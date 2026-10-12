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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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LaLiga-Rückblick zum 8. Spieltag: Atlético Madrid bleibt an Barcelona dran, Dramatik, Karten und Tore prägen das Wochenende

La Liga
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Galatasaray - FC Barcelona
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Ein umfassender Rückblick auf die Höhepunkte der spanischen LaLiga am vergangenen Wochenende. Wir blicken auf die Ergebnisse, die wichtigsten Geschichten, herausragende Einzelleistungen und mehr.

Am vergangenen LaLiga-Wochenende sicherte sich Atlético Madrid spät einen Sieg und hielt damit den Anschluss an den enteilten Tabellenführer Barcelona. Außerdem hagelte es in Spanien Rote Karten.

  • Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Alavés 1:2 Atlético Madrid

    Cristian Romeros Siegtreffer in der 87. Minute baute die Siegesserie von Atlético Madrid in LaLiga auf vier Spiele aus. Am Samstag drehte die Mannschaft gegen ein formstarkes Alaves, das nur zu zehnt spielte, einen Rückstand und gewann. Das Team von Diego Simeone liegt fünf Punkte hinter Tabellenführer Barcelona.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 3:0 Getafe

    Barcelona setzte seinen makellosen Saisonstart mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Getafe fort. Die Tore erzielten Anthony Gordon mit seinem ersten Treffer in LaLiga, Gabriel Jesus und Jules Kounde. Die Mannschaft von Hansi Flick ist mit acht Siegen aus acht Spielen weiter auf Erfolgskurs und hat fünf Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Atlético Madrid.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 1:0 Villarreal

    Real Madrid tat sich schwer, setzte sich dank eines Treffers des teuren ivorischen Neuzugangs Yan Diomande kurz nach der Stundenmarke aber schließlich mit 1:0 gegen Villarreal durch. Für die Mannschaft von Jose Mourinho ist das ein gutes Ergebnis, zumal sie nach einem Platzverweis für Vini Jr die letzten 20 Minuten zu zehnt spielte.

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  • Real Sociedad v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 3:2 Deportivo La Coruna

    Im wohl besten Spiel des Spieltags lieferten sich Sociedad und Depor am Sonntag in San Sebastián einen mitreißenden Schlagabtausch mit fünf Toren. Durch den Sieg rückten die Gastgeber auf Platz sechs vor. Beide Mannschaften beendeten die Partie zu zehnt. Sociedad ging zunächst mit 3:0 in Führung, doch die Gäste kämpften sich heran und sorgten im Anoeta für eine nervenaufreibende Schlussphase. Der Treffer von Goncalo Guedes in der 56. Minute erwies sich als Siegtreffer.

  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-OSASUNAAFP

    Real Betis 5:2 Osasuna

    Betis setzte seinen starken Saisonstart mit einem unterhaltsamen 5:2-Sieg gegen Osasuna fort. Der erfahrene Mittelfeldspieler Isco erzielte zwei Tore für die Gastgeber, die nach acht Spieltagen dank sechs Siegen nun 19 Punkte auf dem Konto haben.

  • Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2:2 Valencia

    Racing Santander und Valencia beschlossen das Fußballwochenende mit einem unterhaltsamen 2:2-Unentschieden. Valencia bleibt in der Abstiegszone, während Santander nur drei Punkte vor Valencia liegt. Die Saison ist noch jung, doch beiden Mannschaften steht im Kampf um den Klassenerhalt eine lange Spielzeit bevor.