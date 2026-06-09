"Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und die anderen Stars, die ihre letzte WM spielen könnten

Die WM 2026 wird historisch - auch für viele erfahrene Stars. Erstmals nehmen 48 Teams teil, die Spiele finden in drei Ländern statt.
Für eine Generation von Fußballern, die fast zwei Jahrzehnte alles dominiert hat, endet die Reise wohl in diesem Sommer. Viele Stars verabschieden sich von der größten Bühne; 2026 bietet ihnen die letzte Chance, den größten aller Titel zu holen.
Manche werden als Champion abtreten, andere beim Versuch, die WM zu gewinnen, scheitern, doch alle hinterlassen eine Lücke, die kein Talent sofort schließen kann.
GOAL zeigt die Routiniers, für die 2026 wahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft wird.
Getty Images
Lionel Messi (Argentinien)
Lionel Messi steht kurz vor seinem 39. Geburtstag und hat sich – trotz einiger rätselhafter Aussagen zuvor – entschieden, bei seiner sechsten Weltmeisterschaft anzutreten. Das ist ein Rekord.
Der wohl beste Fußballer der Geschichte holte 2022 im Finale gegen Frankreich den einzigen Titel, der ihm fehlte. Seitdem spielt Messi für Inter Miami in der MLS, trainiert seinen Körper ganz bewusst und hat sich gegen das Tempo des europäischen Fußballs entschieden.
Er spielt weiter für sein Land, erzielt Tore und liefert Vorlagen in Momenten, die für einen Spieler seines Alters schwer zu begreifen sind. Fraglich ist, wie Argentiniens Star mit den vielen WM-Spielen und der in Nordamerika zu erwartenden Hitze zurechtkommt - aber es wäre falsch, ein leises Ende seiner großen Karriere zu erwarten.
Werbung
Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo (Portugal)
Gewinnt Portugal diesen Sommer die WM, wird Cristiano Ronaldo mit 41 Jahren zum ältesten Spieler, der je den Weltmeistertitel geholt hat. Im Gegensatz zu Messi hat der fünffache Ballon-d’Or-Gewinner das Turnier noch nie gewonnen und in der K.o.-Runde noch kein Tor erzielt; deshalb bleibt seine persönliche WM-Bilanz hinter seinem Kultstatus zurück.
Ein Spieler seines Alters kann nicht mehr auf höchstem Niveau mithalten, doch CR7 trifft für Al-Nassr in Saudi-Arabien weiterhin regelmäßig und betont, dass er noch nicht aufhören will.
Portugals Kader steckt voller Qualität; Spieler wie Rafael Leao, Pedro Neto und Goncalo Ramos warten darauf, CR7 in der Offensive abzulösen. Trotzdem setzt Trainer Roberto Martínez weiter auf Ronaldo als zentralen Baustein seines Plans, den ersten Weltmeistertitel nach Portugal zu holen. Wie Messi nimmt auch Cristiano Ronaldo zum sechsten Mal an einer WM-Endrunde teil - und es dürfte seine letzte Chance auf den größten aller Titel sein.
(C)Getty Images
Guillermo Ochoa (Mexiko)
Neben Messi und Ronaldo wird diesen Sommer ein dritter Spieler zum sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft auflaufen. Die Teilnahme von Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa galt jedoch lange als unsicher.
Der erfahrene Keeper bestritt für Mexiko mehr als 150 Länderspiele, stand seit dem Finale der CONCACAF Nations League im März 2024 jedoch nur einmal für El Tri auf dem Platz, weshalb kaum jemand mit seiner Nominierung durch Trainer Javier Aguirre rechnete. Als sich Stammtorhüter Angel Malagon im März die Achillessehne riss, erhielt Ochoa die Chance, mit 40 Jahren ins Aufgebot zurückzukehren.
Seine wechselvolle Karriere führte ihn zu Vereinen in Spanien, Italien, Frankreich, Portugal und Belgien; die letzte Saison spielte er für AEL Limassol auf Zypern. Ochoa kündigte an, nach der WM zurückzutreten. Damit endet die Karriere eines Torhüters, der seit zwei Jahrzehnten bei großen Turnieren eine Konstante ist.
