Lamine Yamal erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor, als Tabellenführer Barca einen hitzigen 5:2-Sieg gegen Champions-League-Anwärter Betis feierte. Die Gastgeber spielten ab der 54. Minute zu zehnt, nachdem Facundo Bernal wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt worden war. Barca-Verteidiger Pau Cubarsi steuerte ebenfalls zwei Vorlagen bei. Auch der frühere Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus traf beim überzeugenden Auftritt und deutlichen Sieg des Meisters. Barca-Kapitän Raphinha kehrte zudem nach seiner Verletzung zurück.