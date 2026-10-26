Jose Mourinho lieferte zum richtigen Zeitpunkt eine taktische Meisterleistung ab, als Real Madrid am Sonntag das bis dahin ungeschlagene Barcelona im El Clasico besiegte. Wir blicken auf dieses Spiel und die weiteren Höhepunkte des Wochenendes in Spaniens höchster Spielklasse zurück.
LaLiga, 10. Spieltag im Überblick: Real Madrid schockt Tabellenführer Barcelona dank Mourinhos Meisterleistung
- Getty Images Sport
Barcelona 1:2 Real Madrid
Real Madrid sorgte mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Erzrivalen Barcelona im Nou Camp für das Ergebnis des Wochenendes. Kylian Mbappe brachte Real in der 41. Minute in Führung, Raphinha glich kurz nach der Stundenmarke für Barça aus, ehe Mbappe in der 87. Minute den Siegtreffer erzielte. Barcelonas Saisonstart mit einer Siegquote von 100 Prozent ist damit dahin, und Real Madrid ist im Titelrennen wieder dabei: Der Rückstand auf Barcelona beträgt nur noch drei Punkte.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao 4:0 Getafe
Bilbao fertigte Getafe in Unterzahl ab. Alex Berenguer glänzte mit einem Tor und zwei Vorlagen. Damit rückt Bilbao auf Platz acht vor, während Getafe nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone hat.
Rayo Vallecano 0:3 Elche
Im Tabellenkeller feierte Elche bei Rayo Vallecano einen enorm wichtigen 3:0-Sieg und zog damit mit einem Punkt Vorsprung am ebenfalls abstiegsbedrohten Gegner vorbei.
- AFP
Valencia 1:2 Villarreal
Das nächste bittere Ergebnis für Valencia: In einer hitzigen Partie im Mestalla verlor das Team zu Hause mit 1:2 gegen Villarreal. Die Gastgeber gingen in der 38. Minute in Führung, doch der US-amerikanische Außenverteidiger Alex Freeman glich in der 69. Minute für Villarreal aus. In der 96. Minute erzielte der eingewechselte Georges Mikautadze nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Alberto Moleiro den Siegtreffer. Valencia bleibt nach zehn Spielen mit nur sechs Punkten auf einem Abstiegsplatz.
- Getty Images Sport
Racing Santander 2:1 Espanyol
In einem weiteren Kellerduell besiegte Racing Santander Espanyol. Damit stehen die katalanischen Gäste nach zehn Spielen auf einem Abstiegsplatz.
Atletico Madrid besiegte Deportivo La Coruna mit 1:0 und bleibt Barcelona auf den Fersen. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur zwei Punkte. Dank des Treffers von Julian Alvarez hat Atletico Madrid nun sechs LaLiga-Spiele in Folge gewonnen. Zudem trennten sich Deportivo Alaves und Malaga 1:1, während Celta Vigo und Real Betis 0:0 spielten.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen