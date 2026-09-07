Am vergangenen LaLiga-Wochenende kassierte Atletico Madrid bei Athletic Bilbao eine heftige Niederlage, und Real Madrid büßte im Titelrennen mit einer Pleite gegen ein einmal mehr beeindruckendes Real Betis an Boden ein. Für Barcelona ging es derweil genauso weiter, die Katalanen fertigten ein chancenloses Valencia ab.
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LaLiga, 4. Spieltag: Die Teams aus Madrid sind die größten Verlierer
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Real Betis 1:0 Real Madrid
Real Betis setzte seinen hervorragenden Start in die Saison fort und besiegte Real Madrid im Villamarín mit 1:0. Betis und Madrid liegen nach vier Spielen nun gemeinsam bei neun Punkten, und dieses Ergebnis verschafft Barcelona früh in der Saison einen gewissen Vorteil im Titelrennen. Kylian Mbappe vergab in der Nachspielzeit einen Elfmeter für Real Madrid, das sich zudem Sorgen um die Fitness von Jude Bellingham macht.
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Athletic Bilbao 3:0 Atletico Madrid
Atleti kassierte am Wochenende bei der 0:3-Pleite gegen Athletic Bilbao Tore von Nico Williams, Robert Navarro und Oihan Sancet. Madrid wird in der Offensive weiter von Problemen geplagt. Der argentinische Stürmer Julian Álvarez will den Klub verlassen, nachdem sein gewünschter Wechsel zu Barcelona nicht zustande gekommen ist, während Alexander Sorloth verletzungsbedingt ausfällt. Für Trainer Diego Simeone ist es eine durchwachsene Serie von Ergebnissen, denn auf die Niederlage gegen Bilbao folgten ein 3:1-Sieg in Sevilla und ein 2:2 gegen Villarreal. Alvarez wurde gegen Bilbao ebenso wie sein Landsmann und Sommerneuzugang Cristian Romero von der Bank eingewechselt.
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Rayo Vallecano 3:2 Racing Santander
Vallecano gewann einen packenden Fünf-Tore-Krimi, kam dabei zweimal nach einem Rückstand zurück und setzte sich durch, obwohl die Mannschaft in der Schlussphase nur noch zu zehnt spielte. Sergio Camello glänzte für die Gastgeber mit einem Doppelpack und einer Vorlage und führte sein Team damit zum ersten Sieg der laufenden Saison.
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Villarreal 2:3 Deportivo La Coruna
Ein weiterer Fünf-Tore-Krimi sah den Aufsteiger Depor drei wertvolle Punkte bei Villarreal holen. Der weitgereiste Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang erzielte in der 88. Minute den Siegtreffer für die Gäste, die nach vier LaLiga-Spielen mit acht Punkten ungeschlagen bleiben. Die Rückkehr in die höchste Spielklasse ist bislang hervorragend verlaufen.
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Valencia 0:5 Barcelona
Valencias miserabler Start in die Saison setzte sich mit einer 0:5-Heimklatsche gegen Meister Barcelona fort. Los Che sind nach vier Spielen mit nur einem einzigen Punkt Tabellenletzter. Lamine Yamal glänzte bei den Gästen mit einem Doppelpack, während Dani Olmo zwei Assists beisteuerte. Für Barca sind das nun vier Siege aus vier Spielen.
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Deportivo Alaves 5:2 Osasuna
Der argentinische Stürmer Lucas Boye nahm nach seinem Hattrick in einer weiteren torreichen Partie der LaLiga den Spielball mit nach Hause. Alavés hat nach vier Spielen 10 Punkte und bleibt ungeschlagen, das können sonst nur Barcelona und Deportivo La Coruña von sich behaupten. Anderswo trennten sich Málaga und Levante torlos, und Espanyol rang Sevilla ein 1:1 ab.
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