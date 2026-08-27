Athletic Bilbao kassierte zum Auftakt im San Mamés eine 1:3-Niederlage gegen Sevilla. Yuri Berchiche sah bereits nach nur elf Minuten die Rote Karte, was es für die Basken zu einem schwierigen Nachmittag machte. Wirklich leichter wird es nicht, denn als Nächstes wartet für die Mannschaft von Edin Terzic ein Duell mit Barcelona im Nou Camp. Die Tore für Sevilla erzielten Oso, Chidera Ejuke und Isaac Romero. Sevilla ist neben dem Stadtrivalen Betis und Real Madrid eines von nur drei Teams mit einer makellosen Bilanz nach zwei Spielen.