Lazio-Spieler Bruno Giordano, Giancarlo Oddi und Michelangelo Sulfaro. Außerdem waren einige Kinder anderer ehemaliger Spieler und Mannschaftskameraden anwesend, mit denen Vincenzino (wie ihn Fans und Mitspieler gerne nannten) nun an einem anderen Ort wiedervereint ist. Unter ihnen waren Gabriele Pulici, Sohn von Felice, Torwart des Meisterteams von Lazio im Jahr 1974, und James Wilson, Sohn von Pino, dem historischen Kapitän der Banda Maestrelli, in der D'Amico ein junges aufstrebendes Talent war, aber bereits Protagonist dieses unvergesslichen sportlichen Epos.
Latium: In Latina wurde ein neues Sportzentrum zu Ehren von Vincenzo D'Amico eingeweiht. Eine Delegation des Vereins Biancoceleste war anwesend
DIE MITTEILUNG VON LAZIO
Auf der Website von Lazio wurde das Ereignis in einer offiziellen Mitteilung wie folgt beschrieben: „Die S.S. Lazio nahm heute in der Gemeinde Latina an der Präsentation der Sportanlage teil, die Vincenzo D'Amico gewidmet ist, dem unvergessenen Fußballspieler von Lazio und Protagonisten des historischen Scudetto von 1974. Ein bedeutender Moment im Gedenken an einen Mann, der viel mehr als nur ein einfacher Spieler war: Vincenzo D'Amico war ein Symbol für Lazio und ein Vorbild für die authentischsten Werte des Sports – Leidenschaft, Opferbereitschaft, Teamgeist und Respekt. Die neue Anlage ist ein Ort, der jungen Menschen und der Gemeinschaft gewidmet ist, ein Ort, an dem Jungen und Mädchen aufwachsen, trainieren und ihre Leidenschaft für den Sport teilen können. Ein Projekt, das zeigt, wie Fußball, wenn er in seiner authentischsten Form gelebt wird, ein wichtiges pädagogisches und soziales Instrument sein kann. Die S.S. Lazio bekräftigt ihr Engagement für die Förderung des Sports als Möglichkeit zur Bildung, Integration und Entwicklung für die neuen Generationen. Der Verein möchte sich außerdem bei der Gemeinde Latina und allen Institutionen bedanken, die zur Verwirklichung dieses Projekts beigetragen haben, das nicht nur eine neue Sportanlage, sondern auch einen Gemeinschaftsraum darstellt, in dem die Werte des Sports jeden Tag weiterleben können. Ein Spielfeld Vincenzo D'Amico zu widmen bedeutet, sein Andenken zu bewahren und es an die neuen Generationen weiterzugeben. Jeder Junge, der diese Anlage betritt, wird in gewisser Weise die Geschichte eines Champions fortsetzen, der mit dem Ball am Fuß und Lazio im Herzen aufgewachsen ist. Seit 126 Jahren ist Lazio in erster Linie eine Gemeinschaft und erst in zweiter Linie eine Mannschaft: eine Geschichte, die aus Menschen, Werten und Vorbildern besteht, die Generationen überdauern. Vincenzo D'Amico war eines dieser Vorbilder. Die S.S. Lazio wird auch weiterhin an der Seite der Regionen, der Jugendlichen und aller Einrichtungen stehen, die an den Sport als Instrument für Wachstum, Bildung und Gemeinschaft glauben.
DIE ERINNERUNG
„Wenn man D'Amico sagt, meint man Lazio“, so wollte James Wilson – ebenfalls ehemaliger Fußballspieler und heute Kommentator und Radiomoderator bei Radio Olympia – am Rande der Veranstaltung an die Persönlichkeit Vincenzo D'Amico erinnern. „Dieses neue Sportzentrum ist sehr schön. Ich freue mich, dass es nach einer Persönlichkeit wie Vincenzo benannt wurde. Ich habe immer seinen Blick vor Augen, wenn er meinen Vater traf. Ein tiefer, besonderer Blick, voller Liebe und Zuneigung für seine Mitspieler und das Trikot, das er trug.“ Auf einer der Bänke an den Seiten der Sportplätze sind auch einige Bilder von D'Amico als Kind, als junger Fußballer und als älterer Mann zu sehen, immer mit dem Trikot von Lazio und mit drei ikonischen Sätzen, die sein Leben in Verbindung mit den Farben seines Lieblingsvereins beschreiben. „Ich will kein Fußballersein“, sagte D'Amico, als er seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte, „ich will ein Fußballer von Lazio sein.“ Dann: „... weil das Trikot von Lazio schön ist. Nein, es ist das schönste.“ Und weiter: „Nur wenn man es jeden Tag ehrt, kann man legendär werden.“