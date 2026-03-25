Für den ehemaligen kroatischen Nationalspieler Ivan Rakitic ist Offensiv-Allrounder Raphinha bei seinem Ex-Klub FC Barcelona der wichtigste Akteur.
Lamine Yamal ist es nicht! Für Ivan Rakitic macht ein anderer Spieler beim FC Barcelona den Unterschied
"Wenn ich alle Dinge berücksichtige, dann wirkt er auf mich wie der Spieler, der den stärksten Einfluss auf die Mannschaft hat", erklärte Rakitic laut Mundo Deportivo bei der 'Legends Trophy' in Mailand.
Der einstige Stratege, der bei Barcas letztem Champions-League-Sieg 2015 Leistungsträger war, führte zu Raphinha weiter aus: "Natürlich wird eine Menge über Pedri und Lamine Yamal geredet. Aber für mich gibt es ein Barca mit und ein Barca ohne Raphinha."
- Getty
Raphinha blüht unter Hansi Flick auf
Raphinha kam 2022 für knapp 60 Millionen Euro Ablöse von Leeds United zu Barca, trumpfte dort aber längst nicht immer so auf, wie er es heute tut. Der 29 Jahre alte Brasilianer wollte Katalonien zwischenzeitlich verlassen, doch die Ankunft von Cheftrainer Hansi Flick im Sommer 2024 änderte seine Situation grundlegend. Mittlerweile ist er einer der Kapitäne der Mannschaft und unumstrittener Stammspieler.
Zu Raphinhas Vorzügen gehört die Vielseitigkeit, er kann im offensiven Mittelfeld und auf den Außenbahnen alle Positionen bekleiden. Flick lobte seinen Schützling mehrfach öffentlich und schwärmte unter anderem, dieser sei "unglaublich". Nach dem Gewinn der Supercopa gegen Erzrivale Real im Januar meinte der Ex-Bundestrainer: "Raphinha bringt für uns so viel Intensität auf den Platz und genau das brauchen wir."
Raphinhas Leistungsdaten seit Hansi Flick bei Barca Cheftrainer ist
Spiele 88 Tore 53 Assists 34 Titel 4
Platz fünf beim Ballon d'Or: Raphinha ist enttäuscht
Wie von Rakitic angedeutet fliegt Raphinha in der Öffentlichkeit im Gegensatz zu Mitspielern wie Dribbelkünstler Yamal oft unter dem Radar und geht bei wichtigen Auszeichnungen in der Regel leer aus. Ein Umstand, dem er nach Platz fünf beim Ballon d'Or auch öffentlich Luft machte. Nachdem Landsmann Neymar diese Platzierung als "Unverschämtheit" bezeichnet hatte, sagte Raphinha bei Sofascore: "Ich war enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Ich habe erwartet, zumindest unter den Top drei zu sein." Zwar habe er gewusst, dass die Champions League bei der Wahl stark gewichtet werde, doch zufrieden sei er mit dem Ergebnis nicht gewesen.
Besonders deutlich wurde der Flügelspieler bei der Frage nach seiner persönlichen Einschätzung: "Ich würde mich selbst auf den ersten Platz setzen." Für ihn sei es problematisch, dass eine individuelle Auszeichnung faktisch von einem einzigen Wettbewerb abhänge. "Meiner Ansicht nach kann eine individuelle Auszeichnung nicht auf einem einzigen Wettbewerb basieren", erklärte Raphinha und ergänzte selbstbewusst: "Wenn es wirklich um die Saison insgesamt gegangen wäre, dann hätte ich die Auszeichnung gewinnen müssen."
- Getty Images
Nach der Länderspielpause ist Raphinha nun wieder bei Barca gefordert. In der Champions League kommt es im Viertelfinale zum spanischen Duell mit Atletico Madrid. Die Rojiblancos warfen den Titelverteidiger in dieser Saison bereits aus der Copa del Rey (4:0, 0:3).
Rakitic erwartet eine schwere Aufgabe: "Das ist immer schwierig. Da treffen zwei Teams aufeinander, die sich sehr gut kennen. Ich denke, Hansi Flick und Diego Simeone (Atleticos Trainer, d.Red.) werden ihre Mannschaft sehr gut vorbereiten." Er hoffe, dass Barca weiterkommt, "aber es wird hart", so der Vize-Weltmeister von 2018.
- AFP
Das Champions-League-Duell steht bevor
Barcelona trifft im Viertelfinale der Champions League ebenfalls auf Atlético Madrid, nachdem man bereits in der Copa del Rey gegen die Mannschaft von Diego Simeone ausgeschieden ist. Es ist eine Begegnung, die Flicks taktisches Geschick erneut gegen die gewohnte Hartnäckigkeit von Simeone auf die Probe stellen wird. Rakitic, der genau weiß, was es braucht, um auf europäischer Ebene erfolgreich zu sein, erwartet ein taktisches Schachspiel zwischen den beiden Trainern, wenn sie nach der Länderspielpause erneut aufeinandertreffen.
"Es ist immer schwierig, das sind Mannschaften, die sich sehr gut kennen", fügte Rakitic hinzu. "Ich denke, sowohl Hansi Flick als auch Simeone werden ihre Mannschaften gut vorbereiten. Ich glaube, wir werden ein großartiges Champions-League-Spiel erleben. Ich hoffe, dass Barca weiterkommt, aber ich denke, es wird ziemlich schwer werden."
Die nächsten Spiele des FC Barcelona
4. April: Atletico Madrid (A, LaLiga)
8. April: Atletico Madrid (H, Champions League)
11. April: Espanyol (H, LaLiga)
14. April: Atletico Madrid (A, Champions League)
19. April: FC Getafe (A, LaLiga)