Getty Images
Manuel Neuer (Deutschland)
Ochoa ist nicht der einzige legendäre Torhüter mit einer unerwarteten Nominierung. Marc-Andre ter Stegen fiel in den vergangenen zwei Jahren immer wieder verletzt aus, und Zweifel an den Leistungen des Stammkeepers Oliver Baumann blieben. Deshalb holte Bundestrainer Julian Nagelsmann Manuel Neuer aus dem Länderspiel-Ruhestand zurück, damit er noch einmal bei einem großen Turnier helfen kann.
Neuer zählte zu jenen Routiniers, die nach der EM 2024 ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatten. Nach einer weiteren Saison mit starken Leistungen für den FC Bayern überredete der Verband ihn jedoch, im Alter von 40 Jahren noch einmal bei seiner fünften WM anzutreten.
Nagelsmann bestätigte, dass Neuer in Nordamerika als Nummer eins aufläuft, wo das DFB-Team ein drittes Aus nach der Gruppenphase in Serie verhindern will.
Getty Images
Luka Modric (Kroatien)
Mit 40 Jahren ist Luka Modric nach Ronaldo der zweitälteste Feldspieler dieses Turniers und möchte seiner Karriere ein letztes Kapitel hinzufügen. 2018 führte er Kroatien ins erste Finale der Geschichte, das Frankreich gewann; 2022 war er am Erreichen des dritten Platzes beteiligt.
Nach seinem Abschied von Real Madrid wechselte Modric im vergangenen Sommer zur AC Mailand. Nun bestreitet er seine fünfte WM-Endrunde und kann als erst vierter Spieler die Marke von 200 Länderspielen erreichen (vorausgesetzt, Messi wird der dritte Spieler – der Argentinier hat derzeit 198 Einsätze, Modric 197).
Getty Images
Edin Džeko (Bosnien und Herzegowina)
Im Gegensatz zu Messi, Ronaldo und Modric hätte man es Edin Dzeko nachsehen können, wenn er geglaubt hätte, seine WM-Karriere sei schon vorbei – Bosnien und Herzegowina hatte sich seit dem einzigen Auftritt 2014 nicht mehr für ein großes Turnier qualifiziert. Doch Dzeko beflügelte seine Landsleute noch einmal und besiegte mit ihnen Italien in den UEFA-Playoffs. So läuft er nun als 40-Jähriger in Nordamerika auf.
Dzeko steht kurz vor seinem 150. Länderspiel und hat dabei mehr als 70 Tore erzielt. Seit seinem Wechsel zu Schalke im Januar trifft er weiter regelmäßig und half dem Klub beim Wiederaufstieg in die Bundesliga. Der frühere Stürmer von Manchester City und Inter Mailand hat bei großen Turnieren selten gespielt, deshalb ist der Abschied auf der größten Bühne eine tolle Sache für ihn und sein Land.
(C)Getty Images
Son Heung-min (Südkorea)
Bei dieser Weltmeisterschaft könnten sich viele Teams von ihren größten Spielern verabschieden - und auch Südkorea könnte dazu gehören, falls Son Heung-min nach 2026 nicht weitermacht.
Son, der im Juli 34 Jahre alt wird, hat zwar noch etwas Zeit in seiner Karriere, doch das Kapitänsamt und die hohen Erwartungen seiner fußballverrückten Heimat lasten schwer auf ihm. Nachdem er Europa verlassen hat, um zum LAFC in die MLS zu wechseln, könnte die Tottenham-Legende bis zum Turnierende zum Schluss kommen, schon alles für Südkorea gegeben zu haben.
