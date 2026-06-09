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World Cup NXGN GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Lamine Yamal, Gilberto Mora und Co.: Elf NXGN-Wunderkinder, die bei der WM 2026 glänzen könnten

Weltmeisterschaft
NXGN
L. Yamal
P. Cubarsi
A. Bouaddi
G. Mora
L. Vuskovic
Spanien
Mexiko
Schottland
K. Paez
I. Mbaye
K. Alajbegovic
T. Fletcher
H. Abdelkarim
L. Herrington
Senegal
Marokko
Ecuador
Australien
Kroatien
Ägypten
Bosnien und Herzegowina
FEATURES

Die WM beginnt in ein paar Tagen. Die Teams bereiten sich auf das Turnier vor - und einige von ihnen haben spannende Talente mit dabei.

Pele und Kylian Mbappe sind die einzigen Teenager, die jemals in einem WM-Finale ein Tor erzielt haben, doch viele andere – von Michael Owen bis Lionel Messi – haben schon auf der Weltbühne geglänzt, obwohl sie noch nicht einmal 20 Jahre alt waren.

Wer könnte also in den USA, Mexiko und Kanada in ihre Fußstapfen treten? GOAL zeigt elf NXGN-Spieler (Jahrgang 2007 oder jünger), die sich diesen Sommer einen Namen machen könnten ...

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    Lamine Yamal (Spanien)

    Lamine Yamal ist nicht nur ein herausragender Teenager bei der diesjährigen Weltmeisterschaft, sondern er kann in Nordamerika auch zum besten Spieler des Turniers werden – so talentiert ist der Flügelspieler von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft. Seit er als 16-Jähriger sein Länderspieldebüt mit einem atemberaubenden Tor gegen Georgien feierte, ist Lamine Yamal für Trainer Luis de la Fuente eine feste Größe.

    Er hat gezeigt, dass ihn ein großes Turnier nicht einschüchtert. Bei der EM 2024 sorgte er für Aufsehen, als Spanien in Deutschland triumphierte und den Titel holte. Sein Führungstreffer gegen Frankreich im Halbfinale war ein Augenschmaus, und seine aktuelle Form im Verein deutet darauf hin, dass in diesem Sommer noch viel mehr folgt.

    Der einzige Wermutstropfen? Im April verletzte er sich am Oberschenkel und fällt mindestens für das Auftaktspiel Spaniens aus; vielleicht sogar länger. De la Fuentes Team dürfte auch ohne sein Wunderkind die K.o.-Runde erreichen, doch wie fit ist Lamine Yamal bei seiner Rückkehr? Die Antwort könnte entscheidend dafür sein, ob er sechs Tage nach seinem 19. Geburtstag den Weltmeisterpokal in die Höhe strecken kann.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (Spanien)

    Lamine Yamal ist jedoch nicht der einzige Teenager im spanischen Kader: Pau Cubarsi stand in vier der sechs WM-Qualifikationsspiele von "La Roja" Ende 2025 in der Startelf und etabliert sich in De la Fuentes Plänen, nachdem er etwas überraschend nicht im Kader des spanischen EM-Siegerteams gestanden hatte.

    Der 19-Jährige gehört seit mehr als zwei Jahren zum Stamm von Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona. Seine Ballbeherrschung und sein Passspiel ergänzen seine starken defensiven Qualitäten. Dieses WM-Turnier könnte das erste von vielen in seiner langen Karriere sein.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez (Ecuador)

    Ein Teenager, der diesen Sommer in Nordamerika nicht auflaufen wird, ist Estevao. Der brasilianische Stürmer zog sich in der Schlussphase der Saison bei einem Einsatz für Chelsea eine Verletzung zu, die ihn das Turnier verpassen lässt. Dennoch ist ein Nachwuchsspieler bei der WM mit dabei, der BlueCo gehört.

    Ecuadors Mittelfeldspieler Kendry Paez zählt zu den erfahrensten Teenagern im Turnier und ist die große Hoffnung seines Landes. Der Chelsea-Nachwuchsspieler steht aktuell per Leihe bei River Plate unter Vertrag und debütierte 2023 im Alter von 16 Jahren für Ecuador.

