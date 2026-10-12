Im wohl besten Spiel des Spieltags lieferten sich Sociedad und Depor am Sonntag in San Sebastián einen mitreißenden Schlagabtausch mit fünf Toren. Durch den Sieg rückten die Gastgeber auf Platz sechs vor. Beide Mannschaften beendeten die Partie zu zehnt. Sociedad ging zunächst mit 3:0 in Führung, doch die Gäste kämpften sich heran und sorgten im Anoeta für eine nervenaufreibende Schlussphase. Der Treffer von Goncalo Guedes in der 56. Minute erwies sich als Siegtreffer.