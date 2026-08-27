Bilbao kassierte zum Auftakt in San Mamés eine 1:3-Niederlage gegen Sevilla. Yuri Berchiche sah bereits nach nur 11 Minuten die Rote Karte, was den Nachmittag für die Basken zu einer schwierigen Aufgabe machte. Viel einfacher wird es nicht, denn als Nächstes wartet für Edin Terzics Mannschaft ein Duell gegen Barcelona im Nou Camp. Die Tore für Sevilla erzielten Oso, Chidera Ejuke und Isaac Romero. Sevilla ist neben dem Stadtrivalen Betis und Real Madrid eines von nur drei Teams mit einer 100-prozentigen Siegquote nach zwei Spielen.