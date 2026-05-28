Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

Lange Pause für Neymar! Teamarzt verkündet Schocknachricht vor WM-Auftakt von Brasilien

Brasilien - Marokko
Brasilien
Weltmeisterschaft
Neymar

Die Verletzungsprobleme um Neymar reißen nicht ab - nun hat der Teamarzt der Selecao eine Diagnose verkündet, die die Fans zittern lässt.

Superstar Neymar droht nach einem erneuten Rückschlag für den WM-Auftakt der brasilianischen Nationalmannschaft auszufallen.

  • Neymar an der Wade verletzt

    Wie der Teamarzt der Selecao am Donnerstag mitteilte, hat sich der Rückkehrer eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen und muss zwei bis drei Wochen pausieren. Brasilien startet am 14. Juni (0.00 Uhr MESZ) gegen Marokko in die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

    • Werbung

  • Neymar hat seit 2023 nicht mehr für Brasilien gespielt

    Die Berufung von Neymar war monatelang das größte Fragezeichen vor der Nominierung beim fünfmaligen Weltmeister gewesen. Seit einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 hat der 34 Jahre alte Rekordtorschütze (79 Tore in 128 Länderspielen) nicht mehr für Brasilien gespielt.

  • Brasilien trifft zum WM-Auftakt auf Marokko

    Die Vorbereitungsspiele der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Sonntag gegen Panama und am 6. Juni gegen Ägypten in Cleveland wird Neymar definitiv verpassen. Ob er rechtzeitig für die Partie gegen Marokko fit wird, ist fraglich - weitere Gegner in der Gruppe C sind Schottland und Haiti. Brasilien wartet seit dem Titelgewinn 2002 auf den sechsten Triumph.

Weltmeisterschaft
Brasilien crest
Brasilien
BRA
Marokko crest
Marokko
MAR