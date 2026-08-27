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EspiGetty Images

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LaLiga 2026/27 im Rückblick auf die herausragenden Ergebnisse: Überraschungsstar rettet Real Madrid in letzter Sekunde

La Liga
Real Madrid
FC Barcelona
Atletico Madrid
Kylian Mbappé
L. Yamal

Umfassender Rückblick auf die herausragenden Momente aus Spaniens LaLiga. Wir blicken auf Ergebnisse, die wichtigsten Geschichten, herausragende individuelle Leistungen und mehr.

Die LaLiga-Saison 2026/27 hat etwas holprig begonnen, da Real Madrid und Barcelona später als die anderen Teams zurückkehrten und mehrere Mannschaften in der Qualifikation zur Europa Conference League im Einsatz waren. Wie dem auch sei: Hier ist ein Überblick über die bisher größten Gesprächsthemen aus Spaniens höchster Spielklasse in dieser Saison.

  • Anthony GordonGetty

    Elche 0:5 Barcelona

    Barca-Trainer Hansi Flick bot Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal und Espart in der Auftaktaufgabe des Meisters gegen Elche von Beginn an auf, und Barcelona war für den Gastgeber deutlich zu stark und gewann am Ende mit 5:0. Raphinha und Fermin erzielten jeweils zwei Tore, Neuzugang Karim Adeyemi trug sich in die Torschützenliste ein, und ein weiterer Neuzugang, Anthony Gordon, bereitete nach seiner Einwechslung zwei Treffer vor.

  • MbappeGetty Images

    Real Madrid 4:1 Real Sociedad

    Madrid brauchte unter der Anleitung von Jose Mourinho zum zweiten Mal ein Tor des eingewechselten Carlos Espi in der 90. Minute, einer jüngsten Verpflichtung von Levante für 22 Millionen Pfund, um zum Saisonauftakt einen 2:1-Auswärtssieg bei Espanyol einzufahren. Jude Bellingham erzielte den Führungstreffer, vorbereitet vom talentierten türkischen Spielmacher Arda Guler. Deutlich leichter hatte es die Mannschaft am Mittwoch beim 4:1 gegen Real Sociedad, dank eines Hattricks von Kylian Mbappe und eines Treffers von Vinicius Jr.

  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Atletico Madrid 2:2 Villarreal

    Diego Simeones Atletico-Mannschaft brauchte im Wanda Metropolitano ein spätes Tor von Giuliano, dem Sohn des Trainers, um gegen Villarreal noch einen Punkt zu retten. Angesichts der Tatsache, dass sie nach Robin Le Normands Platzverweis die letzten 15 Minuten in Unterzahl spielten, werden sie den Punkt als gut bewerten. Die Zukunft des argentinischen Stürmers Julian Alvarez bleibt weiter unklar, wobei der Ex-Profi von Manchester City auf einen Wechsel zum FC Barcelona drängt.

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  • Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0:1 Real Betis

    Valencia ist mit durchwachsenen Leistungen in die Saison gestartet, mit einem 0:0 gegen Celta und einer 0:1-Niederlage gegen Real Betis. 180 Minuten Fußball im eigenen Stadion ohne Tor sorgen dafür, dass die Fans im Mestalla bereits langsam unruhig werden.

  • Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Málaga 1:1 Deportivo La Coruña

    Der Aufsteiger Málaga ist schwierig in die Saison gestartet, verlor mit 0:2 gegen Atlético Madrid und spielte anschließend 1:1 gegen Mitaufsteiger Deportivo La Coruña. In vielerlei Hinsicht war dies ein Spiel wie aus vergangenen Zeiten, denn beide Teams stiegen 2018 aus LaLiga ab und sind nun endlich beide in die höchste Spielklasse des spanischen Fußballs zurückgekehrt.

  • Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 1:3 Sevilla

    Athletic Bilbao kassierte zum Auftakt im San Mamés eine 1:3-Niederlage gegen Sevilla. Yuri Berchiche sah bereits nach nur elf Minuten die Rote Karte, was es für die Basken zu einem schwierigen Nachmittag machte. Wirklich leichter wird es nicht, denn als Nächstes wartet für die Mannschaft von Edin Terzic ein Duell mit Barcelona im Nou Camp. Die Tore für Sevilla erzielten Oso, Chidera Ejuke und Isaac Romero. Sevilla ist neben dem Stadtrivalen Betis und Real Madrid eines von nur drei Teams mit einer makellosen Bilanz nach zwei Spielen.