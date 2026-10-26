In einem weiteren Kellerduell besiegte Racing Santander Espanyol. Damit stehen die katalanischen Gäste nach zehn Spielen auf einem Abstiegsplatz.

Atletico Madrid besiegte Deportivo La Coruna mit 1:0 und bleibt Barcelona auf den Fersen. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur zwei Punkte. Dank des Treffers von Julian Alvarez hat Atletico Madrid nun sechs LaLiga-Spiele in Folge gewonnen. Zudem trennten sich Deportivo Alaves und Malaga 1:1, während Celta Vigo und Real Betis 0:0 spielten.