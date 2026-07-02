Lamine Yamal offenbart eine ungeahnte Schwäche! Spaniens Schwachpunkt knackt einen 36 Jahre alten Rekord

Erste WM-Teilnahme seit 1998, erster WM-Sieg seit 1990, erstes WM-K.o.-Spiel seit 1954: Für Österreich war das Turnier in Nordamerika 2026 schon vor dem Sechzehntelfinale gegen Spanien historisch, zu einem Wunder von Los Angeles sollte es nach dem Wahnsinn von Kansas City gegen Algerien aber nicht reichen. Hochverdient verlor das ÖFB-Team mit 0:3 gegen Spanien.

Dabei unterstrich immerhin Konrad Laimer seinen Status als vielseitigster Spieler des Turniers. In der Gruppenphase spielte der 29-Jährige vom FC Bayern einmal auf der Zehn, einmal im rechten Mittelfeld und einmal als Linksverteidiger. Dort bot ihn Trainer Ralf Rangnick zunächst auch gegen Spanien auf, wo es Laimer mit Spaniens 18-jährigem Wunderstürmer Lamine Yamal zu tun bekam.

Die beiden lieferten sich etliche Duelle. Yamal tunnelte Laimer in der ersten Halbzeit zweimal, überlief und überdribbelte ihn mehrmals. Mit körperbetontem Zweikampfverhalten fand Laimer aber regelmäßig zurück in die Zweikämpfe. Etwa in Minute 11, als Yamal nach einem intensiven Duell vergeblich einen Elfmeter forderte. In der 58. blockte Laimer einen Abschluss von Yamal. An Spaniens Toren hatte Yamal keinen Anteil, die entstanden jeweils über die linke Angriffsseite mit dem Aktivposten Marc Cucurella. In der Schlussphase wechselte Laimer übrigens auf die rechte Seite.