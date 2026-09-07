Atleti kassierte am Wochenende bei der 0:3-Pleite gegen Athletic Bilbao Tore von Nico Williams, Robert Navarro und Oihan Sancet. Madrid wird in der Offensive weiter von Problemen geplagt. Der argentinische Stürmer Julian Álvarez will den Klub verlassen, nachdem sein gewünschter Wechsel zu Barcelona nicht zustande gekommen ist, während Alexander Sorloth verletzungsbedingt ausfällt. Für Trainer Diego Simeone ist es eine durchwachsene Serie von Ergebnissen, denn auf die Niederlage gegen Bilbao folgten ein 3:1-Sieg in Sevilla und ein 2:2 gegen Villarreal. Alvarez wurde gegen Bilbao ebenso wie sein Landsmann und Sommerneuzugang Cristian Romero von der Bank eingewechselt.