    Nur wenige Wochen später wurde er zum jüngsten Torschützen in der WM-Qualifikation Südamerikas. Seit der Copa America 2024 kommt er international meist als Einwechselspieler zum Einsatz. Trotzdem kann der 19-Jährige in Nordamerika Eindruck hinterlassen. Seine technischen Fähigkeiten machen ihn zu einem kleinen Star, der bei einem der Geheimfavoriten des Turniers auf sich aufmerksam machen will.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Heute stehen vermutlich mehr Spieler denn je vor der Entscheidung, für welches Land sie international auflaufen. Viele WM-Teilnehmer vertreten Länder, für die sie in ihrer Kindheit nicht unbedingt spielen wollten.

    Ibrahim Mbaye etwa lief in allen Jugendaltersklassen bis zur U20 für Frankreich auf, wechselte jedoch im November zu Senegal.

    Bei seinem zweiten Einsatz für die "Löwen von Teranga" erzielte der 18-Jährige ein Tor und wurde damit zum jüngsten Torschützen der westafrikanischen Nation. Danach half er dem Team, ins Finale des Afrika-Cups einzuziehen: Er traf einmal und lieferte zwei Vorlagen. Der Stürmer von Paris Saint-Germain will auch 2026 bei seinem zweiten großen Turnier Spuren hinterlassen.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Marokko)

    Ein weiterer 18-Jähriger, der diesen Sommer für eine afrikanische Nation antreten wird, obwohl er bereits für die französischen Junioren-Nationalmannschaften gespielt hat, ist Ayyoub Bouaddi. Kurz vor Turnierbeginn wechselte der Mittelfeldspieler von Lille zu Marokko.

    Bouaddi bestritt zehn Länderspiele für die französische U21 und steht nun direkt im Kader der Atlaslöwen. Marokko will bei der WM den Einzug ins Halbfinale von 2022 wiederholen. Bouaddi verstärkt Marokkos Team, nachdem er in den vergangenen zwei Spielzeiten in der Ligue 1 und vor allem in der Champions League auf sich aufmerksam gemacht hat.

    PSG und Arsenal buhlen angeblich um den Mittelfeldspieler - und Lille hofft, dass er in Nordamerika überzeugt und so sein Marktwert weiter steigt.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Mexiko)

    Als Mitausrichter steht Mexiko bei der Weltmeisterschaft von Anfang an unter großem Druck. 2022 schied das Team im Achtelfinale aus. "El Tri" sucht jetzt neue Helden, und einer davon könnte Gilberto Mora sein, obwohl er der jüngste Spieler des Turniers ist.

    Der 17-Jährige trägt den Spitznamen "Mexikanischer Pedri". Trainer Javier Aguirre nominierte ihn für die K.o.-Runden des Gold Cups 2025, und Mora spielte eine Schlüsselrolle, als die Mannschaft den Titel holte. Damit wurde Mora zum jüngsten Spieler, der ein großes internationales Turnier gewann, und er brach den Rekord, den Lamine Yamal ein Jahr zuvor aufgestellt hatte.

    Eine Verletzung stoppte den Star des Club Tijuana in den ersten Monaten des Jahres 2026, doch inzwischen ist er wieder fit und dürfte in der Startelf stehen, wenn Mexiko am 11. Juni ins Turnier startet.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    Luka Vuskovic (Kroatien)

    Auch in diesem Sommer wird wieder viel von Kroatiens Routiniers die Rede sein, allen voran dem 40-jährigen Luka Modric, der die fünfte Weltmeisterschaft in seiner glanzvollen Karriere spielt. Doch hinter den bekannten Namen wächst eine neue Generation von Talenten heran, wobei Luka Vuskovic nach einer Saison, in der er sich als einer der vielversprechendsten jungen Innenverteidiger Europas profiliert hat, zweifellos zu den spannendsten gehört.

    Der von Tottenham ausgeliehene Abwehrspieler überzeugte in Hamburg, stand im Bundesliga-Team der Saison und zog das Interesse von Barcelona auf sich. Zudem bestritt Vuskovic während der WM-Qualifikation seine ersten beiden Länderspiele.

    Der 19-Jährige überzeugt in der Abwehr und ist bei Standards gefährlich. Im Sommer könnte er an der Seite von Josko Gvardiol in der Startelf von Trainer Zlatko Dalic stehen.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina)

    Während Edin Dzeko bei den Spielern Bosniens, die gerade ihre zweite WM-Teilnahme in Angriff nehmen, wohl das größte Interesse auf sich ziehen wird, ist es ein Spieler, der seine Karriere gerade beginnt, der vielleicht das faszinierendste Mitglied des Kaders ist. Tatsächlich wäre Bosnien ohne die Leistungen von Kerim Alajbegovic vielleicht gar nicht erst in Nordamerika mit dabei.

