Lamine Yamal, Gilberto Mora und Co.: Elf NXGN-Wunderkinder, die bei der WM 2026 glänzen könnten

Lamine Yamal ist nicht nur ein herausragender Teenager bei der diesjährigen Weltmeisterschaft, sondern er kann in Nordamerika auch zum besten Spieler des Turniers werden – so talentiert ist der Flügelspieler von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft. Seit er als 16-Jähriger sein Länderspieldebüt mit einem atemberaubenden Tor gegen Georgien feierte, ist Lamine Yamal für Trainer Luis de la Fuente eine feste Größe.

Er hat gezeigt, dass ihn ein großes Turnier nicht einschüchtert. Bei der EM 2024 sorgte er für Aufsehen, als Spanien in Deutschland triumphierte und den Titel holte. Sein Führungstreffer gegen Frankreich im Halbfinale war ein Augenschmaus, und seine aktuelle Form im Verein deutet darauf hin, dass in diesem Sommer noch viel mehr folgt.

Der einzige Wermutstropfen? Im April verletzte er sich am Oberschenkel und fällt mindestens für das Auftaktspiel Spaniens aus; vielleicht sogar länger. De la Fuentes Team dürfte auch ohne sein Wunderkind die K.o.-Runde erreichen, doch wie fit ist Lamine Yamal bei seiner Rückkehr? Die Antwort könnte entscheidend dafür sein, ob er sechs Tage nach seinem 19. Geburtstag den Weltmeisterpokal in die Höhe strecken kann.