Superstar Neymar droht nach einem erneuten Rückschlag für den WM-Auftakt der brasilianischen Nationalmannschaft auszufallen.
Lange Pause für Neymar! Teamarzt verkündet Schocknachricht vor WM-Auftakt von Brasilien
Neymar an der Wade verletzt
Wie der Teamarzt der Selecao am Donnerstag mitteilte, hat sich der Rückkehrer eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen und muss zwei bis drei Wochen pausieren. Brasilien startet am 14. Juni (0.00 Uhr MESZ) gegen Marokko in die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).
Neymar hat seit 2023 nicht mehr für Brasilien gespielt
Die Berufung von Neymar war monatelang das größte Fragezeichen vor der Nominierung beim fünfmaligen Weltmeister gewesen. Seit einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 hat der 34 Jahre alte Rekordtorschütze (79 Tore in 128 Länderspielen) nicht mehr für Brasilien gespielt.
Brasilien trifft zum WM-Auftakt auf Marokko
Die Vorbereitungsspiele der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Sonntag gegen Panama und am 6. Juni gegen Ägypten in Cleveland wird Neymar definitiv verpassen. Ob er rechtzeitig für die Partie gegen Marokko fit wird, ist fraglich - weitere Gegner in der Gruppe C sind Schottland und Haiti. Brasilien wartet seit dem Titelgewinn 2002 auf den sechsten Triumph.