Lamine Yamal hat vor Barcelonas Rückspiel gegen Atletico einen großen Wunsch: "Schauen wir mal, ob Cholo mir einen Gefallen tut"

Die Katalanen müssen am Dienstagabend im Metropolitano die Scharte einer 0:2-Hinspielniederlage auswetzen. "Wir haben viele Spieler, die in der Lage sind, Dinge umzudrehen und darum habe ich großes Vertrauen in unsere Mannschaft", sagte der Europameister am Montag vor der mit Spannung erwarteten Partie.

Zweifelsohne ist Yamal aber einer der ganz großen Unterschiedsspieler im Team von Cheftrainer Hansi Flick. Das zeigt sich auch darin, dass der dribbelstarke Rechtsaußen in Spielen gegen Atletico meist gedoppelt wird. Herausfordernd sagte er dazu in Richtung von Rojiblancos-Coach Diego Simeone: "Ich fühle mich großartig und ich hoffe, dass ich den Unterschied machen kann. Schauen wir mal, ob Cholo mir einen Gefallen tut und es wagt, mich Eins-gegen-Eins spielen zu lassen. Ich hoffe darauf."

Dass vor dem Showdown viele Augen auf ihn gerichtet sind, stört den 18-Jährigen nicht: "Ich habe das Glück, dass ich schon immer viel Verantwortung übernehmen musste. Ich denke darüber nicht groß nach, sondern sehe es als Verpflichtung und nicht als Problem. Das Vertrauen, das meine Mitspieler in mich haben, ist Gold wert."