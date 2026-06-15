LaLiga-Star wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu langer Haftstrafe verurteilt

Zum Zeitpunkt der Tat war Mir vom FC Sevilla an den FC Valencia ausgeliehen. Aktuell spielt er auf Leihbasis für den FC Elche und hatte in der vergangenen La-Liga-Saison mit acht Toren maßgeblich zum Klassenerhalt seines Vereins beigetragen, den sich der Klub am letzten Spieltag in Girona (1:1) sicherte.

2022/2023 gewann Mir mit Sevilla die UEFA Europa League. 2021 war er Teil der spanischen Olympia-Auswahl, die Silber in Tokio gewann.