Getty Images
Mohamed Salah (Ägypten)
Mohamed Salah ist nur wenige Tage älter als Son und ist ebenfalls für viele der beste Spieler der Fußballgeschichte seines Landes. Seit Jahren trägt er Ägyptens Team fast im Alleingang. Diesmal hatte er zwar etwas Hilfe, etwa durch Omar Marmoush von Manchester City, doch die Pharaonen setzen in Nordamerika erneut auf Salah als Antreiber, obwohl seine Form bei Liverpool in den vergangenen zwölf Monaten stark nachgelassen hat.
Er wird mit extra Motivation auftreten, denn 2018 beendete eine Schulterverletzung aus dem Champions-League-Finale seinen ersten WM-Auftritt vorzeitig.
Da nach seinem Abschied von der Anfield Road ein Wechsel nach Saudi-Arabien im Raum steht, dürfte Salah seine Karriere in den kommenden Jahren ausklingen lassen. Dass er seine Länderspielkarriere nach diesem Sommer fortsetzt, erscheint aktuell unrealistisch.
Getty Images
Sadio Mane (Senegal)
Sadio Mane prägte in den vergangenen zehn Jahren das erfolgreiche Team Senegals. Kurz vor der Weltmeisterschaft wurde der Stürmer 34 Jahre alt, daher könnte es seine letzte Chance sein, sein Land bei einem WM-Turnier anzuführen.
Der frühere Flügelspieler von Liverpool und Bayern München verwandelte 2021 den entscheidenden Elfmeter, der Senegal den ersten Afrika-Cup-Titel brachte, und führte die Löwen von Teranga zu zwei WM-Teilnahmen in Serie, obwohl er 2022 wegen einer Verletzung aussetzen musste.
Sein Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien hat ihn aus dem Blick der Fans aus Europa gebracht, doch er läuft weiter für sein Land auf und führt die Mannschaft immer noch als Kapitän an. Talente wie Ismaila Sarr und Illiman Ndiaye entwickeln sich um ihn herum zu starken Spielern, Manes Führungsstärke und Erfahrung sind aber immer noch gefragt und könnten Senegal 2026 weit bringen.
(C)Getty Images
Riyad Mahrez (Algerien)
Riyad Mahrez komplettiert das Trio der Champions-League- und Premier-League-Sieger aus Afrika und zählt zu den talentiertesten Spielern, die der Kontinent hervorgebracht hat. Mit 35 Jahren beeindrucken seine Dribblings und seine Ballannahme Fans und Teamkollegen noch immer, und viele halten einen gebührenden Abschied von der internationalen Bühne für verdient.
Für einen Spieler seines Kalibers ist es bemerkenswert, dass er bisher nur einmal bei einer Weltmeisterschaft spielte: 2014 in Brasilien. Seitdem konnte sich Algerien nicht mehr qualifizieren. Dieser Sommer bietet Mahrez die Gelegenheit, endlich auf der Weltbühne zu glänzen, während er seine Karriere in Saudi-Arabien bei Al-Ahli ausklingen lässt.
Getty Images
Kevin De Bruyne (Belgien)
Mahrez’ früherer Teamkollege bei Manchester City, Kevin De Bruyne, erlebte nach seinem Wechsel vom Etihad Stadium eine von Verletzungen geprägte erste Saison bei Napoli. Angesichts seines 35. Geburtstags Ende dieses Monats fürchten Beobachter, dass sein Körper ihn im Stich lassen könnte.
Ist er fit, zählt er weiterhin zu den vielseitigsten Spielmachern der Welt und traut sich zu, Belgien noch einmal zu führen, während die letzten Akteure der viel gelobten "Goldenen Generation" auf der Suche nach einem Titel sind.
Rudi Garcias Kader befindet sich im Umbruch, doch De Bruyne bleibt der Schlüsselspieler, der mit einem präzisen Pass Abwehrreihen aufreißt oder aus der Distanz trifft. Bleibt er gesund, könnten die Roten Teufel im Sommer zum Geheimfavoriten werden.
Getty Images
Virgil van Dijk (Niederlande)
Virgil van Dijk wurde im Alter immer besser. Und auch wenn er während der Weltmeisterschaft 35 Jahre alt wird, wird er doch im Turnier für die Niederlande eine entscheidende Rolle spielen.
