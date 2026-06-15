Das Urteil wurde am Montag vom Obersten Gericht der Autonomen Gemeinschaft Valencia bestätigt, ist jedoch noch nicht rechtskräftig.
LaLiga-Star wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu langer Haftstrafe verurteilt
Tat ereignet sich Sommer 2024 nach Diskobesuch
Mir und sein Freund Pablo Jara, ebenfalls Fußballer, sollen im September 2024 nach einem Diskobesuch zwei Frauen in seine Villa im Nobelvorort Betera mitgenommen haben. Dort soll es zu Vergewaltigung und Körperverletzung gekommen sein. Neben der Haftstrafe muss Mir 64.000 Euro Schmerzensgeld an die Opfer zahlen. Sein Freund erhielt eine Strafe von zweieinhalb Jahren Haft sowie eine Geldstrafe von 6280 Euro.
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Rafa Mir: EL-Sieger und Medaillengewinner bei Olympischen Spielen
Zum Zeitpunkt der Tat war Mir vom FC Sevilla an den FC Valencia ausgeliehen. Aktuell spielt er auf Leihbasis für den FC Elche und hatte in der vergangenen La-Liga-Saison mit acht Toren maßgeblich zum Klassenerhalt seines Vereins beigetragen, den sich der Klub am letzten Spieltag in Girona (1:1) sicherte.
2022/2023 gewann Mir mit Sevilla die UEFA Europa League. 2021 war er Teil der spanischen Olympia-Auswahl, die Silber in Tokio gewann.