    Der 19-Jährige kam im März im Play-off-Halbfinale gegen Wales von der Bank, bereitete Dzekos Ausgleich vor und verwandelte im Elfmeterschießen den entscheidenden Versuch, womit er seinem Land den Einzug ins Finale gegen Italien sicherte. Auch im Playoff-Endspiel gegen Italien traf er im Elfmeterschießen, sodass der lässige Flügelspieler nun auf der größten Bühne zeigen kann, was er drauf hat.

    Alajbegovic blickt auf eine Saison bei Red Bull Salzburg zurück, in der er insgesamt 13 Tore erzielte. Seine Leistungen in Österreich reichten aus, um Bayer Leverkusen davon zu überzeugen, die Rückkaufklausel zu aktivieren und Alajbegovic vor der kommenden Bundesliga-Saison nach Deutschland zurückzuholen.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    Tyler Fletcher (Schottland)

    Schottland erlitt kurz vor der Weltmeisterschaft einen Rückschlag, als sich Mittelfeldspieler Billy Gilmour im Testspiel gegen Haiti am Knie verletzte und für das Turnier ausfiel. Doch das Leid des einen ist die Chance für den anderen: Tyler Fletcher will diese nun nutzen.

    Als Sohn des ehemaligen schottischen Nationalspielers und Ex-Manchester-United-Kickers Darren gab Fletcher in der vergangenen Saison sein Debüt für die Red Devils, nachdem er zuvor in der Akademie von Manchester City gespielt hatte. Er wurde letzten Monat zum Spieler des Jahres der United-Reserve gekürt.

    Der 19-jährige kampfstarke Mittelfeldspieler spielte zusammen mit seinem Zwillingsbruder Jack kurzzeitig in der Jugendnationalmannschaft Englands. Während Jack weiterhin auf ein Länderspiel für die Three Lions hinarbeitet, entschied sich Tyler 2024 für Schottland und erhielt nun einen Platz im WM-Kader.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    Lucas Herrington (Australien)

    Im Gegensatz zu vielen australischen Teamkollegen musste Lucas Herrington nicht weit reisen, um das WM-Trainingslager der Socceroos in Kalifornien zu erreichen, da er für die Colorado Rapids in der MLS spielt. Der 18-Jährige könnte im Turnier zeigen, warum er seit seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten Anfang 2026 viel Lob erhält.

    Obwohl er bei seiner Ankunft erst 29 Einsätze für die erste Mannschaft der Brisbane Roar in der A-League vorweisen konnte, stand Herrington in dieser Saison jede Minute für die Rapids auf dem Platz und etablierte sich als einer der besten jungen Innenverteidiger der Liga.

    Seine Leistungen bescherten ihm im März die ersten Länderspiele für Australien, und am 13. Juni könnte er im Auftaktspiel der Socceroos gegen die Türkei in der Startelf von Coach Tony Popovic stehen. Da bereits Interesse aus der Premier League und aus anderen europäischen Ligen besteht, würden weitere starke Auftritte vermutlich zusätzliche Scouts auf sein Potenzial aufmerksam machen.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza Abdelkarim (Ägypten)

    Eine echte Überraschung: Für den WM-Kader nominierte Ägypten zur Verwunderung aller Hamza Abdelkarim, der bislang noch ohne Länderspiel ist. Der Stürmer bestritt seit seinem Debüt als jüngster Spieler in der Geschichte von Al-Ahly im Februar 2025 erst neun Spiele für die erste Mannschaft und lief zuvor nur für die U17 seines Landes auf.

    Trotzdem gilt Abdelkarim als großes Talent. Im Februar lieh ihn Barcelona aus. Seitdem erzielte er in sieben Ligaspielen für die U19 der Blaugrana fünf Tore, und der spanische Spitzenklub will ihn diesen Sommer fest verpflichten.

    Ob und wie Ägypten den 18-Jährigen in diesem Sommer einsetzen wird, bleibt abzuwarten. Er trägt bei der WM die Rückennummer 9, was ein kleiner Hinweis sein könnte, dass Abdelkarim durchaus mit Minuten in Nordamerika rechnen darf.

Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.