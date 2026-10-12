Am vergangenen LaLiga-Wochenende sicherte sich Atlético Madrid spät einen Sieg und hielt damit den Anschluss an den enteilten Tabellenführer Barcelona. Außerdem hagelte es in Spanien Rote Karten.
LaLiga-Rückblick zum 8. Spieltag: Atlético Madrid bleibt an Barcelona dran, Dramatik, Karten und Tore prägen das Wochenende
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Alavés 1:2 Atlético Madrid
Cristian Romeros Siegtreffer in der 87. Minute baute die Siegesserie von Atlético Madrid in LaLiga auf vier Spiele aus. Am Samstag drehte die Mannschaft gegen ein formstarkes Alaves, das nur zu zehnt spielte, einen Rückstand und gewann. Das Team von Diego Simeone liegt fünf Punkte hinter Tabellenführer Barcelona.
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Barcelona 3:0 Getafe
Barcelona setzte seinen makellosen Saisonstart mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Getafe fort. Die Tore erzielten Anthony Gordon mit seinem ersten Treffer in LaLiga, Gabriel Jesus und Jules Kounde. Die Mannschaft von Hansi Flick ist mit acht Siegen aus acht Spielen weiter auf Erfolgskurs und hat fünf Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Atlético Madrid.
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Real Madrid 1:0 Villarreal
Real Madrid tat sich schwer, setzte sich dank eines Treffers des teuren ivorischen Neuzugangs Yan Diomande kurz nach der Stundenmarke aber schließlich mit 1:0 gegen Villarreal durch. Für die Mannschaft von Jose Mourinho ist das ein gutes Ergebnis, zumal sie nach einem Platzverweis für Vini Jr die letzten 20 Minuten zu zehnt spielte.
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Real Sociedad 3:2 Deportivo La Coruna
Im wohl besten Spiel des Spieltags lieferten sich Sociedad und Depor am Sonntag in San Sebastián einen mitreißenden Schlagabtausch mit fünf Toren. Durch den Sieg rückten die Gastgeber auf Platz sechs vor. Beide Mannschaften beendeten die Partie zu zehnt. Sociedad ging zunächst mit 3:0 in Führung, doch die Gäste kämpften sich heran und sorgten im Anoeta für eine nervenaufreibende Schlussphase. Der Treffer von Goncalo Guedes in der 56. Minute erwies sich als Siegtreffer.
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Real Betis 5:2 Osasuna
Betis setzte seinen starken Saisonstart mit einem unterhaltsamen 5:2-Sieg gegen Osasuna fort. Der erfahrene Mittelfeldspieler Isco erzielte zwei Tore für die Gastgeber, die nach acht Spieltagen dank sechs Siegen nun 19 Punkte auf dem Konto haben.
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Racing Santander 2:2 Valencia
Racing Santander und Valencia beschlossen das Fußballwochenende mit einem unterhaltsamen 2:2-Unentschieden. Valencia bleibt in der Abstiegszone, während Santander nur drei Punkte vor Valencia liegt. Die Saison ist noch jung, doch beiden Mannschaften steht im Kampf um den Klassenerhalt eine lange Spielzeit bevor.
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