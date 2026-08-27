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EspiGetty Images

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LaLiga 2026/27: Überblick über die herausragenden Ergebnisse, Überraschungsstar rettet Real Madrid in letzter Minute

La Liga
Real Madrid
FC Barcelona
Atletico Madrid
Kylian Mbappé
L. Yamal

Umfassender Rückblick auf die herausragenden Momente aus Spaniens LaLiga. Wir blicken auf Ergebnisse, die wichtigsten Geschichten, herausragende individuelle Leistungen und mehr.

Die LaLiga-Saison 2026/27 hat etwas holprig begonnen: Real Madrid und Barcelona kehrten später als die anderen Teams zurück, mehrere Mannschaften waren zudem in der Qualifikation zur Europa Conference League im Einsatz. So viel dazu, hier ist ein Überblick über die bisher wichtigsten Gesprächsthemen dieser Spielzeit in Spaniens oberster Liga.


  • Anthony GordonGetty

    Elche 0:5 Barcelona

    Barca-Trainer Hansi Flick bot Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal und Espart beim Auftaktspiel des Meisters gegen Elche von Beginn an auf, und Barcelona war für den Gastgeber viel zu stark und gewann am Ende mit 5:0. Raphinha und Fermin erzielten jeweils einen Doppelpack, Neuzugang Karim Adeyemi traf ebenfalls, und auch der ebenfalls neu verpflichtete Anthony Gordon steuerte nach seiner Einwechslung zwei Assists bei.

  • MbappeGetty Images

    Real Madrid 4:1 Real Sociedad

    Madrid, zum zweiten Mal unter der Leitung von Jose Mourinho, brauchte im Saisonauftakt ein Tor in der 90. Minute von Joker Carlos Espi, einer kürzlich für 22 Millionen £ von Levante verpflichteten Neuverpflichtung, um auswärts bei Espanyol mit 2:1 zu gewinnen. Jude Bellingham erzielte den Führungstreffer, vorbereitet vom talentierten türkischen Spielmacher Arda Guler. Deutlich leichter hatte es das Team am Mittwoch beim 4:1 gegen Real Sociedad, dank eines Hattricks von Kylian Mbappe und eines Tores von Vinicius Jr.

  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Atlético Madrid 2:2 Villarreal

    Diego Simeones Atleti brauchte im Wanda Metropolitano ein spätes Tor von Giuliano, dem Sohn des Trainers, um gegen Villarreal noch einen Punkt zu retten. Angesichts der Tatsache, dass die Mannschaft nach dem Platzverweis gegen Robin Le Normand die letzten 15 Minuten in Unterzahl spielte, wird sie den Punkt als guten Ertrag sehen. Die Zukunft des argentinischen Stürmers Julian Alvarez bleibt weiter unklar, wobei der Ex-Profi von Manchester City auf einen Wechsel zum FC Barcelona drängt.

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  • Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0:1 Real Betis

    Valencia ist mit durchwachsenen Leistungen in die Saison gestartet, mit einem 0:0 gegen Celta und einer 0:1-Niederlage gegen Real Betis. 180 Minuten Fußball im eigenen Stadion ohne Tor werden dafür sorgen, dass die Fans im Mestalla bereits langsam etwas unruhig werden.

  • Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Málaga 1:1 Deportivo La Coruña

    Der Aufsteiger Málaga ist schwierig in die Saison gestartet, verlor mit 0:2 gegen Atlético Madrid und spielte anschließend 1:1 gegen Mitaufsteiger Deportivo La Coruña. Dieses Spiel war in vielerlei Hinsicht eine Reise in die Vergangenheit, denn beide Teams stiegen 2018 aus LaLiga ab und sind nun endlich beide in die höchste Spielklasse des spanischen Fußballs zurückgekehrt.

  • Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 1:3 Sevilla

    Bilbao kassierte zum Auftakt in San Mamés eine 1:3-Niederlage gegen Sevilla. Yuri Berchiche sah bereits nach nur 11 Minuten die Rote Karte, was den Nachmittag für die Basken zu einer schwierigen Aufgabe machte. Viel einfacher wird es nicht, denn als Nächstes wartet für Edin Terzics Mannschaft ein Duell gegen Barcelona im Nou Camp. Die Tore für Sevilla erzielten Oso, Chidera Ejuke und Isaac Romero. Sevilla ist neben dem Stadtrivalen Betis und Real Madrid eines von nur drei Teams mit einer 100-prozentigen Siegquote nach zwei Spielen.