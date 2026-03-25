Lamine Yamal ist es nicht! Für Ivan Rakitic macht ein anderer Spieler beim FC Barcelona den Unterschied

Wie von Rakitic angedeutet fliegt Raphinha in der Öffentlichkeit im Gegensatz zu Mitspielern wie Dribbelkünstler Yamal oft unter dem Radar und geht bei wichtigen Auszeichnungen in der Regel leer aus. Ein Umstand, dem er nach Platz fünf beim Ballon d'Or auch öffentlich Luft machte. Nachdem Landsmann Neymar diese Platzierung als "Unverschämtheit" bezeichnet hatte, sagte Raphinha bei Sofascore: "Ich war enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Ich habe erwartet, zumindest unter den Top drei zu sein." Zwar habe er gewusst, dass die Champions League bei der Wahl stark gewichtet werde, doch zufrieden sei er mit dem Ergebnis nicht gewesen.

Besonders deutlich wurde der Flügelspieler bei der Frage nach seiner persönlichen Einschätzung: "Ich würde mich selbst auf den ersten Platz setzen." Für ihn sei es problematisch, dass eine individuelle Auszeichnung faktisch von einem einzigen Wettbewerb abhänge. "Meiner Ansicht nach kann eine individuelle Auszeichnung nicht auf einem einzigen Wettbewerb basieren", erklärte Raphinha und ergänzte selbstbewusst: "Wenn es wirklich um die Saison insgesamt gegangen wäre, dann hätte ich die Auszeichnung gewinnen müssen."