Der erfahrene Verteidiger ist der Grundpfeiler, auf dem Liverpool zu einer der gefürchtetsten Mannschaften Europas wurde, wobei einige gegnerische Stürmer sogar so weit gingen, bewusst den Duelle mit Van Dijk aus dem Weg zu gehen, aus Angst, sich zu blamieren.
Zugegeben: Die vergangene Saison war nicht Van Dijks beste. Bei Liverpool fürchtet man, dass der Reds-Kapitän an Schnelligkeit verloren hat und sein defensives Gespür nicht mehr so gut wie früher ist. Die niederländischen Fans hoffen dennoch, dass ihr Kapitän bei seiner zweiten und wahrscheinlich letzten Weltmeisterschaft wieder zu alter Stärke findet.
Getty Images
James Rodriguez (Kolumbien)
James Rodriguez, Star der Weltmeisterschaft 2014, wird im Juli 35 Jahre alt, doch für kolumbianische Fans ist seine Präsenz in Nordamerika unverzichtbar. Vor zwölf Jahren verblüffte er die Welt mit einer der legendärsten individuellen Leistungen bei einer WM, die ihm den Wechsel zu Real Madrid einbrachte. Seitdem tat er sich oft schwer, fit zu bleiben.
Verletzungen begleiteten seine Karriere, deshalb nimmt er seit Jahren nur kurze Vereinsengagements wie zuletzt bei Minnesota United in der MLS wahr, um sich fit zu halten und seine Kräfte für die Länderspiele zu schonen.
Er verdankt seine Karriere einer Weltmeisterschaft - und ein letztes spannendes Kapitel auf der größten Bühne wäre für eines der bekanntesten Gesichter der Weltmeisterschaften nur passend.
Getty Images
Neymar (Brasilien)
Neymar und die WM 2026 - darüber wurde einiges geschrieben und spekuliert. Der Rekordtorschütze der Selecao hat seit seinem Kreuzbandriss im Oktober 2023 kein Länderspiel mehr bestritten. Und da Coach Carlo Ancelotti ihn nach seiner Amtsübernahme im September ignorierte, schien jede Hoffnung Neymars auf ein letztes großes Turnier dahin zu sein.
Nachdem sich mehrere Stürmer verletzt hatten, nominierte Ancelotti Neymar in letzter Minute. Die Fans jubelten. Welche Rolle Ancelotti dem 34-Jährigen in Nordamerika gibt, bleibt offen, denn Neymar muss zuerst seine Fitness unter Beweis stellen. Nur wenige Tage nach seiner Nominierung zog er sich erneut eine Verletzung zu.
Sein Körper bereitet ihm immer wieder Probleme, daher erscheint eine Teilnahme an der WM 2030 unrealistisch. Es ist also wohl seine letzte Chance, Brasilien den sechsten Stern zu holen.
Getty Images
Harry Kane (England)
Harry Kane steht womöglich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mit 32 Jahren erzielte er mehr als 60 Tore für den FC Bayern München in der vergangenen Saison und zählt weiterhin zu den torgefährlichsten Stürmern Europas. Zudem ist er Englands Rekordtorschütze.
Es ist also denkbar, dass er bis zur Weltmeisterschaft 2030 weiterspielt. Die Fans der Three Lions hoffen darauf, weil die möglichen Nachfolger in der Offensive deutlich schwächer sind. Doch die Europameisterschaft 2028, die England ausrichtet, könnte für Kane der perfekte Zeitpunkt sein, seine Länderspielkarriere zu beenden.
Da das Turnier im eigenen Land stattfindet, könnte es für Spieler wie Jordan Pickford, John Stones und vielleicht sogar Marcus Rashford die letzte Weltmeisterschaft sein – und die Chance, sich dann in zwei Jahren vor den eigenen Fans zu verabschieden, könnte ein verlockendes Angebot für Kane und Co. sein.
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.