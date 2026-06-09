Lamine Yamal, Gilberto Mora und Co.: Elf NXGN-Wunderkinder, die bei der WM 2026 glänzen könnten

Während Edin Dzeko bei den Spielern Bosniens, die gerade ihre zweite WM-Teilnahme in Angriff nehmen, wohl das größte Interesse auf sich ziehen wird, ist es ein Spieler, der seine Karriere gerade beginnt, der vielleicht das faszinierendste Mitglied des Kaders ist. Tatsächlich wäre Bosnien ohne die Leistungen von Kerim Alajbegovic vielleicht gar nicht erst in Nordamerika mit dabei.
Der 19-Jährige kam im März im Play-off-Halbfinale gegen Wales von der Bank, bereitete Dzekos Ausgleich vor und verwandelte im Elfmeterschießen den entscheidenden Versuch, womit er seinem Land den Einzug ins Finale gegen Italien sicherte. Auch im Playoff-Endspiel gegen Italien traf er im Elfmeterschießen, sodass der lässige Flügelspieler nun auf der größten Bühne zeigen kann, was er drauf hat.
Alajbegovic blickt auf eine Saison bei Red Bull Salzburg zurück, in der er insgesamt 13 Tore erzielte. Seine Leistungen in Österreich reichten aus, um Bayer Leverkusen davon zu überzeugen, die Rückkaufklausel zu aktivieren und Alajbegovic vor der kommenden Bundesliga-Saison nach Deutschland zurückzuholen.