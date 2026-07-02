Mikel Oyarzabal brachte Spanien in Minute 36 in Führung. Für die Entscheidung sorgten Pedro Porro (66.) und abermals Oyarzabal (89.).
Lamine Yamal offenbart eine ungeahnte Schwäche! Spaniens Schwachpunkt knackt einen 36 Jahre alten Rekord
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Vier Positionen in vier Spielen! Konrad Laimer stellt seine Vielseitigkeit zur Schau
Erste WM-Teilnahme seit 1998, erster WM-Sieg seit 1990, erstes WM-K.o.-Spiel seit 1954: Für Österreich war das Turnier in Nordamerika 2026 schon vor dem Sechzehntelfinale gegen Spanien historisch, zu einem Wunder von Los Angeles sollte es nach dem Wahnsinn von Kansas City gegen Algerien aber nicht reichen. Hochverdient verlor das ÖFB-Team mit 0:3 gegen Spanien.
Dabei unterstrich immerhin Konrad Laimer seinen Status als vielseitigster Spieler des Turniers. In der Gruppenphase spielte der 29-Jährige vom FC Bayern einmal auf der Zehn, einmal im rechten Mittelfeld und einmal als Linksverteidiger. Dort bot ihn Trainer Ralf Rangnick zunächst auch gegen Spanien auf, wo es Laimer mit Spaniens 18-jährigem Wunderstürmer Lamine Yamal zu tun bekam.
Die beiden lieferten sich etliche Duelle. Yamal tunnelte Laimer in der ersten Halbzeit zweimal, überlief und überdribbelte ihn mehrmals. Mit körperbetontem Zweikampfverhalten fand Laimer aber regelmäßig zurück in die Zweikämpfe. Etwa in Minute 11, als Yamal nach einem intensiven Duell vergeblich einen Elfmeter forderte. In der 58. blockte Laimer einen Abschluss von Yamal. An Spaniens Toren hatte Yamal keinen Anteil, die entstanden jeweils über die linke Angriffsseite mit dem Aktivposten Marc Cucurella. In der Schlussphase wechselte Laimer übrigens auf die rechte Seite.
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Lamine Yamal offenbart bei der WM eine große Schwäche - und läuft der Superstar-Musik hinterher
Spaniens Führung erzielte Mikel Oyarzabal, der im Vergleich zu seinen spektakulären Mitspielern blasse, im System von Trainer Luis de la Fuente dafür umso wichtigere Mittelstürmer. Für das 2:0 sorgte Pedro Porro per Kopf, ehe Oyarzabal den Doppelpack schnürte. Er steht nun bei vier Toren in diesem Turnier.
Spaniens Gesichter vom EM-Triumph 2024 warten derweil weiter auf ihren großen WM-Durchbruch. Yamal hält bis dato bei einem Tor gegen Saudi-Arabien, gegen Österreich rieb er sich in den Duellen mit Laimer auf und zeigte einige spektakuläre Dribblings, trat aber letztlich wiederholt als Chancentod in Erscheinung. Seine sechs Abschlüsse hatten zusammengerechnet einen xG-Wert von 0,81, in der 45.+2 und 85. vergab er große Chancen. Yamals einst kongenialer Partner Nico Williams wurde in den drei Gruppenspielen jeweils nur eingewechselt, verzeichnete dabei keinen Scorerpunkt und fehlte gegen Österreich angeschlagen.
Im Schaulaufen der Superstars hinken die beiden talentiertesten Spanier der internationalen Konkurrenz um Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Michael Olise und Konsorten somit noch deutlich hinterher. Zu ihrer Verteidigung: Beide verpassten den Saisonendspurt mit ihren Klubs verletzt und meldeten sich erst kurz vor dem WM-Start fit.
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Unai Simon knackt 36 Jahre alte WM-Bestmarke
David Raya vom englischen Meister FC Arsenal? Joan Garcia vom spanischen Meister FC Barcelona? Nein, Luis de la Fuente setzt im Tor entgegen aller Ratschläge diverser Experten und entgegen des Wunsches der meisten Fans konsequent auf Unai Simon von Athletic Bilbao. Vor dem Turnier wurde Simon als Spaniens vermeintlicher Schwachpunkt ausgemacht, nun stellte er mal eben einen WM-Rekord auf.
Nach dem 3:0-Sieg gegen Österreich ist Simon seit 519 WM-Minuten ohne Gegentor. Damit überbot Simon den bisherigen Bestwert der italienischen Torhüter-Ikone Gianluca Zenga, der bei der WM 1990 517 Minuten lang kein Gegentor kassiert hatte. Bei einem WM-Spiel letztmals hinter sich greifen musste Simon in der Gruppenphase 2022 gegen Japan, beim anschließenden Achtelfinal-Aus gegen Marokko im Elfmeterschießen hatte es nach 120 Minuten 0:0 gestanden. Bei dieser WM ist Spanien neben Mexiko die einzige Mannschaft ohne Gegentor.
Zurückzuführen ist Simons Serie jedoch weniger auf grandiose Paraden seinerseits, sondern viel eher auf Spaniens grundsätzlich solide Abwehrarbeit. In der Gruppenphase war Simon gegen die Kap Verde und Saudi-Arabien nicht beschäftigt. Gegen Uruguay wackelte er sogar, jedoch folgenlos. Im Sechzehntelfinal-Duell mit Österreich wurde Simon erneut nicht geprüft.
Ganz anders als sein Gegenüber Alex Schlager: Bei den Gegentoren war Österreichs Keeper machtlos, dafür parierte er einen Schuss von Oyarzabal in Minute 33 grandios und rettete in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gleich zweimal. Erst lenkte er einen direkten Freistoß von Alex Baena an die Latte, dann war er bei einem Abschluss von Yamal aus kurzer Distanz zur Stelle.
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.