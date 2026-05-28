Lange Pause für Neymar! Teamarzt verkündet Schocknachricht vor WM-Auftakt von Brasilien

Die Vorbereitungsspiele der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Sonntag gegen Panama und am 6. Juni gegen Ägypten in Cleveland wird Neymar definitiv verpassen. Ob er rechtzeitig für die Partie gegen Marokko fit wird, ist fraglich - weitere Gegner in der Gruppe C sind Schottland und Haiti. Brasilien wartet seit dem Titelgewinn 2002 auf den sechsten Triumph.