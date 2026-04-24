"Er hat selbst mit diesen Dingen geprahlt": Schwere Vorwürfe gegen Lamine Yamal vom FC Barcelona:

"Es ist unglaublich, dass sich Lamine Yamal heute beim Schießen eines Elfmeters verletzt hat. Und lassen wir die Ironie oder den Humor einmal beiseite, es ist absolut real: Er hat sich beim Schießen eines Elfmeters verletzt", so der Argentinier.

Yamal hatte wenige Stunden vor seiner Verletzung noch ein Foto auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, welches ihn Fast-Food-essend in einem Privatjet zeigt. Offenbar erlaubte sich der 18-Jährige am Montagabend einen kurzen Abstecher nach Madrid, um dort den Laureus World Sports Awards beizuwohnen.

Für Furlanich ein weiterer Beweis für disziplinloses und verantwortungsloses Verhalten: "Ein Fußballer, der vor weniger als 48 Stunden noch scherzhaft Fast Food aß, während er in den frühen Morgenstunden mit einem Privatflugzeug ankam - 48 Stunden vor einem Spiel. Ich glaube, dass all das kein Zufall ist, dass es nicht etwas ist, das zufällig passiert und letztlich das Ergebnis von Unglück oder Pech ist", schimpfte er.

Insgesamt bekomme Yamal zu wenig Regenerationszeit, was die Verletzungsanfälligkeit erhöhe. "Es hat mit den Folgen zu tun, dass man sich wahrscheinlich nicht wohlfühlt, sich nicht gut ausruht, nicht auf sich achtet, Risiken eingeht und schließlich das passiert, was passiert ist. Es ist kein gestohlenes Foto; er selbst hat mit diesen Dingen geprahlt", so Furlanich.