Der Fernsehmoderator Juan Furlanich erklärte in einem Interview mit dem Portal Futbol Total, dass Yamal aufgrund seines Handelns die Verletzung in gewisser Weise selbst zu verantworten habe.
"Er hat selbst mit diesen Dingen geprahlt": Schwere Vorwürfe gegen Lamine Yamal vom FC Barcelona:
Spaß beiseite: "Er hat sich beim Schießen eines Elfmeters verletzt!"
"Es ist unglaublich, dass sich Lamine Yamal heute beim Schießen eines Elfmeters verletzt hat. Und lassen wir die Ironie oder den Humor einmal beiseite, es ist absolut real: Er hat sich beim Schießen eines Elfmeters verletzt", so der Argentinier.
Yamal hatte wenige Stunden vor seiner Verletzung noch ein Foto auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, welches ihn Fast-Food-essend in einem Privatjet zeigt. Offenbar erlaubte sich der 18-Jährige am Montagabend einen kurzen Abstecher nach Madrid, um dort den Laureus World Sports Awards beizuwohnen.
Für Furlanich ein weiterer Beweis für disziplinloses und verantwortungsloses Verhalten: "Ein Fußballer, der vor weniger als 48 Stunden noch scherzhaft Fast Food aß, während er in den frühen Morgenstunden mit einem Privatflugzeug ankam - 48 Stunden vor einem Spiel. Ich glaube, dass all das kein Zufall ist, dass es nicht etwas ist, das zufällig passiert und letztlich das Ergebnis von Unglück oder Pech ist", schimpfte er.
Insgesamt bekomme Yamal zu wenig Regenerationszeit, was die Verletzungsanfälligkeit erhöhe. "Es hat mit den Folgen zu tun, dass man sich wahrscheinlich nicht wohlfühlt, sich nicht gut ausruht, nicht auf sich achtet, Risiken eingeht und schließlich das passiert, was passiert ist. Es ist kein gestohlenes Foto; er selbst hat mit diesen Dingen geprahlt", so Furlanich.
- AFP
Yamal verletzt sich im Spiel gegen Celta Vigo
Yamal hatte sich beim Ligaspiel des FC Barcelona am Mittwochabend gegen Celta Vigo verletzt. In der Folge stand sogar ein vorzeitiges Aus bei WM mit Spanien im Raum, die Katalanen gaben wenige später allerdings vorerst Entwarnung.
Yamals Verletzung werde "konservativ behandelt", teilte der Klub am Donnerstag mit: "Lamine Yamal wird den Rest der Saison verpassen und voraussichtlich zur Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung stehen." Die WM beginnt am 11. Juni, Yamal könnte bei einer Genesung ohne Komplikationen gerade rechtzeitig fit werden.
Der 18-Jährige meldete sich am Donnerstag in den Sozialen Medien zu Wort. "Diese Verletzung hat mich genau in dem Moment außer Gefecht gesetzt, in dem ich am liebsten dabei gewesen wäre. Es schmerzt unendlich", schrieb Yamal: "Es tut weh, nicht an der Seite meiner Teamkollegen kämpfen zu können, nicht helfen zu können, wenn die Mannschaft mich braucht." Er werde sein Team nun von der Seitenlinie aus unterstützen und anfeuern: "Das ist nicht das Ende, sondern nur eine Pause. Ich werde stärker und motivierter denn je zurückkommen."
Lamine Yamal: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 45
- Tore: 24
- Assists: 18
- Minuten: 3702
- Karten: 6 x Gelb
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.