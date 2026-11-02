Barcelona ist an diesem Wochenende mit einem 6:1-Kantersieg gegen Deportivo Alaves in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Real Madrid hält nach einem ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg bei Racing Santander unterdessen Schritt. Am anderen Ende der Tabelle holte Valencia bei Elche einen dringend benötigten Sieg.
LaLiga, 11. Spieltag: Barcelona fertigt Alaves ab, Real Madrid siegt souverän bei Racing
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Barcelona 6:1 Deportivo Alaves
Barcelona ließ die Niederlage im El Clásico vom vergangenen Wochenende hinter sich und deklassierte Deportivo Alavés mit 6:1. Lamine Yamal glänzte mit zwei Toren und einer Vorlage, Kapitän Raphinha steuerte ebenfalls zwei Treffer bei.
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Racing Santander 0:3 Real Madrid
Real Madrid ließ auf den 2:1-Sieg gegen Barcelona einen ungefährdeten 3:0-Erfolg bei Racing Santander folgen. Tore von Kylian Mbappe, Jude Bellingham und Yan Diomande in der ersten Halbzeit sicherten der Mannschaft von Jose Mourinho die Punkte. Seit der 1:2-Niederlage gegen Atletico Madrid hat Real Madrid nun wettbewerbsübergreifend sechs Spiele in Folge gewonnen.
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Levante 0:2 Atletico Madrid
Atlético Madrid bleibt auf Erfolgskurs und feiert den nächsten Sieg ohne Gegentor. Bei den letzten vier Pflichtspielsiegen hielt die Mannschaft von Diego Simeone jeweils die Null. Dank der Treffer von Alejandro Grimaldo und Giuliano Simeone in dieser Partie liegt Atlético weiterhin nur zwei Punkte hinter Barcelona. Für Atlético Madrid war es bereits der siebte Sieg in LaLiga in Folge.
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Rayo Vallecano 3:0 Celta Vigo
Jorge de Frutos erzielte zwei Tore für Vallecano und sicherte seinem Team damit einen wichtigen 3:0-Sieg gegen Celta Vigo. Vallecano zieht nun mit Vigo gleich, beide Teams haben zwölf Punkte. Im Kampf um den Klassenerhalt werden beide wohl eher nach unten als nach oben blicken.
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Athletic Bilbao 2:1 Real Sociedad
Bilbao gewann das erste rein baskische Derby der Saison dank eines frühen Treffers von Vereinslegende Inaki Williams und eines Elfmeters von Alex Berenguer gegen Ende der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Weitere Ergebnisse aus LaLiga vom vergangenen Wochenende:
- Villarreal 0:1 Espanyol
- Real Betis 2:1 Malaga
- Getafe 3:1 Sevilla
- Elche 0:1 Valencia
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