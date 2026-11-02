Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Übersetzt von

LaLiga, 11. Spieltag: Barcelona fertigt Alaves ab, Real Madrid siegt souverän bei Racing

La Liga
Real Madrid
FC Barcelona
L. Yamal
J. Bellingham
Raphinha
Kylian Mbappé

Ein umfassender Rückblick auf die Höhepunkte des vergangenen Wochenendes in der spanischen LaLiga. Wir blicken auf Ergebnisse, die wichtigsten Entwicklungen, herausragende Einzelleistungen und mehr. Im Mittelpunkt stehen die Siege von Real Madrid und Barcelona.

Barcelona ist an diesem Wochenende mit einem 6:1-Kantersieg gegen Deportivo Alaves in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Real Madrid hält nach einem ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg bei Racing Santander unterdessen Schritt. Am anderen Ende der Tabelle holte Valencia bei Elche einen dringend benötigten Sieg.

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 6:1 Deportivo Alaves

    Barcelona ließ die Niederlage im El Clásico vom vergangenen Wochenende hinter sich und deklassierte Deportivo Alavés mit 6:1. Lamine Yamal glänzte mit zwei Toren und einer Vorlage, Kapitän Raphinha steuerte ebenfalls zwei Treffer bei.

  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 0:3 Real Madrid

    Real Madrid ließ auf den 2:1-Sieg gegen Barcelona einen ungefährdeten 3:0-Erfolg bei Racing Santander folgen. Tore von Kylian Mbappe, Jude Bellingham und Yan Diomande in der ersten Halbzeit sicherten der Mannschaft von Jose Mourinho die Punkte. Seit der 1:2-Niederlage gegen Atletico Madrid hat Real Madrid nun wettbewerbsübergreifend sechs Spiele in Folge gewonnen.

  • Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 0:2 Atletico Madrid

    Atlético Madrid bleibt auf Erfolgskurs und feiert den nächsten Sieg ohne Gegentor. Bei den letzten vier Pflichtspielsiegen hielt die Mannschaft von Diego Simeone jeweils die Null. Dank der Treffer von Alejandro Grimaldo und Giuliano Simeone in dieser Partie liegt Atlético weiterhin nur zwei Punkte hinter Barcelona. Für Atlético Madrid war es bereits der siebte Sieg in LaLiga in Folge.

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
  • Rayo Vallecano de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Vallecano 3:0 Celta Vigo

    Jorge de Frutos erzielte zwei Tore für Vallecano und sicherte seinem Team damit einen wichtigen 3:0-Sieg gegen Celta Vigo. Vallecano zieht nun mit Vigo gleich, beide Teams haben zwölf Punkte. Im Kampf um den Klassenerhalt werden beide wohl eher nach unten als nach oben blicken.

  • Athletic Club v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 2:1 Real Sociedad

    Bilbao gewann das erste rein baskische Derby der Saison dank eines frühen Treffers von Vereinslegende Inaki Williams und eines Elfmeters von Alex Berenguer gegen Ende der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

    Weitere Ergebnisse aus LaLiga vom vergangenen Wochenende:

    • Villarreal 0:1 Espanyol
    • Real Betis 2:1 Malaga
    • Getafe 3:1 Sevilla
    • Elche 0:1 Valencia