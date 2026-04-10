"Lass die mal sausen und mach was anderes": Max Eberl kontert Oliver Kahn wegen WM-Ratschlag für Jamal Musiala vom FC Bayern München

Kahn hatte im Fußballtalk "Triple" bei Sky gesagt, Musiala "sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein." Nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer und seiner Rückkehr Mitte Januar sucht der Nationalspieler weiter nach seiner Form.

"Wir wussten, die Reintegration wird Zeit benötigen, sowohl physisch, aber auch für den Kopf", erklärte Eberl. Musiala müsse wieder den "Mut" finden, in ein Spiel zu gehen "ohne drüber nachzudenken, zwickts jetzt da unten, kommt vielleicht einer, der mich von hinten tackelt. Das sind alles Prozesse." In der Bundesliga kam Musiala nach seinem Comeback zu neun Einsätzen (ein Tor, zwei Vorlagen).