Atlético Madrid bleibt auf Erfolgskurs und feiert den nächsten Sieg ohne Gegentor. Bei den letzten vier Pflichtspielsiegen hielt die Mannschaft von Diego Simeone jeweils die Null. Dank der Treffer von Alejandro Grimaldo und Giuliano Simeone in dieser Partie liegt Atlético weiterhin nur zwei Punkte hinter Barcelona. Für Atlético Madrid war es bereits der siebte Sieg in LaLiga in Folge.