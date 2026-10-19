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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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LaLiga-Rückblick zum 9. Spieltag: Barça bleibt makellos und fertigt weiterhin Teams in Spanien ab

La Liga
FC Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
Kylian Mbappé
Arda Güler
Y. Diomande
FC Barcelona - Real Madrid

Ein umfassender Rückblick auf die Höhepunkte der spanischen LaLiga vom vergangenen Wochenende. Wir blicken auf die Ergebnisse, die wichtigsten Geschichten, herausragende Einzelleistungen und mehr.

Barcelona erzielte gegen Real Betis fünf Tore und setzte mit einem weiteren eindrucksvollen Sieg ein Ausrufezeichen. Der Titelverteidiger setzte damit seinen makellosen Saisonstart fort. Kann Barcelona überhaupt noch jemand einholen?

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 2:5 Barcelona

    Lamine Yamal erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor, als Tabellenführer Barca einen hitzigen 5:2-Sieg gegen Champions-League-Anwärter Betis feierte. Die Gastgeber spielten ab der 54. Minute zu zehnt, nachdem Facundo Bernal wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt worden war. Barca-Verteidiger Pau Cubarsi steuerte ebenfalls zwei Vorlagen bei. Auch der frühere Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus traf beim überzeugenden Auftritt und deutlichen Sieg des Meisters. Barca-Kapitän Raphinha kehrte zudem nach seiner Verletzung zurück.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Espanyol 0:1 Atlético Madrid

    Alex Baena erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer für die Mannschaft von Diego Simeone, die in der Liga mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barcelona auf Platz zwei bleibt.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Real Madrid 4:1 Sevilla

    Real Madrid schlug Sevilla im Bernabeu dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappe und Toren von Arda Guler und Yan Diomande mit 4:1. Als Nächstes trifft die Mannschaft von Jose Mourinho im El Clasico auf Barcelona.

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  • Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Málaga 2:5 Real Sociedad

    Sociedad-Routinier Mikel Oyarzabal war mit einem Doppelpack beim 5:2-Sieg in Malaga der Matchwinner für sein Team. Nach einem wechselhaften Saisonstart steht Sociedad mit 16 Punkten inzwischen auf Platz fünf und hat drei LaLiga-Spiele in Folge gewonnen. Malaga liegt mit nur vier Punkten abgeschlagen am Tabellenende.

  • RC Celta de Vigo v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Celta Vigo 2:1 Deportivo Alaves

    Celta gewann am Sonntagnachmittag das Duell im Tabellenmittelfeld gegen Alavés. In den weiteren LaLiga-Spielen besiegte Osasuna Racing Santander mit 2:1, Deportivo La Coruña und Levante trennten sich 1:1. Die Partien Villarreal gegen Elche und Valencia gegen Athletic Bilbao endeten jeweils torlos.